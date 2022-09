Falsa alarma: estudiante desató operativo tras llegar a la escuela con “chaleco antibalas” en Campeche

Estudiante del Conalep desató operativo tras llegar a la escuela con chaleco antibalas en Campeche (Fotos: Facebook/Conalep Campeche)

En redes sociales circuló la fotografía de un estudiante del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) en el estado de Campeche, quien acudió a las instalaciones escolares portando lo que parecía un chaleco antibalas, alarmando a sus compañeros de clases y a padres de familia.

El pasado 1 de septiembre el joven llegó a su escuela en Ciudad del Carmen con una vestimenta peculiar acompañada de lentes oscuros, con la cual sus compañeros se mostraron preocupados por lo que le tomaron fotografías las cuales llegaron hasta las madres y padres de familia. Ahí, el aviso llegó hasta las autoridades municipales, quienes montaron un operativo en la institución escolar.

A la escuela acudieron elementos de distintas corporaciones, como de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de la entidad, quienes al inmiscuirse en el plantel, se dieron cuenta de que era una falsa alarma, y es que el joven portaba una mochila-chaleco, mas no un chaleco balístico.

La escuela aclaró la institución (Fotos: Facebook/Conalep Campeche)

El estudiante, al ser del primer año, ninguno de sus compañeros lo conocían, lo que provocó sospechas entre ellos. Del mismo modo, los padres de familia dieron aviso a las autoridades de seguridad con el fin de prevenir que se tratara de una situación diferente.

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, pues la institución educativa salió en defensa del menor, quien tan solamente tiene 15 años edad. La dirección del plantel comunicó que las fotografías de alumno del plantel 021 de Ciudad del Carmen fueron difundidas sin investigar.

“Referente a la fotografía que está circulando en las redes sociales, en la que se observa a uno de los alumnos del Conalep Campeche, Plantel 021 de Ciudad del Carmen portando un chaleco del cual, sin investigar, diversos medios de comunicación aseguran que se trata de un “chaleco antibalas”. Como institución educativa hacemos las siguientes aclaraciones”, escribió la institución a través de su cuenta de Facebook.

El colegio acusó que el problema se derivó de información no verificada (Fotos: Facebook/Conalep Campeche)

Acompañado de una serie de imágenes, la institución aclaró que el individuo de la imagen difundida sí es alumno del Conalep: “Es alumno matriculado de primer semestre en la carrera Informática”.

Además, se señaló que el menor no portaba un chaleco balístico, pues no contaba con ningún aditamento metálico para frenar el impacto de balas: “La indumentaria o accesorios que portaba el jovencito se trata de una mochila con pechera que no cuenta con ningún tipo de placa metálica o algún otro material resistente a proyectiles de arma de fuego”.

También, la dirección del colegio aclaró que la presencia de las autoridades en el plantel se debió a que los medios difundieron información no verificada de la situación: “La visita al plantel de los elementos de la Secretaría de Protección y seguridad Ciudadana se derivó de diversos reportes realizados por algunos padres de familia que se alarmaron por las notas imprecisas y sensacionalistas que desde el mediodía comenzaron a circular en redes sociales”.

La institución defendió al menor, ante los señalamientos de los medios y la opinión pública (Fotos: Facebook/Conalep Campeche)

“En el Conalep Campeche trabajamos todos los días para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros alumnos y en general de todo el personal que labora en los tres planteles que operan en el estado”, concluyeron el comunicado.

Sin embargo, fueron los mismos padres de familia los que comenzaron a compartir la fotografía la cual fue retomada por medios de comunicación locales, misma que fue confirmada por estudiantes del plantel que lograron ver a su compañero portar singular mochila-pechera.

SEGUIR LEYENDO: