Quién está detrás de los anuncios de una universidad en Veracruz que se hicieron virales

Durante las últimas horas se hicieron virales las imágenes correspondientes a una campaña publicitaria de una universidad en Veracruz por su particular manera de promocionar las licenciaturas que ofrecen, pues retomaron a personajes icónicos de diversas series y películas para atraer la atención de sus posibles estudiantes.

Esta creativa estrategia de marketing estuvo a cargo de Amanda Ayala , una ilustradora y diseñadora originaria de Veracruz con más de siete años de experiencia en el área de la comunicación visual.

Desde el pasado 3 de septiembre, la ilustradora dio a conocer esta peculiar campaña a través de su cuenta de Twitter (@pataaadepollo). Sin embargo, fue hasta este lunes 5 que las imágenes circularon entre decenas de miles de cuentas, luego de ser retomadas por la cuenta Museo Mexicano de Internet.

Solicitud: Una campaña para una uni.

Yo: 🫡

La campaña: pic.twitter.com/0Jdwb44nxS — Pata de Pollo (@pataaadepollo) September 4, 2022

Además del trabajo editorial y de diseño de Amanda, el aspecto que más llamó la atención de estos anuncios fue la inclusión de diversos personajes, de manera irónica y bromista, para promocionar distintas licenciaturas.

Por ejemplo, el psicópata de ficción Hannibal Lecter fue la figura estelar para el anuncio de la carrera de Psicología, mientras que Michael Scott —el icónico protagonista de The Office interpretado por Steve Carrell— es quien aparece en la imagen para incitar a las y los jóvenes a estudiar Administración de Empresas.

Otros reconocidos personajes retomados para la campaña publicitaria fueron Gustavo Fring y Saul Goodman —de las series Breaking Bad y Better Call Saul— para promocionar las licenciaturas de Negocios y Derecho, respectivamente.

Bastaron sólo algunas horas para que los diseños se compartieran de manera masiva en redes sociales como Twitter y Facebook. Después de que sus creaciones se viralizaran, Amanda Ayala se confesó sorprendida. “Nunca imaginé que ver The Office me llevaría tan lejos”, escribió en su cuenta personal.

Las reacciones de los usuarios

Como ocurre con cualquier contenido que se viraliza en las plataformas digitales, las publicaciones con estos diseños rápidamente se llenaron de respuestas y comentarios por parte de la comunidad internauta, en la cual hubo opiniones muy divididas.

Por un lado, hubo quienes mostraron una gran aceptación respecto a la campaña publicitaria y aplaudieron la creatividad y el sentido del humor de las personas que concretaron su desarrollo.

“Si así son para la mercadotecnia entonces se ve que hay educación de calidad”, “Denle un ascenso al de marketing”, “Jajaja ¿es neta esto? No es crítica jajaja qué buen marketing” y “el único trabajo que tenía el becario de esa universidad era hacer un buen promocional… hizo el mejor” fueron algunos de los mensajes positivos sobre los anuncios.

Desde otra perspectiva, otras personas criticaron el carácter bromista de los anuncios e incluso señalaron que sentían cierta desconfianza de su veracidad.

“Está chida la publicidad pero no me da mucha confianza”, “No aprenderás nada pero saldrás como todo un comediante”, “Es preocupante el nivel académico de esta Universidad al usar como gancho publicitario personajes ficticios”, fueron algunos comentarios que criticaron la campaña de marketing.

Más allá de la simpatía o rechazo generado por los diseños, no cabe duda que generaron un gran impacto entre la población y a más de uno le sacaron varias risas.

De acuerdo con su propia descripción en el sitio web Superprof, Amanda estudió Diseño Gráfico, pero la Ilustración “se ganó su corazón”. Además de su experiencia con agencias, se desempeña como ilustradora freelance e imparte clases a nivel universitario para carreras como Comunicación Visual y Mercadotecnia.

