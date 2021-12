Cómo se ve Lalo España caracterizado de Chespirito

Lalo España grabó su casting en 2020; a la fecha no se ha definido cómo serán las evaluaciones de las audiciones Foto: Captura de pantalla

Hace varios meses se dio a conocer que Roberto Gómez Fernández ya se encuentra planeando un ambicioso proyecto para continuar el legado de su famoso padre: una bioserie que narre la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

Y es que con la salida del aire de los clásicos programas del humorismo en distintos países del mundo, el futuro respecto a la obra audiovisual del cómico y dramaturgo desató especulaciones relacionadas con derechos de autor y de explotación de la obra.

Pero fue el descendiente del fallecido creativo quien confirmó que buscará mantener viva la franquicia de personajes de su padre a través de productos como un videojuego, una serie de acción real basada en La vecindad del Chavo y el más anunciado: un proyecto biográfico.

Aunque se conocen pocos detalles de la serie a preparar, ya ha habido un puñado de actores que han “alzado la mano” para ponerse en la piel de Chespirito y poder interpretarlo en la pantalla chica. Figuras como Eduardo España y Reynaldo Rossano se han dicho interesados en ser tomados en cuenta para el proyecto, en el que también ha sonado el nombre del actor estadounidense Lin- Manuel Miranda.

España y Reynaldo Rossano han mostrado sus intenciones por participar en el proyecto Fotos: Cuartoscuro

Desde septiembre de 2020, España ha comunicado a la prensa sus intenciones de participar en la selección que definirá al protagonista de la serie, un proyecto importante a considerar por la relevancia del humorista a nivel latino e internacional.

Por su parte, Roberto Gómez Fernández ha declarado que admira el talento de España, aunque no dejó claro si lo invitará o no al casting para encontrar al actor que le dé vida a su padre.

Meses después de haber hecho patente su interés por encarnar al creador de personajes como Los caquitos y Los chiflados, ha sido Lalo España quien compartió con sus seguidores cómo se ve caracterizado como el recordado productor.

“Les comparto el video que hicimos hace un año. Espero me tomen en cuenta en el casting para la bioserie sobre Chespirito. Se aceptan buenos deseos”, escribió el actor al pie de una fotografía donde aparece avejentado y con anteojos, en alusión a la apariencia de Gómez Bolaños en sus últimos tiempos.

Lalo España ha declarado que Chespirito ha sido su más grande inspiración para dedicarse a la comedia Foto: Instagram@laloespañaoficial

En el video que compartió el actor detrás del personaje de “Márgara Francisca”, se le ve presentarse ante la cámara para después intercalar su aparición con la de su caracterización de Gómez Bolaños y la de personajes como “El doctor Chapatín”.

“Hola, qué tal, soy Eduardo España, tengo 49 años, mido 1. 61 y me encantaría ser tomado en cuenta en el casting para interpretar a don Roberto Gómez Bolaños. Llevo varios meses estudiando muchísimo sus videos, sus movimientos, leyendo su autobiografía, analizando todos los pasos que he podido acerca de este gran personaje que es tan icónico, tan representativo para el humor internacional, para la creatividad, alguien que dejó una huella muy especial en tantos corazones de tantas generaciones”, se le oye decir en el video el actor que imita los gestos y el habla del fallecido creativo.

El actor se caracterizó de personajes como ''El Chómpiras'' al tiempo que narró detalles contenidos en el libro biográfico del autor Foto: Captura de pantalla

“Habría que tomar en cuenta muchos aspectos que se mencionan en mi autobiografía Sin querer queriendo, yo por poco no nazco, nací gracias a una hazaña de un entrañable personaje en mi vida, que fue mi tío Gilberto, doctor, mucha gente no sabe que estuve en el mundo del box, del futbol… yo estudié ingeniería pero tuve muchos trabajos en una agencia de publicidad, donde escribía jingles de canciones, habría muchas cosas que tratar en una bioserie… yo siempre me he considerado más escritor que actor”, es algo de lo que mencionó el actor para dejar en claro que ha repasado la vida y obra del prolífico dramaturgo fallecido a los 85 años el 28 de noviembre de 2014 en Cancún.

