Gabriel Soto obtuvo una exuberante cifra de dinero tras demandar a una revista

El actor tiene otras 5 demandas en curso (Foto: Instagram/@gabrielsoto)

Gabriel Soto se ha unido a una larga lista de celebridades que han iniciado procesos legales en contra de publicaciones de revistas sobre sus vidas privadas. Aunque en la mayoría de los casos no hay resoluciones a favor de las estrellas, el actor de Televisa ha tenido su primera victoria de una larga lista de demandas que tiene por el mismo motivo.

Aunque la noticia ya fue compartida por el intérprete, el periodista Gil Barrera, en su columna Quizá Hablemos De Ti, ha detallado todo sobre el caso, retomando la exuberante cifra que ganó Soto tras meses de intervenciones legales, que durante los últimos meses del 2021 lo mantuvieron en el ojo del huracán pues incluso se le llegó a llamar “oportunista” por sus constantes quejas que hoy han rendido frutos bajo sus derechos.

El actor que recientemente tuvo una importante aparición en La Madrastra (2022) ganó la primera de seis demandas contra la revista TVNotas: “De acuerdo a lo analizado por los representantes del Poder Judicial de la Federación, el monto a pagar supera el millón de pesos como indemnización y resarcimiento de los daños ocasionados por las publicaciones”, señaló.

El actor continúa con diversos proyectos en Televisa (Foto: Televisa)

Los motivos por los que el actor de melodramas como Yo no creo en los hombres, La fuerza del destino y Bajo las riendas del amor accedió a iniciar un proceso en el que otras pocas estrellas han salido victorias se debe a que la revista habría participado en la ventilación de la vida privada de Gabriel Soto, pues es importante señalar que hay una clara distinción entre ser figura pública y tener temas de interés en las audiencias, a tocar aspectos reservados.

“Se fundamentó (entre otras cosas) que las fotos en las que Gabriel aparece con Marjorie de Sousa (quienes según la revista tenían una relación sentimental) generó una afectación en el actor, su entorno y que no es un tema de interés público”, agregó Barrera.

El defensor que al que acudió Gabriel Soto para ahora festejar su victoria se trata de nada más y nada menos que de el Padre del Daño Moral, como suelen llamar dentro del gremio de abogados a Gustavo Herrera, quien con su experiencia y conocimiento en la materia le ha permitido tener un alto nivel de casos ganados en todas las batallas en las que otras estrellas han enfrentado con la misma revista o similares.

Por temas con Irina Baeva también ha demandado Foto: Instagram/@irinabaeva

“Ahora mismo, está impartiendo entre sus más cercanos colaboradores una serie de seminarios enfocados en el libertinaje de los medios digitales y recientemente regresó de España, en donde asesoró a otro grupo de juristas en material de redes sociales”, finalizó el director de la revista TVyNovelas.

No solo es con revistas, también demandó a otras celebridades

En noviembre del 2021, Laura Bozzo perdió otra demanda impuesta por el actor y su prometida Irina Baeva, pues mientras que la peruana se encontraba prófuga de la justicia, el proceso legal que llevaba contra los actores mexicanos finalizó en el mes de octubre. Un juez declaró culpable a Bozzo por los delitos de difamación, discriminación y daño moral.

La pareja de actores le ganaron una demanda a Laura Bozzo Fotos: Instagram / @gabrielsoto /@laurabozzo_of / @irinabaeva

La ganadora sin corona de La Casa de los Famosos 2 en ese momento también mandó una importante advertencia: “Yo no tengo que pagarle un solo peso al señor (Gabriel Soto), pero, igual, si a Irina le molesta mi opinión en el programa de El gordo y la flaca sobre lo que yo consideraba que a mí ella no me representaba como mujer, pues lo lamento, lo siento y le pido disculpas”, expresó en una entrevista para TVyNovelas.

La actual victoria de Gabriel Soto ha generado todo un movimiento de artistas que se han sumado en contra de retomar detalles de su vida personal para ser parte de portadas de revistas.

SEGUIR LEYENDO: