Quinceañera “secuestrada” por un caballo a toda velocidad se hizo viral con este video

El caballo se fue galopando a toda velocidad (Foto: Captura de pantalla)

El video de una quinceañera “escapando” montando un caballo a toda velocidad se hizo viral este fin de semana, pues aunque sus familiares se veían preocupados por alcanzarla, el momento resultó muy gracioso.

No es la primera vez que circula en redes sociales la grabación de un evento social como una boda, bautizo o XV años que salen mal, que por esa misma razón se convierten en el hazmerreír del momento.

Lo que parecían ser los últimos detalles para que la jovencita arribara a su misa o fiesta en un caballo, en donde seguro le tomarían fotografías, se convirtió en el momento de desesperación por familiares y amigos que vieron cómo de un momento a otro se fue a toda velocidad con el cuadrúpedo.

Cuando el caballo comienza a galopar en una subida las personas que se encontraban cerca inmediatamente corrieron detrás, entre ellas salió un hombre que sacó su lazo para intentar detener al animal, pero al ver que no lo alcanzaba siguió corriendo.

La grabación fue subida a diferentes plataformas e incluso ya tiene un par de ediciones con música. En una de ellas le pusieron la canción Un Velero Llamado Libertad, de José Luis Perales para darle un toque gracioso al tono de “Y se marchóo”.

“Como le explicas a los invitados que la quinceañera fue secuestrada por un caballo”, “Se busca. Desapareció en su fiesta de XV años. No se le volvió a ver”, “Cuenta la leyenda que sigue recorriendo el mundo”, “Ya no soportaba a su familia y decidió irse”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales.

Como se desconoce en qué poblado ocurrió, así como el momento en que la joven fue alcanzada o pudo detener al potro que la “secuestró”, muchos han bromeado diciendo que salió con el caballo corriendo y está pasando por diferentes estados del país.

“Ahorita pasó por mi casa, acá en Durango”, “Apenas pasó por San Luis Potosí, el del lazo ya iba caminando”, “Ya llegó acá a Guanajuato, y ese niño del lazo ya no trae suelas”, “Dicen que la fecha sigue recorriendo el mundo La quinceañera ahora tiene 28 años”, bromearon los internautas.

Abuelita festejando XV años (Foto: TikTok miguel12365)

Otros XV años que terminaron haciéndose virales fueron los de una abuelita que hizo su festejo con todo y vestido hampón.

“Se cumplió el sueño de mi abuelita”, escribió una usuaria que subió parte del festejo en un video de TikTok. Así, en 20 segundos se puede apreciar una serie de fotografías en donde se ve a la abuelita con un vestido rojo y su corona bajando por las escaleras. También se le ve con sus familiares posando en una iglesia junto a la virgen de Guadalupe y disfrutando de un inolvidable momento a lado de sus seres queridos.

Al viralizarse esto, los internautas no tardaron de reaccionar y enviaron todo tipo de buenos deseos a la familia y a la festejada.

“Así es, nunca hay que dejar que nuestros sueños no se cumplan no importa cuándo y dónde”, “también es mi sueño, algún día se me cumplirá”, “muchas felicidades”, “los felicito por esa celebración... en vida todo se recuerda mejor...”, “los sueños no caducan, y siempre hay que hacerlos realidad. Felicidades a tu abuelita”, fueron algunas de las menciones que inundaron el video.

