“Qué horror ser chairo”, dijo Chumel Torres sobre las personas que apoyan la integración de la GN a Sedena

El influencer Chumel Torres nuevamente criticó el proyecto en el que la Guardia Nacional (GN) pasará a ser de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), señalando con ironía que esa será la solución a la violencia que se vive en el país y además, arremetió contra los seguidores de la Cuarta Transformación.

Desde su cuenta de Twitter, que este martes alcanzó más de 3.7 millones de seguidores, lanzó una crítica breve pero ácida en contra de los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en relación a la criticada militarización de México.

“La militarización es la solución”, dijo primero Chumel Torres en un tomo burlón.

Posteriormente añadió otra frase para lamentar que los simpatizantes de López Obrador lo siguen casi ciegamente, pues celebran acciones como el mencionado proyecto que de pasar en el Senado de la República le daría el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena.

El proyecto pretende delegar el control administrativo y operativo de la GN a la Sedena. (FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO)

“Qué horror ser chairo y tragarte todos los sapos”.

Ante el ácido comentario, el youtuber y ahora escritor recibió decenas de comentarios de internautas, algunos fueron de apoyo y concordancia pero otros de crítica, señalándole que si en pasadas administraciones hubiera ocurrido lo mismo, no estaría criticando de esa manera.

“Todos los chairos ahorita: es de ke si lo hacían los neoliberales estaba mal pero si lo hace AMLO está bien porque … porque el señor es mi pastor y mi beca no me faltará”; “Cada vez están más pesadas las contradicciones que los chairos tienen justificar del presidente, no falta mucho para contradicción definida: el presidente diciendo ‘ser neoliberal es bueno y el periodo neoliberal es lo mejor que le pudo pasar al país’”, dijeron algunos simpatizantes.

Qué horror ser chairo y tragarte todos los sapos. — Chumel Torres (@ChumelTorres) September 6, 2022

En contraste, quienes estuvieron en desacuerdo le reclamaron: “Tengo semanas viendo Twitters tuyos y ni siquiera te sigo… Ya Cállate Aburres.. Neta hasta tus compañeros comediantes te dan consejos de que ya dejes el trauma del señor con el que sueñas” y “A pero cuando calderón militarizo las calles ni un solo ladrido tuyo se oyó... hoy por qué será”, apuntaron otros usuarios.

Esto ocurre apenas unos días después de que arremetió contra el actor Damián Alcázar, quien aseguró que apoya la propuesta de López Obrador porque los militares de la Cuarta Transformación no son iguales a los de administraciones pasadas.

“Hoy los militares construyen bancos, aeropuertos, trenes, atienden en desastres naturales, sirven al pueblo. Si Calderón hubiera hecho lo mismo, seguramente habría terminado la refinería y los hospitales que dejo en obra negra, pero no, sus soldados fueron un retén de muerte”.

El proyecto de reforma a la Guardia Nacional fue aprobado en la Cámara de Diputados. Ahora se quedará en espera de ratificación en el Senado de la República. (Foto: Cuartoscuro)

Ante ello, el influencer Chumel Torres criticó su apoyo total al proyecto de AMLO, asegurando de forma irónica que es una “militarización buena”.

Cabe recordar que el sábado pasado los legisladores de San Lázaro aprobaron con 264 votos a favor, 212 en contra y 1 abstención, en lo particular y en lo general, el proyecto que reforma las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y los artículos transitorios. Ahora pasará a la Cámara Alta para su discusión y votación.

Los morenistas remarcan que el propósito es fortalecer a la GN como cuerpo de seguridad disciplinado, el cual quedará adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el control operativo y administrativo de la Sedena, de manera que la población esté mejor protegida.

