Reforma a Guardia Nacional: qué diputados de Morena le dieron la espalda al proyecto de AMLO

El proyecto de reforma a la Guardia Nacional fue aprobado en la Cámara de Diputados. Ahora se quedará en espera de ratificación en el Senado de la República. (Foto: Cuartoscuro)

Durante la primera sesión ordinaria de este periodo de actividades , la Cámara de Diputados aprobó este sábado la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) quede a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Luego de más de 14 horas, se registró un total de 264 votos a favor, 212 en contra y 1 abstención, por lo cual en San Lázaro se dio luz verde para el proyecto que reforma las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y los artículos transitorios.

A pesar de que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus partidos lograron inclinar la balanza a su favor, hubo disidentes al interior del partido guinda que se abstuvieron de votar, no asistieron a la sesión o votaron en contra.

La mayor muestra de desacuerdo entre las filas de la organización provino de la diputada Inés Parra Juárez, representante del Distrito 4 de Ajalpan, Puebla. De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), Parra Juárez ya se había posicionado en contra de cinco asuntos durante la actual legislatura.

En la misma base de datos es posible corroborar que la diputada no ha presentado ninguna iniciativa en este periodo.

El proyecto pretende delegar el control administrativo y operativo de la GN a la Sedena. (FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO)

De manera casi inmediata, tras darse a conocer los resultados, las redes sociales se inundaron de comentarios y publicaciones en contra de la legisladora Parra Juárez, la mayoría compartidas por simpatizantes de la Cuarta Transformación.

Por otro lado, resaltó la abstención del diputado Manuel Vázquez Arellano, estudiante sobreviviente de Ayotzinapa —conocido como Omar García— y promovente de la Consulta Popular.

El legislador oriundo de Guerrero externó vía redes sociales su decisión de no participar en la votación para el proyecto de integración de la GN a la Sedena. Al hacerlo, hizo referencia a las implicaciones que puede tener esta iniciativa, así como a los avances en la investigación del caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

“Entiendo todos los argumentos jurídicos y políticos; los pros y contras de la Reforma en cuanto al tema de la Guardia Nacional. Sé también que los militares implicados en el caso #Ayotzinapa tienen órdenes de aprehensión, y lo aplaudo. Aún así decidí no votar”, escribió.

Entiendo todos los argumentos jurídicos y políticos; los pros y contras de la Reforma en cuanto al tema de la Guardia Nacional.



Sé también que los militares implicados en el caso #Ayotzinapa tienen órdenes de aprehensión, y lo aplaudo.



Aún así decidí no votar. pic.twitter.com/Ka4XjzD3nY — Manuel Vázquez Arellano (@Omarel44) September 3, 2022

Otra de las diputadas morenistas que le dieron la espalda al proyecto de López Obrador fue Adela Ramos Juárez, representante del Distrito 2 de Bochil, Chiapas, quien tampoco ha presentado iniciativa alguna en la actual legislatura, según los registros del SIL.

Del mismo modo, Carol Antonio Altamirano, originario de Oaxaca y representante del Distrito 5 de Salina Cruz, también optó por no votar sobre este asunto.

El diputado Carol Antonio Altamirano decidió no votar en la discusión sobre el proyecto de AMLO. (Foto: Twitter/@CarolAntonioA)

Sumado a ello, las y los legisladores que no estuvieron presentes fueron Odette Nayeri Almazán Muñoz, Rocío Natalí Barrera Puc, Willbert Alberto Batun Chulim, Ángel Escobar Domínguez, Carlos Noriega Romero, Bernardo Ríos Cheno, Klaus Uwe Ritter Ocampo y Judith Celina Tánori Córdova, por Morena; así como Jorge Luis Llaven Abarca del Partido Verde (PVEM) y María de Jesús Páez Guereca del Partido del Trabajo (PT).

Debido a que el proyecto fue aprobado en San Lázaro, la Mesa Directiva lo turnó al Senado de la República para su análisis y eventual determinación al respecto.

En este sentido, destaca el pronunciamiento del senador Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero político del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, pues manifestó su total rechazo a la militarización del país.

Bajo esta narrativa calificó de “vergonzosa” la actitud de quienes “hoy la aplauden” cuando antes la rechazaban.

“ La militarización no es la solución y la historia no los absolverá, los juzgará . Ofrecimos justicia, paz y reconciliación, pero no hemos cumplido”, escribió en un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: