“La Fiscalía de Nuevo León está escondiendo algo”: las inconsistencias e irregularidades en el caso de Debanhi Escobar

En entrevista exclusiva, Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, relata como ha sido todo el proceso por el que ha atravesado el y su familia, después de que su hija desapareció tratando de encontrar la verdad detrás de todo.

Mario Escobar mira fijo al frente, con la mirada empañada. Después de una pausa, empieza a describir a su hija Debanhi. “Era una niña de hogar, de familia, era nuestra única hija”, se detiene nuevamente. Respira. Empieza a enlistar disciplinas que la joven dominaba. “Sabía Tae Kwan Do, por eso da una patada cuando sale de la quinta... yo le decía ‘sabes defensa personal; tira una patada y corre”. Agrega a la lista natación y oratoria. “Era buena alumna”, insiste.

Después de tomar aire continúa: “Una niña de 18 años, como cualquier persona, que se quería comer al mundo a esa edad, que tenía derecho a divertirse. Que nadie tenía derecho de privarla de su libertad, de su vida... Era muy noble, siempre quería ser el alma de la fiesta... Era nuestra única hija. Nuestro tesoro. No era una niña mala”. La última vez que Mario vio a su hija Debanhi Susana Escobar fue la noche del 8 de abril. Al día siguiente la reportó como desaparecida. 12 días después fue encontrada sin vida.

Debanhi asistió a una fiesta en una quinta (casas de veraneo) en el municipio de Escobedo, en el estado de Nuevo León (noreste de México). Después de una serie de hechos, registrados en cámaras de seguridad, se le ve entrar al motel Nueva Castilla, ubicado en la carretera a Laredo. Se tienen momentos como cuando sale de la quinta y tiene un altercado con algunas personas. También cuando afuera de la empresa de transportes Alcosa le tomaron la icónica imagen de su búsqueda. Y cuando camina entrando al motel.

Exterior del motel Nueva Castilla (clausurado), donde fue encontrado el cuerpo de la joven Debanhi Escobar (Foto: Alicia Mireles/Infobae México)

La fiscalía estatal reconstruyó los hechos. Pero los padres de la joven no creen en su versión. La credibilidad de la institución en el caso cayó luego de que, con un montón de incongruencias, concluyeran que Debanhi perdió la vida tras accidentarse, versión que fue tumbada con una autopsia hecha por especialistas independientes que arrojó que la chica murió por asfixia. Es decir, Debanhi fue asesinada. A nivel federal ya consideraron su caso como un feminicidio.





“La Fiscalía de Nuevo León estaba escondiendo algo, estaban encubriendo algo” , sentencia Mario Escobar en la segunda parte de la entrevista que le dio a Infobae.

Pregunta. La primera conclusión de la Fiscalía de Nuevo León dista muchísimo de lo revelado por la última autopsia, ¿a qué cree que se deba?

Respuesta. A que estaban encubriendo algo. Precisamente por eso, cuando nosotros solicitamos la atracción a la FGR, uno de los puntos que comenta el Dr. Ricardo Mejía (subsecretario de Seguridad Pública federal) es que nos den todo los nombres de los que obstruyeron la investigación de Debanhi. Al hablar de obstrucción, hablamos de un delito. Si ahorita ya dieron con una persona, dentro de una carpeta secundaria a la que no he tenido acceso —pero ya mis abogados están solicitando que estemos dentro antes de que la envíen a la FGR— (significa que) ha habido mucho dolo, mucha negligencia, ahí algo estaban encubriendo. Son varios, definitivamente son varios, no pudo haber sido una sola persona, entonces tenemos que dar con todos. Y las cientos de indagatorias de la fiscalía de NL no sirven de nada, hubieron muchas omisiones porque todo lo vieron en un sentido de un accidente, no como un feminicidio.

P. ¿Por qué resulta crucial esa diferencia en cómo investigar el caso?

R. Porque cuando se investiga como accidente, tú como persona fuiste a dar una versión voluntaria, sin compromiso, puedes pararte a la hora que quieras, decir ya no quiero estar aquí, ya no quiero dar más información. Cuando es una indagatoria por feminicidio ya se pueden hacer todas las preguntas. Pero la fiscalía de NL no daba pie a que había sido un feminicidio , aún cuando todo el mundo lo vio. Aunque estuvieran un mundo de gente como la Comisión de Víctimas, de Desaparecidos, la Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Seguridad Ciudadana... la fiscalía (de NL) seguían entrampando... entonces decidí solicitar la atracción del caso a la FGR, sabemos que no es de la noche a la mañana, pero eso fue un parteaguas para que la fiscalía de NL nos empezara a dar imputados y es lo que están haciendo ahorita, después de cuatro meses, cuando ya está todo contaminado, cuando ya no hay suficientes pruebas... Tal vez ellos mismos entramparon todo... fue un mundo de inconsistencias.

Foto: Alicia Mireles/Infobae México

Te puede interesar: Clamor de justicia para Debanhi Escobar en lugar de “mañanitas”: papá lanzó fuerte mensaje en su no-cumpleaños 19

P. ¿A usted le hace sentido la historia que reconstruyó la Fiscalía de Nuevo León?

R. No, lo que ellos presentan no. Yo he sido muy cuidadoso en ese sentido y hemos visto otros videos donde hay una cronología totalmente diferente a lo que ellos platican . Ellos platican lo que quieren platicar como fiscalía, como que quisieron cerrar el caso, como que quisieron darle carpetazo. A mí no me van a dar carpetazo hasta dar con los verdaderos presuntos culpables. Yo traigo más indagatorias, pero no quiero pasarlas a la fiscalía de Nuevo León porque tienen que estar bien fundamentadas y no quiero que me las entrampen si acaso llegan a ser reales. En ese sentido, estoy esperando que la FGR tome el caso para poder entablar comunicación con ellos y tener la confianza y la certeza de que puedan hacer bien las cosas.

P. ¿Usted confía en la Fiscalía General de la República?

R. No sabemos cómo trabajan, pero tenemos la confianza en que pueden hacer mejor las cosas porque ellos no tienen nada que esconder en el sentido de Nuevo León. Tengo la confianza y la certeza de que, como este es un caso mediático, vayan sobre lo que tengan que ir, sobre la verdad.

P. ¿Marcó alguna diferencia en el tratamiento del caso el que se haya hecho viral?

R. Sí porque de otra manera no estaríamos aquí. No hubiéramos tenido la oportunidad de señalar a la gente que no trabaja bien... La gente se quedaría con lo mismo, piensan que al ser una de las fiscalías más poderosas a nivel nacional, con un presupuesto enorme, hace bien las cosas... y no hace bien las cosas... deberían bajarles el presupuesto y correr gente.

P. ¿Cómo considera que ha sido el papel que han jugado los medios?

R. Sé que es un trabajo muy difícil, pero que no se equivoquen con Mario Escobar. Lo vivimos con la Sra. Azucena Uresti que se equivoca, me manda un mensaje cuando estaba el boom en el caso de Debanhi, y yo no me detengo para decir quién se equivocó. Es parte de la sociedad, pero que no se equivoquen conmigo... hubo un youtuber que me estuvo atacando mucho, a la mejor porque no le di entrevistas, o porque ellos querían escuchar otra cosa, o querían monetizar. También con los resultados de la necropsia, yo los tenía, y la fiscalía, nadie más. Y se las vendieron a los de El País. Todo lo que decía ahí era verdad, fue la interpretación del doctor, pero me molestó, porque yo la cuidé mucho. Yo no estoy para jugar; estoy para tratar de encontrar la verdad de Debanhi.

P. ¿De qué manera puede afectar el tratamiento que le den los medios al caso?

R. Bueno, que (las revelaciones hechas por los medios) no pueden entrar a un proceso judicial ya cuando se encuentren a los presuntos culpables porque se manipuló. A lo mejor si El País me hubiera hablado y pedido permiso no hubiera habido bronca, pero me hubieran avisado... eso fue lo que me molestó.

P. ¿Qué es lo que no se ha dicho del caso?

R. Muchas cosas que estamos investigando, precisamente por eso solicitamos a la FGR que atrajera el caso para poder tratarlo como un feminicidio.





SEGUIR LEYENDO: