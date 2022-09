“Acércate a Rocío”: los temas más controversiales y divertidos del programa en TV Azteca

La viralidad de los títulos le ha dado éxito al programa (Foto: Instagram/@acercatearociotv)

Rocío Sánchez Azuara es una de las presentadoras de televisión más populares en los últimos años gracias a que ha logrado adaptar formatos talk show, que diera a conocer a nivel hispanohablante Laura Bozzo con programas como Laura En América, en exitosos proyectos de entretenimiento que se han convertido de lo más visto en México.

Aunque muchos aseguran que son las “malas actuaciones” de sus participantes lo que ha conquistado a la audiencia mexicana, al grado de que son por excelencia el tipo de productos audiovisuales que más se consumen en “la hora de la comida”, la popularidad que han comenzado a tener los títulos de sus casos diarios en redes sociales podrían ser la verdadera respuesta a la “receta secreta” que utilizan las televisoras.

De esa manera, Acércate a Rocío -el proyecto por el que Sánchez Azuara abandonó Imagen Televisión y regresó a las filas de TV Azteca- no solo obtiene de manera constante buenos niveles de rating, sino también públicos juveniles que no veían la televisión y ahora comienzan a hacer debido a lo divertido que pueden ser los “temas del día”.

“Mi compadre se acostó con mi marido”

(Foto: Instagram/@acercatearociotv)

Aunque el proyecto de la presentadora con la televisora del Ajusco inició a finales del mes de marzo, siendo una gran fiesta para todo TV Azteca pues incluso con un gran número de personas persiguiéndola, entre ellos parte de su nuevo staff y el productor Andrés Tovar -novio actual de Maite Perroni-, fue recibida en su nueva casa robándose la atención del matutino Venga La Alegría, los primeras emisiones no se acercaban a este título.

La historia de una mujer que descubre a su marido teniendo intimidad con su compadre después de regresar del hospital, ya que ella estaba aparentemente internada, provocó toda una revolución, pues más de una mujer en la vida real se sintió identificada así como los miembros de la comunidad LGBT+ no dudaron en hacer divertidos memes con el tema.

“Me dicen la teporocha”

(Foto: Instagram/@acercatearociotv)

No, no es broma. El exceso de consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes es más que una realidad y problema en México, algo que el programa lo sabía muy bien. Con un tono muy humorístico y retomando dramáticamente lo que puede llegar a pasar cuando la recreación se vuelve adicción, Acércate a Rocío recreó un problema real, que no logró con su cometido: concientizar sobre el alcoholismo, pues todo fue tomado como una burla.

“Mi novia me quiere compartir con su amiga”

(Foto: Instagram/@acercatearociotv)

Diversas series juveniles de plataformas de streaming como Élite (Netflix) o Euphoria (HBO Max) han generado una apertura sexual que ahora se ve reflejada en la oportunidad de ejercer relaciones de todo tipo y no solo monógamas. Los tríos son parte de eso y el programa lo recreó con este divertido título, siendo otro éxito viral en redes sociales.

“Pensé que era el novio y resulté ser el cliente”

(Foto: Instagram/@acercatearociotv)

Los sugar daddys y mommys no son nuevos, a lo largo de la historia siempre han existido, solo que ahora bajo estos términos se han popularizado. A eso también se le puede sumar que “el oficio más antiguo del mundo” y mágicamente se tiene un tema polémico que increíblemente atrapó a un público masculino, pues las estadísticas demuestran que son las mujeres quienes más ven este tipo de talk shows.

“Mi novio no es naco”

(Foto: Instagram/@acercatearociotv)

Fuera de todo debate sobre si es clasista o no la palabra, Rocío Sánchez Azuara presentó la antigua manera en la que muchos padres mexicanos pensaban sobre las parejas de sus hijas, menospreciando todo esfuerzo por el simple hecho de una posición económica, social o incluso laboral. Muy de “la vieja escuela” que consumía el programa, sin embargo también enganchó a los jóvenes.

