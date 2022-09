Laura Zapata alertó a Thalía sobre familia de Yolanda Andrade: “Muy peligrosa”

Laura Zapata le pidió a Thalía cuidar sus relaciones sociales, específicamente de Yolanda Andrade (Fotos: Instagram @laurazapataoficial / @thalia)

Luego de que Yolanda Andrade contestara a Laura Zapata en Twitter llamándola “mantenida” de Thalía, la tensión entre ambas famosas mexicanas se ha vuelto más que evidente.

Y es que fue hace unos días que la villana de 66 años causó revuelo por asegurar que los mexicanos “son unos huevones”, esto en alusión a quienes son beneficiados por programas sociales del Gobierno federal, como la Beca Benito Juárez o la pensión Bienestar.

Así lo expresó Laura Zapata en el programa Atypical Te Ve de Carlos Alazraki, y su declaración le valió de miles de críticas en las redes sociales, donde la tacharon de clasista y poco empática con la sociedad mexicana.

En las palabras y la actitud clasista y discriminatoria de Laura Zapata se evidencia el pensamiento de una parte de la élite mexicana: no odian a AMLO, odian al pueblo.



pic.twitter.com/tUw3fsmxcB — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) August 28, 2022

Tras ello, la actriz profundizó en su punto y explicó que se refería a “los chairos”, pero su justificación también generó reacciones encontradas.

“Yo dije que éramos un país de huevones, y yo me refería a los chairos, a esos que venden su conciencia, que venden su voto y su dignidad. Por supuesto que yo no me refería a todos los mexicanos porque hay mexicanos maravillosos, que muchos nos están viendo, que muchos están en el campo sudando, que muchos están trabajando”, contó la actriz en un enlace con el programa Chismorreo.

Tras la contestación a su comentario por parte de Yolanda Andrade, quien le escribió en Twitter: “Los mexicanos no somos huevones! La huevona eres tú! Ya se te acabó tu maíz que te daba Thalía, ponte a trabajar!”, ahora Zapata se ha referido al tema, asegurando tener temor por lo que pudiera suceder.

Zapata aseguró que Andrade "es de armas tomar" Fotos: Cuartoscuro//Instagram @thalia//Twitter/@TVAztecaJalisco)

Y es que Laura Zapata hizo responsable a Yolanda Andrade por si algo le llega a pasar, y aseguró que ya puso en alerta a su hermana menor acerca de los supuestos nexos delictivos que tiene la familia de la conductora de Montse & Joe, tal como recientemente se rumoró y como la propia actriz difundió en su cuenta de Twitter.

“Imagínate qué sociedad, es peligrosa la persona, es muy peligrosa, han salido cosas tremendas de pavor, de su papá, de su familia… Yo no sabía lo que la gente subió, qué miedo, yo pensé que discutía con una persona al aire, pero no con esos antecedentes tan graves”, expresó la veterana actriz en un reciente encuentro con los reporteros.

La ex aspirante a ocupar un puesto político expresó que su hermana es una mujer casada, con hijos y familia, por lo que debería desechar toda relación con Yolanda Andrade, pues supuestamente es una persona de cuidado.

Yolanda Andrade se ha jactado de contar con la amistad de Thalía a través de las décadas (Fotos: Twitter/TvAztecaJalisco // Instagram@thalia)

“Yo estos antecedentes se los he mandado a Thalía, diciéndole ¡aguas!, porque Thalía es una persona casada, tiene hijos, tiene un marido, una persona seria a su lado, es una persona que se ha cuidado mucho”, expresó la villana quien próximamente aparecerá al lado de Lorena Herrera, Sylvia Pasquel y Lucía Méndez en el reality de Netflix Siempre reinas.

Zapata, quien recientemente perdió a su abuela, la señora Eva Mange a los 104 años de edad, responsabilizó a la conductora de Unicable por cualquier cosa que le pudiera llegar a pasar.

“Lo digo públicamente, hago responsable de lo que me suceda a mí, a cualquiera de mis propiedades, porque sabe dónde vivo, o cualquiera de la gente cercana a mí, la hago responsable a esta persona que ya vimos que es de armas tomar”, expresó.

Yolanda aseguró que Thalía mantenía financieramente a su hermana (Foto: Instagram/@yolandaamor)

Asimismo, la tía de Camila Sodi expresó su deseo por que Thalía realice un video en el que explique que “no es ninguna mantenida”, con el fin de lavar su imagen.

“Tendrías que tú hacerme a mí, por favor te lo suplico, un video diciendo que ni soy mantenida, que ni me has mantenido, o sea qué pasó, porque yo te invité y te abrí la puerta de este medio, pero antes de que tú comenzaras a trabajar en esto, yo ya trabajaba y vivía de esto”, agregó.

