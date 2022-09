“Para eso existen los divorcios”: López Obrador apoyó al PRI ante eventual ruptura de la alianza Va por México

López Obrador volvió a "coquetear" al PRI ante una eventual ruptura con la alianza Va por México. (Fotos: Cuartoscuro)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha vuelto a guiñar al opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el nuevo riesgo de fractura opositora detonado por la iniciativa de la diputada, Norma de la Torre, en la que propone extender el plazo de la facultad presidencial para disponer de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la seguridad pública.

Básicamente, la iniciativa no sólo contradice la postura que su propio dirigente nacional, Alejandro Alito Moreno, expresó respecto a la militarización que presuntamente conllevaría la incorporación de la Guardia Nacional (GN) a la Defensa Nacional (Sedena). También tambalea a la alianza de Va por México (PRI-PAN-PRD), la cual rechazó expresamente la propuesta de Torres por incentivar la iniciativa obradorista - una de las tantas que buscaban frenar con la llamada “moratoria constitucional”.

“Si se llegara a aprobar esta propuesta, que es un contrasentido de todo lo que hemos dicho (...), por supuesto que pierde razón de ser la coalición”, expresó Marko Cortés, dirigente del blanquiazul, para Político Mx.

Según analistas, la sorpresiva postura del PRI - aún sin desmentir por sus representantes - incita a Acción Nacional (PAN) y al de la Revolución Democrática (PRD) a plantearse si Moreno Cárdenas cumpliría con su palabra de mantenerse leal al bloque. Sin embargo, para López Obrador es una nueva oportunidad del tricolor para corregir el rumbo de sus ideales históricos.

“Yo creo que hace bien el PRI en rectificar. (...) Tiene uno que valorar los resultados. ¿Qué ha ganado el PRI con esa alianza? (...) Lo peor es darle la espalda, traicionar todo un proceso histórico y político”.

La propuesta de la diputada De la Torre propone extender el plazo del Ejército y la Marina en labores de seguridad hasta 2028.. (Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

Cabe señalar que hasta el momento ni Moreno Cárdenas, ni el coordinador de los diputados tricolores, Rubén Moreira, han rechazado públicamente la iniciativa de De la Torre. Incluso, este último llamó a la alianza a abrirse a estudiar la propuesta que plantea extender el plazo del Ejército y la Marina en labores de seguridad hasta 2028.

“Si el PRI plantea ayudar, haría muy bien”, expresó al respecto López Obrador sin atreverse a declarar su disposición para recibir a la militancia priista en el bloque de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

— “¿Lo recibirían de este lado (de la 4T)?”, cuestionó una periodista en la mañanera.

— “No, yo no sé, Ese es otro asunto (... ) A mí lo que me importa es el que podamos juntos llevar a cabo la transformación en el país”, contestó el tabasqueño para evitar desviar el dedo del renglón.

Aunado a ello, el mandatario no expresó inconformidad por que las miras del PRI al bloque adversario sean para “colgarse de la popularidad de Morena” ante su decadencia electoral, pues recordó que los partidos siempre buscan salir adelante.

A ello, volvió incitar a “deslindarse de lo rancio”, pero - de nueva cuenta - sin referir expresamente a una salida perse de la alianza en la que aún se mantiene.

“Que se deslinde del conservadurismo, de lo rancio. (...) Cualquier partido lo que busca es salir adelante y si está saliendo mal, pues sólo que sean masoquistas. Si para eso existen los divorcios”.

"Que se deslinde de lo rancio", exhortó López Obrador al PRI.

La recomendación “respetuosísima” de AMLO al PRI

Cabe señalar que este es el segundo “coqueteo” que López Obrador lanzó al Revolucionario Institucional de manera consecutiva; siendo el primero - de los recientes días - el del pasado 5 de septiembre, cuando el tabasqueño apuntó exclusivamente a los dirigentes del PRI.

“Una recomendación respetuosísima a los dirigentes del PRI: que piensen en la historia de los intereses del pueblo”, comentó desde Palacio Nacional, cuestionando, de nueva cuenta, el por qué dicha militancia decidió unirse con el históricamente opositor de sus ideales, Acción Nacional.

“Si ellos plantean que van a actuar acorde con los sentimientos de la mayoría de los mexicanos, les va a ir bien”, aseveró.

“¿Qué tienen que ver con un partido que surgió para exponerse? (...) No se puede avanzar haciendo una política en beneficio del pueblo si no se toman decisiones atrevidas en beneficio del pueblo”.

