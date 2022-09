“¿Alito va a pactar con Morena?”: Roberto Madrazo cuestionó al dirigente nacional del PRI

Roberto Madrazo cuestionó a Alito Moreno, dirigente nacional de su partido (Foto: Cuartoscuro)

El excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2006, Roberto Madrazo Pintado, puso sobre la mesa que el actual dirigente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, posiblemente pactó con el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que la diputada Yolanda de la Torre del grupo parlamentario del partido nonagenario propuso ampliar el periodo constitucional para que el ejército se quedara en las calles hasta 2028, lo que varios analistas y políticos interpretaron como una posible alianza entre Alito y el partido guinda.

De ese modo, por medio de su cuenta de Twitter el exgobernador de Tabasco planteó que Alito dejará que Andrés Manuel “se salga con la suya” y de paso se le dé fin a la alianza opositora integrada por el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Al parecer el #PRI buscará extender el periodo constitucional para dejar al ejército en las calles 4 años más... ¿@alitomorenoc van a pactar con #Morena?... ¿Van a dejar que López Obrador se salga con la suya y rompa la alianza PRI-PAN-PRD?”.

En ese sentido, Madrazo se ha posicionado en contra de la militarización, pues también acusó que los homicidios en México se han incrementado. “La tasa de homicidios a nivel nacional pasó de 8 por cada cien mil habitantes en 2007… a 28 homicidios por cada cien mil habitantes en 2021. La evidencia no engaña, desde que el Ejército salió a las calles los homicidios se triplicaron”.

Sin embargo, no ha sido el único miembro del PRI en acusar un posible pacto entre el dirigente del tricolor y Morena, pues el coordinador de la bancada priista en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, manifestó su desacuerdo con la iniciativa promovida por los diputados de su partido. “Ninguno de mis compañeros estábamos informados sobre la presentación de esta iniciativa”, aseveró el ex secretario de Gobernación, quien en múltiples ocasiones ha pedido a su partido la destitución del dirigente.

Entre tanto, la noticia conmocionó a la alianza, pues el líder nacional del PAN, Marko Cortés, envió un ultimátum a Moreno Cárdenas desde una rueda de prensa este martes 6 de septiembre. “No permitiremos que se extienda la participación militar en la Guardia Nacional. Lo repetimos y seguimos firmes: no a la militarización, no al retroceso, no a los actos dictatoriales, no a la destrucción del país”, declaró.

Alejandro Moreno saludando al secretario de gobernación, Adán Augusto López, en la Cámara de Diputados (Foto: Archivo)

Además, le atribuyó a Alito la carga de continuar con la coalición: “La dirigencia nacional del PRI debe asumir la responsabilidad de seguirle dando vida a la coalición (...) Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicar el porqué no no puede continuar la coalición Va por México, ni en lo legislativo ni en lo electoral”.

Por su parte, el presidente del PRI respondió a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que su partido no acepta ultimátum de sus aliados ni adversarios. “El PRI está del lado de las familias mexicanas, ante la ineptitud de Morena tenemos que tomar decisiones pensando en el futuro de México. El PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Siempre vamos a construir, en unidad y convicción, por el bien de México”.

Y es que el rumor de que Alito suscribió un acuerdo con el partido en el poder se fortaleció luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien en los últimos meses ha filtrado diversos audios donde se ha visto involucrado Moreno Cárdenas, anunció que este martes 6 de septiembre no se tocará el tema en su programa informativo Martes del Jaguar hasta que se resuelva el juicio de amparo que interpuso el priista.

El anunció generó sospechas en redes sociales por un posible contubernio entre las fuerzas políticas del PRI y Morena, al que el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez-Máynez calificó como una nueva traición del “PRIMOR”.

