Raúl Jiménez aceptó las deficiencias del Tri previo a Qatar 2022

Raúl Jiménez confesó que al Tri le falta contundencia (Foto: EFE/José Méndez)

Cada vez está más próxima la inauguración de la Copa Mundial de Qatar 2022 y con ello el debut de la Selección Mexicana ante Polonia. Pese a la cercanía del evento, el conjunto mexicano aún no ha demostrado la confianza que garantice que será una actuación relevante para el Tri o brinde una ilusión del quinto partido, ya que las constantes derrotas han caracterizado este ciclo mundialista.

Ante tal escenario, Raúl Jiménez habló al respecto del funcionamiento del combinado nacional y del trabajo de Gerardo Tata Martino, por lo que aceptó que el Tri ha tenido deficiencias en sus diferentes compromisos. Aunque el equipo sí logró su clasificación automática, reconoció que les ha faltado contundencia, según contó en entrevista con TUDN.

El lobo mexicano aseguró que dentro de la concentración no sienten “presión” por las exigencias de la afición y los constantes reclamos al argentino con el “fuera Tata”, pero que sí aceptó que las cosas no han resultado como lo esperaban. Aseguró que al equipo les falta una retroalimentación interna para mejorar, pues confesó que no han jugado del todo bien.

(Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

“No presión, pero sí el saber que no hemos hecho las cosas como se esperaría, como nosotros mismos esperaríamos porque nosotros somos los importantes, los que tenemos que hacer una retroalimentación y saber que sí, no hemos jugado del todo bien”, afirmó para TUDN.

Y es que desde la clasificatoria de la Concacaf para el Mundial, el combinado nacional tuvo una serie de complicaciones para hilar victorias y sumar puntos, por lo que las expectativas para el torneo no fueron las mejores. Una vez que el Tri obtuvo su pase a Qatar vinieron los duelos de Nations League y amistosos, los cuales tampoco han ganado, situación que desató la furia de la fanaticada.

Consiente de ello, Jiménez explicó que espera mejorar en su rendimiento para aportar al equipo mexicano. El delantero del conjunto de los Wolves agregó que el Tri puede mejorar a escasos tres meses de que empiece la Copa Mundial de Qatar 2022, así que confía en su trabajo en equipo junto con la asesoría del Tata Martino.

Raúl Jiménez aseguró que el Tri puede mejorar junto al Tata Martino (FOTO: /CUARTOSCURO.COM)

“Se han conseguido resultados, por ahí unos no tan buenos, pero al final lo hemos hecho bien y es lo importante que estamos ahí, sabiendo nuestros errores y lo que podemos mejorar”.

En relación a su recuperación y reincorporación a la actividad tras su fractura de cráneo, compartió la ilusión que le genera el competir en el Mundial de 2022 con México ya que se ha estado preparando para llegar en óptimas condiciones a la competencia.

Aunque médicamente está recuperado y ya ha competido en la Premier League y en juegos de la Selección Mexicana, agregó que aún no llega al nivel que tenía antes de la lesión, pero con los meses que lo separan del inicio del Mundial, confió en que estará al máximo para el primer partido del tricolor ante Polonia.

“(Estoy) Bien, ilusionado, feliz sabiendo que es una oportunidad importante y quiero aprovecharla, hacerlo mejor y quiero aportar el máximo de mí para poder ayudar al equipo poder hacer lo que todos deseamos […] Te voy a decir que sí, me siento bien, al 100% pero todavía no llego a ese nivel que mostré antes la lesión, estoy a tiempo, ojalá llegue en los próximos meses para llegar al máximo al mundial”.

El próximo partido amistoso del equipo azteca será ante Perú el 24 de septiembre en Los Ángeles, California.

