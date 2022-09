“Asqueroso”: Lalo España se defendió de ataques tras criticar a AMLO

Lalo España molesto tras los ataques que hicieron sobre su novio fallecido, luego de criticar a AMLO (Fotos: Instagram/@laloespanaoficial y CUARTOSCURO)

Luego de que el actor Lalo España subiera un video a sus redes sociales hablando del gobierno actual, al que catalogó como “el peor que hemos tenido”, recibió bastantes críticas y esto lo llevó a molestarse y responder a los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En uno de sus tuits expresó que le daba asco como se expresaban de ciertos temas delicados solo por defender a un político.

“Puedo ignorar muchos comentarios estúpidos de odio, homofobia, etc, pero cuando el fanatismo político lleva a algunas personas a mezclar y meterse con la muerte de la pareja de un ser humano público o no público, resulta asqueroso, refleja una pobreza de espíritu inconcebible”, escribió.

A esto, usuarios arremetieron contra el actor, pues dijeron que era una consecuencia por lanzar comentarios desinformados, entre otros argumentos negativos contra él.

Puedo ignorar muchos comentarios estúpidos de odio, homofobia, etc, pero cuando el fanatismo político lleva a algunas personas a mezclar y meterse con la muerte de la pareja de un ser humano público o no público, resulta asqueroso, refleja una pobreza de espíritu inconcebible. — Eduardo España (@laloespana) September 5, 2022

“Como personaje público tienes una mayor responsabilidad, si te molestaron los comentarios que te lastimaron, imagina la molestia que causan tus comentarios desinformaros en la ciudadanía, antes de opinar tienes la obligación de informarte”; “Lamentable que recibas insultos, que te señalen o muevan temas personales. Eso es condenable. Por otro lado, espero que tengas oportunidad de reflexionar sobre tu claro ‘clasismo’ y ofensas que realizaste a un gran sector de la población. Cuando ofendes también hay quién responda”, fueron solo algunos comentarios en Twitter.

Y es que la mayoría de comentarios del clip que subió tenía bastantes replicas en su contra, pues lo tildaron de hipócrita y clasista al expresarse peyorativamente de la gente que escribe mal, cuando él se ha dedicado a hacer contenido para “atontar” a la sociedad.

A simple vista no se vieron los comentarios que el comediante mencionó, pero es probable que los que recibió estaban enfocados en su ex pareja, Ranferi Aguilar, quien murió en 2012 a causa de una neumonía.

Lalo España arremetió contra los "chairos" (FOTO:Instagram/laloespanaoficial)

Esto se supo debido a que en una entrevista con Yordi Rosado, Lalo contó varias cosas privadas, entre ellas, uno de los momentos más dolorosos de su vida, que fue perder a su novio.

“Es un ángel que llegó a mi vida y me enseñó grandes lecciones… Murió muy joven a los 28 años, fue un proceso de esos que me enseñó que no la tenemos comprada y que hay que estar bien con tus seres queridos (…) entender que no somos tan fuertes, que somos vulnerables, que la vida se va rapidísimo y que es importante estar en paz, procurar la paz”, relató.

Qué dijo Lalo España en contra de AMLO

El video que subió tenía la siguiente descripción: “Se tenía qué decir y se dijo: Este es uno de los peores gobiernos que hemos tenido. ¡Qué tristeza siendo México un país con gente tan valiosa y tantas maravillas! Si me muero los quise…”.

Con una duración de 2 minutos, el comediante se puso a dar su punto de vista acerca de este gobierno y arremetió en contra AMLO, llamándolo “dizque presidente”, así como también criticó duramente a los “chairos”.

“El típico chairo agresivo, intolerante, ciego, como le quieran llamar, ataca con una ortografía espeluznantemente surrealista y lo sostengo (Pss que pe** pinc** televiso porque no dijistes [sic] nada en otros pinc** gobiernos)”, expresó en tono burlesco acerca de quienes se fueron en contra de él.

Se tenía qué decir y se dijo: Este es uno de los peores gobiernos que hemos tenido. ¡Qué tristeza siendo México un país con gente tan valiosa y tantas maravillas! Si me muero los quise… pic.twitter.com/rf3jYuRcmO — Eduardo España (@laloespana) September 2, 2022

Este material se subió el pasado 1 de septiembre y ya cuenta con 12 mil retuits, 45 mil likes y casi mil comentarios, en los que se destaca una desaprobación hacia las palabras de Lalo España.

“¿Sabías que de cómico y comediante no tienes nada? Por eso no se venden tus shows y ahora te rentas para tratar de golpear y despotricar contra este Gobierno 4T para comer. Triste tu caso”; “Mira Mikel Arriola de tres pesos, no te puedes dar el lujo de criticar la ortografía, forma de hablar o educación de nadie cuando el contenido que tú elaboras es uno de los factores de adormecimiento social que produce Televisa. Te burlas de lo que has usado para vivir”, señalaron internautas.

