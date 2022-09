“No podría contestar eso”, tundieron a Leticia Ramírez por no saber sobre nuevo plan de la SEP

Leticia Ramírez asumió el cargo el pasado 1 de septiembre (Captura Youtube/ Andrés Manuel López Obrador)

Leticia Ramírez Anaya, nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) fue tundida en redes sociales por su respuesta ante la pregunta del nuevo sistema educativo de la SEP. Fue el pasado jueves 1 de septiembre, cuando Ramírez Anaya, perfil elegido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, asumió el cargo.

Fue en una entrevista exclusiva que Leticia Ramírez fue cuestionada sobre cómo el nuevo sistema educativo, funcionaria para los niños de primaria.

“¿Cómo va a aprender? Trátanos de poner un ejemplo, ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo?”, cuestionó la periodista Danielle Dithurbide. A lo que Ramírez Amaya se quedó pensando por unos segundos, hizo una mueca, y finalmente contestó: “No podría contestar eso”.

LA 4T ACABANDO CON LA EDUCACION



La Secretaria de Educación...



NO TIENEN IDEA DE COMO VAN A EDUCAR A LOS NIÑOS CON EL NUEVO SISTEMA DE @lopezobrador_



¿ASI O PEOR? pic.twitter.com/EcULU9YE0X — Walther de la Cruz Negrete (@wadelacruz) September 5, 2022

Esto ocasionó diversas críticas e indignaciones entre los internautas quienes no dudaron en dejar su postura por medio de tuits en el video: “Reímos por que solo quedaría llorar. Este es por mucho el gobierno más ignorante e improvisado que hemos tenido. Sin rumbo pero con discurso. Una vergüenza en todos los sentidos”, “Leticia Ramírez en su mente: “Dah, ¿modelo educativo? ¿Qué es eso?” y “Esa señora es la nueva secretaria de educación, vaya saben elegir a pura gente preparada con amplia experiencia y preparación académica. Creo que el mayor mérito es haber estado en todas las mañaneras, ahí sin hacer mucho”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, los cibernautas no fueron los únicos que reaccionaron al video, pues Héctor de Mauleón compartió el video en su cuenta de Twitter y escribió: “Encomienden a Dios a sus niños”. Otro de los personajes que comentó acerca de la situación, fue el periodista y productor Víctor Trujillo, quien redactó: “No podría contestar eso… sólo soy la titular de la SEP”. Asimismo, el periodista Carlos Loret de Mola compartió el video y solo escribió: “Aquí la nueva secretaria de Educación Pública”.

De igual manera, muchos señalaron al presidente López Obrador, pues éste en diversas ocasiones dejó en claro que Leticia Ramírez estaba preparada. “Oye @lopezobrador_ hay un problema, creo que la Secretaria de la SEP, será maestra y grillera de sindicato, PERO NO SABE NADA, no pudo decir como van a aprender matemáticas los niños de 2do año, se me hace que esta maestra NO MAS NO DA EL ANCHO NI EL DELGADO PARA LA SEP”, escribió un usuario en un tuit del mandatario.

Leticia Ramírez Amaya ya es la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (Foto: Twitter / @Letamaya)

La periodista Danielle también la cuestionó sobre cuál es el plan para que un niño o una niña que dejó hace dos años la escuela regrese a la educación, a lo que la nueva titular de la SEP contestó: “Primero ubicarla, dónde está y luego buscar que los maestros, si ya la localizamos, vamos a hablar con ella y tratar que ella regrese”.

Asimismo, indicó que el nuevo modelo educativo se comenzará a implementar con un gran piloto a partir del 31 de octubre del presente año en el primer grado de los niveles preescolar, primaria y secundaria. Y constará de cuatro componentes: formación docente, codiseño de programas de estudio a cargo de maestras y maestros, desarrollo de estrategias nacionales y transformación administrativa y de gestión.

Tundieron en redes sociales a Leticia Ramírez (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

“Es una propuesta profunda para que sea a largo plazo, por eso los otros años seguirán con el modelo que ya tienen, queremos transformar la educación”, aseveró.

SEGUIR LEYENDO: