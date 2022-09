OV7 lo hizo de nuevo; la agrupación abarrotó el Auditorio Nacional

Los integrantes de OV7 no defraudaron a sus fans y registraron lleno total en el Coloso de Reforma. (Video: OV7/Instagram/oficialov7).

Lo prometido es deuda y para beneplácito de sus fans, OV7 deleitó a sus fans con el primero de varios conciertos que la agrupación noventera ofrecerá en el Auditorio Nacional.

Así es como Ari Borovoy, Mariana Ochoa, Óscar Schwebel, Lidia Ávila, Érika Zaba, Kalimba y M’Balia dejaron atrás los supuestos pleitos, mal entendidos y riñas para ofrecer un show lleno de nostalgia donde los cerca de 10 mil asistentes pudieron revivir en pasado y situarse a finales de los 80 y principios de los 90.

Como parte de su tour de 30 años, los integrantes mostraron buena vibra, hermandad y energía, como amigos, como cuando empezaron hace 30 años siendo tan solo unos niños con sueños y anhelos pero sin imaginar que la pasión que tenían por la música fuera a perduar por tanto tiempo.

En el escenario del Auditorio Nacional, las siluetas de los siete se reflejaron en una pantalla; después, se hicieron presentes en una tarima alta, debajo de la pantalla gigante que los acompañó con diferentes gráficos a lo largo de las más de dos horas que duró el espectáculo, OV7 interpretó sus primeros temas Más que amor, Love colada y Tus besos los cuales hicieron que retumbara el Coloso de Reforma.

“Estamos muy contentos y felices; por fin llegó el momento de vernos y construir esta historia juntos de nuevo”, comenzó Érika.

Por su parte, Kalimba tomó la palabra y mostró su emoción al cantar frente a sus fans con la agrupación completa: “Teníamos que estar juntos los siete y tenía que ser hoy, hoy con ustedes esta noche lo vamos a dar absolutamente todo”,’ continuó Kalimba.

OV7 ofreció el primero de varios conciertos que ofrecerán en el interior del país como parte de su tour de 30 años. (Foto: Instagram/oficialov7).

Como tienen a acostumbrados a sus millones de seguidores, los integrantes tuvieron varios cambios de vestuario, algunos entallados, otros reveladores que hacían resaltar la silueta de Lidia, Erika, Mariana y M’Balia; y por qué no, también hubo cambio de vestuario sexy por parte de Ari, Óscar y Kalimba para deliete de las fans.

Respecto a la escenografía constó de cuatro pantallas móviles, la parte de atrás de éstas servía para cambios de vestuario o un breve descanso para los artistas; se acompañaron de seis músicos en vivo.

“Ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado que llegáramos tan lejos, estos 30 años; vamos a celebrar esta gran experiencia”, dijo M’Balia, en tanto Mariana comentó: “Gracias por tantos años, esto no lo podríamos celebrar sin ustedes (fans). Ha crecido una nueva generación: Generación OV7″.

Los celulares no dejaron de brillar y los asistentes no se cansaron de corear las 37 canciones, usuarios en redes sociales expresaron su emoción y coincidían en que no pareció que en algún momento estuvieron distanciados.

Uno de los momentos más especiales para el grupo fue al interpretar el tema “Te necesito”, en la que todos se acompañaron de sus respectivos hijos, a excepción de Óscar quien cantó solito.”¿No hay alguien que me preste uno (un hijo)?”, dijo Óscar al finalizar la canción.

Durante una entrevista los integrantes comentaron que estaban cansados de tantos ensayos previo su gira, pero ahora todo valió la pena, comentó Erika. (Foto: OV7/Twitter/@ov7oficial).

Y es que recordemos que en las últimas semanas se habían desatado rumores que apuntaban a que la próxima boda de M’balia Marichal con un hombre trans había generado diversos conflictos de interés entre algunos miembros del grupo que podrían ser catalogados como transfóbicos, pues a pesar de que la agrupación cuenta con un gran número de seguidores pertenecientes a la comunidad LGBT+, la ceremonia de su compañera no les había causado gracia.

A ello, se sumaría el supuesto rencor a Ari Borovoy, quien los ha representado a lo largo de su últimas giras dentro del concepto musical Los 90´s Pop Tour y con el cual aparentemente también tuvieron problemas económicos al grado de que para el volumen cuatro ya no fueron requeridos, han demostrado que ni por que están en plenos ensayos de su gira celebración -y tal vez última- las aguas se hayan calmado.

Ante esto, Erika, a quien los integrantes del grupo la consideran como la más elocuente comentó para una entrevista: “Ya nos arreglamos y siempre dijimos (que) para evitar malos entendidos de que uno habla, otro dice otra cosa, es que comenzó a pasar eso (...) quedamos en un acuerdo de que nadie iba a hablar de nadie porque, obviamente, tú decías algo y te contestaba el otro, y era lo peor que podía pasar”, expresó.

OV7 tendrá una extensa gira por el interior de la República: ofrecerán cuatro fechas en el Auditorio Nacional, tres de ellas de reposición; viajarán a Acapulco para el 17 y concluirán el mes en Guadalajara.En octubre y noviembre recorrerán Aguascalientes, San Luis Potosí, Torreón, Morelia, Veracruz, Mérida, León, Puebla, Querétaro y la capital nuevamente. Y para diciembre se presentarán en San José y Los Ángeles, California.

SEGUIR LEYENDO: