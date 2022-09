Detuvieron a Luis “N” por la muerte de la joven Valentina, asesinada a puñaladas en Querétaro

Luis "N" intentó antentó contra su vida luego de apuñalar a Valentina (Foto: Fisclaía Querétaro)

Las autoridades de Querétaro cumplimentaron la orden de aprehensión contra Luis Fernando “N”, presunto feminicida de Valentina, una joven de 17 años quien fue apuñalada al interior de su domicilio en Querétaro.

Así lo dio a conocer la Fiscalía estatal este jueves 8 de septiembre, a tres días de que ocurrieron los hechos. Lo anterior luego de que al implicado se le pusiera custodia policial por mandato judicial, ya que se encontraba internado en un hospital en la zona norte del municipio de Querétaro.

Y es que después de apuñalar a quien en ese momento era su ex pareja sentimental, Luis “N” trató de atentar contra su vida. Sin embargo, no logró cumplir su objetivo y tuvo que recibir atención especializada en un nosocomio particular.

Fue en la noche del 7 de septiembre cuando se le notificó su alta médica y, de manera inmediata, se dio cumplimiento al mandato judicial. Se espera que en el transcurso del día sea presentado ante un Juez de Control y, en su audiencia inicial, se solicite su vinculación a proceso.

Valentina fue asesinada el 5 de septiembre en el Centro Histórico de Querétaro (Foto: Twitter@UAQmx)

Asimismo, la Fiscalía de Querétaro indicó que desde que tuvo conocimiento de los hechos “se activaron los protocolos de investigación con perspectiva de género”, además de que mujeres adscritas a la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecusión del Delito de Feminicidio intervinieron en las indagatorias.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 5 de septiembre, al interior de un inmueble ubicado en una privada de José María Pino Suárez, en el Centro Histórico de Querétaro. Según testigos, la menor fue apuñalada en múltiples ocasiones por el sujeto de 22 años de edad.

A pesar de que personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas arribaron al sitio, Valentina ya no contaba con signos vitales. En tanto, su agresor fue visto alejándose del lugar, con manchas de sangre en su vestimenta.

La madrugada siguiente de los hechos, el presunto feminicida fue localizado en un hospital tras intentar suicidarse. Posteriormente se reportó que Luis Fernando “N” era un estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Autónoma de Querétaro, por lo que la institución universitaria se pronució al respecto y condenó el feminicidio de Valentina.

La comunidad universitaria de la UAQ se congregó en la explanada de la Rectoría para recordar a Valentina (Foto: Twitter@UAQmx)

“Reiteramos que la UAQ está comprometida en la lucha contra la violencia de género en cualquier ámbito, dentro y fuera de los espacios universitarios”, se lee en un comunicado firmado por la rectora Teresa García Gasca. Y agregó que la universidad se encontraba en absoluta disposición de contribuir con las indagatorias del caso.

Por su parte, la comunidad universitaria instaló un pequeño homenaje a su compañera en la explanada de la Rectoría, donde colocaron flores, velas, globos de color blanco y morado, así como fotografías de Valentina.

“Mensajes sororos guardan las puertas y muros de este espacio, dando testimonio del apoyo y sensibilidad”, indicó la UAQ.

Los feminicidios en México alcanzaron su cifra récord en agosto de 2021, cuando se registraron 112 feminicidios, lo que generó alarma no solo entre las mujeres mexicanas, sino también en los tres órdenes de gobierno.

En los primeros cuatro meses del año en curso, se reportaron 319 presuntas víctimas de feminicidio a lo largo del territorio mexicano, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El Estado de México y Nuevo León fueron los estados que concentraron el mayor número de casos, con 51 y 34, respectivamente.

SEGUIR LEYENDO: