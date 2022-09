“Al delincuente confeso lo sueltan”: Javier Lozano se lanzó contra el Gobierno federal por amparo a Lozoya

Javier Lozano se lanzó en contra del gobierno de AMLO luego de que al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, se le otorgara un amparo (Foto: EFE/Cuartoscuro)

El polémico diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, se lanzó en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, se le otorgara un amparo para dejar sin efecto la prisión preventiva justificada.

El pasado miércoles 7 de septiembre, a través de su cuenta oficial de Twitter, el ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) lamentó que la administración de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) deje en libertad a un “delincuente confeso”.

Mientras que al ex senador panista Jorge Luis Lavalle, agregó Lozano Alarcón, lo dejan en prisión por una acusación “sin pruebas” que realizó el ex director de Pemex.

Lozano lamentó que la administración de Morena deje en libertad a un “delincuente confeso” (Foto: Twitter/@JLozanoA)

“¡Nomás esto nos faltaba! Es decir, al delincuente confeso lo sueltan pero, a quien él acusó, sin pruebas (Jorge Luis Lavalle), lo dejan en el tanque”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios indicaron que la salida de Emilio Lozoya se debió a un supuesto pacto entre Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la gestión morenista.

“Entre lo de Alito y ahora esto, huele a un refrendo en el pacto de impunidad que ahora parece cobijar a más priístas, a cambio de ‘favores legislativos’”, “¿Se dobla Alito y casualmente saldrá Lozoya?” y “El PRI siempre cobija a los suyos”, fueron algunas de las respuestas.

Un juez federal otorgó un amparo a Emilio Lozoya, sentencia que ordena dejar sin efecto la prisión preventiva justificada (Foto: NOTIMEX/Europa Press)

Y es que la noche del pasado miércoles, se dio a conocer que un juez federal otorgó un amparo a Emilio Lozoya Austin, sentencia que ordena dejar sin efecto la resolución que confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta en el proceso del caso Odebrecht.

Fue la magistrada titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México (CDMX), Gabriela Guadalupe Rodrúguez Escobar, quien determinó la revisión de la medida cautelar dictada por el juez José Artemio Zúñiga Mendoza.

La sentencia no ordena la inmediata liberación del director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN), sino que se estudie el caso y se emita un nuevo pronunciamiento para mantener, modificar o revocar la prisión preventiva dictada a Lozoya.

Un juez federal rechazó sustituir la medida cautelar de prisión preventiva justificada al ex integrante del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury (Foto: Senado de México)

Mientras que el 6 de septiembre, un juez federal rechazó sustituir la medida cautelar de prisión preventiva justificada al ex integrante del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Lavalle Maury, por lo que continuará su proceso en el reclusorio Norte.

La defensa del ex legislador federal solicitó el cambio de medida cautelar argumentando que su cliente tiene problemas de salud, no obstante, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, determinó que las condiciones que llevaron a prisión al ex panista no han cambiado.

Cabe señalar que Lavalle Maury es acusado por los presuntos delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 97 millones 190 mil pesos, derivados del caso Odebrecht.

Lourdes Mendoza recordó que el ex funcionario estaba bajo prisión preventiva justificada por haber huido y mentido (Foto: Twitter/@lumendoz)

Tras darse a conocer la sentencia de Lozoya Austin, la periodista Lourdes Mendoza recordó que el ex funcionario estaba bajo prisión preventiva justificada por haber huido y mentido, pero al otorgarle este amparo, destacó la posibilidad de que vuelva a huir.

“A río revuelto, ¿ganancia de pescadores? Emilio Lozoya está bajo prisión preventiva JUSTIFICADA, por haber huido, ser capturado, haber mentido y ser inminente su juicio y condena. El juez que lo saque será responsable de que se vuelva a evadir. La Fiscalía General de la República (FGR), ¿es en serio?”, escribió en su red social.

