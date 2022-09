Yolanda Andrade dijo haber sido más cercana a la mamá de Thalía que la propia Laura Zapata

Las declaraciones entre Laura Zapata y Yolanda, que "salpican" a Thalía no han cesado (Fotos: Cuartoscuro//Instagram @thalia//Twitter/@TVAztecaJalisco)

Recientemente Laura Zapata se ha posicionado en medio de los titulares de espectáculos debido a sus controversiales declaraciones. Primero, la villana de telenovelas como Pobre niña rica y La usurpadora, apareció como invitada del programa del publicista Carlos Alazraki en YouTube, Atypical Te Ve, donde hizo gala de una postura que muchos calificaron como clasista.

Y es que la actriz de 66 años expresó que los “mexicanos son unos huevon*s”, en referencia a aquellos sectores de la sociedad que se ven beneficiados con la implementación de programas sociales del Gobierno federal, como la beca Benito Juárez y la pensión Bienestar.

Zapata expresó que a los mexicanos les gusta “alargar la mano” y criticó que el gobierno de AMLO provea de ayuda a los ciudadanos, “los maicea con 8 mil pesos y se conforman”, dijo la hermana de Thalía.

En las palabras y la actitud clasista y discriminatoria de Laura Zapata se evidencia el pensamiento de una parte de la élite mexicana: no odian a AMLO, odian al pueblo.



pic.twitter.com/tUw3fsmxcB — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) August 28, 2022

“Este les avienta, los maicea con mil 500 pesos al mes y ellos se conforman con eso ‘es que maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana’, entonces sumamos y con eso le han de dar 8 mil y con eso se conforman”, expresó en el programa de Alazraki, quien también es un conocido detractor de la llamada 4T.

Estas palabras hicieron enardecer a muchos usuarios de redes sociales, y algunas figuras del medio del espectáculo como Alfredo Adame, Regina Orozco, Edy Smol y Yolanda Andrade se lanzaron en críticas a la veterana actriz.

Fue esta última quien le escribió en Twitter que “la huevon* era ella” y aprovechó la ocasión para asegurar que ha recibido dádivas económicas por parte de su famosa hermana. “Los mexicanos NO somos huevones, la huevona eres tú. Ya se te acabo tu maíz que te daba Thalía, ponte a trabajar”, escribió Yolanda a través de Twitter.

Laura Zapata haría responsable a Yolanda Andrade de lo que le pudiera pasar a ella, a su familia o sus propiedades (Foto: Instagram/@yolandaamor/@laurazapataoficial)

Ante este explosivo comentario, Laura Zapata dijo temer por su vida y por lo que le llegara a pasar, pues aseguró estar enterada de los presuntos vínculos de familiares de Yolanda con supuestos criminales, y le pidió a su hermana que “le pusiera un alto” a quien es su amiga desde hace muchos años.

“La hago responsable de lo que me suceda a mí, a cualquiera de mis propiedades porque sabe dónde vivo, o a cualquiera de la gente cercana a mí, hago responsable a esta persona. Es peligrosa la persona, es muy peligrosa, han salido cosas tremendas de pavor y de miedo, de su papá, de su hermano, de su familia. Yo no sabía lo que la gente subió, qué miedo, yo pensé que discutía con una persona al aire, pero no con esos antecedentes tan graves”, expresó Zapata en un posterior encuentro con los medios.

La villa de telenovelas es parte de "Siempre reinas" un reality show producido por Netflix próximo a estrenarse (Foto: Netflixlat)

Ahora, ha sido Yolanda Andrade quien volvió a referirse al tema y se lanzó duramente contra la actriz de Rosa salvaje, asegurando que “quedó peor” ante la opinión pública después de sus declaraciones.

“Está súper claro, esta señora ya le está sacando a lo que dijo. Ya no estás siendo responsable, Laura Zapata, de lo que tú dijiste de los mexicanos, de nosotros los mexicanos, tú dijiste que somos unos huevon*s, después te arrepentiste y quisiste hacer una aclaración que quedaste peor, como siempre.

“Y como siempre metes a tu hermana Thalía, qué tiene que ver Thalía con las cosas que tú dices, ya estás bastante grandecita para hacerte responsable, señora Laura Zapata, de lo que dices”, expresó la conductora de Montse & Joe a través de mensajes telefónicos dirigidos a Gustavo Adolfo Infante.

La muerte de Yolanda Mange, madre de Laura Zapata y Thalía, llevó a la cantante a una fuerte depresión (Instagram)

Andrade se refirió a su relación con Thalía y específicamente a las declaraciones de Zapata, quien ha asegurado que su madre, la difunta Yolanda Mange, le habría prohibido a la cantante de Amor a la mexicana la amistad de la presentadora de Unicable.

“Y el tema de la amistad mía con Thalía qué tiene que ver, por qué metes a (la misma) olla, eso es harina de otro costal. No sabe, siempre mete a Thalía, yo la reto, por favor, una vez más, a que haga una entrevista y que no meta a su hermana, a ver de qué va a hablar”, continuó.

Andrade fue más allá y expresó que seguramente ella misma convivió más con la madre de Thalía y Laura que ésta última. “Además, Doña Yolanda y yo... ay, no puede ser esta mujer que sea tan... yo creo que nos vimos más doña Yolanda y yo que Laura Zapata y doña Yolanda, ¿sí me entendí?”, concluyó la también actriz de Las secretas intenciones.

