Lalo España: “Margara Francisca fue el personaje más censurado en la historia de la televisión mexicana”

Lalo España relato como nació su personaje de Margara Francisca

Eduardo Ramírez Velázquez, más conocido como su nombre artístico Eduardo España, se ha posicionado en el gusto del público mexicano gracias a su trayectoria de más de 20 años detrás de la pantalla chica y en la cual también ha fungido como productor, director, presentador e intérprete.

En esta ocasión, el también conocido como Lalo España estuvo en La entrevista con Yordi Rosado, ahí abordaron diversos temas como la tortuosa vivencia de la muerte de su hermana menor, su relación de amistad con Alejandro Fernández, su paso por Otro Rollo donde en su momento no quiso participar, así como el surgimiento de sus dos más grandes papeles dentro de las pantallas de Televisa, Margara Francisca y Germán Martínez.

El cómico de 50 años, recordó con nostalgia su primer acercamiento con la señora Margara Francisca, que nació durante una junta que se realizó en Otro Rollo para buscar propuestas para la segunda temporada de El Gran carnal, una parodia de Big Brother que se realizaba en el show.

Eduardo España estuvo con Yordi Rosado en su canal de entrevistas Foto: Instagram/@yordirosadooficial

El propio histrión recordó que el personaje en su momento fue “el personaje más censurado en la historia de la televisión mexicana” y detalló de donde saco las primeras ideas para poder hacerlas presente ya dentro del reality encabezado por Adal Ramones y Yordi Rosado.

“Yo lo propuse, pregunté si podíamos proponer personajes en el Gran Carnal que era la parodia de Big Brother y me dijeron que sí. Entonces yo tenía una contestadora con varios roomies actores en mi casa de la Colonia Roma, hacia voces y a veces la hacía con una voz muy peculiar”.

“Me gusta mucho trabajar con biografías, así que le hice su historia, toda su historia, la propuse y fue un madrazo. Ella se censuraría sus palabrotas, pensé todo”, rememoró el cómico mexicano ante los cuestionamientos de Yordi Rosado, su excompañero en Otro Rollo.

Foto: Las Estrellas

“Le tengo mucho cariño, pero no me ha encasillado. En este país si haces humor y eres mediático, peligras mucho de estancarte en un personaje. Estoy agradecido con Margara, lo disfruto demasiado, la abrazo, pero he tratado de hacer telenovelas. Quiero fortalecer y correr riesgos, me interesa mucho salir de zona de confort”, enfatizó.

Por otro lado, el también productor de teatro abordó la ocasión en la que se despidió de sus compañeros de Otro Rollo, para sumarse a las filas de Vecinos, donde daría vida, hasta el día de hoy, al joven Germán Martínez, con quien ha logrado cosechar éxito internacional: “He vivido unas experiencias con German, que no las pago con nada, porque van más allá del dinero”

Derivado a esta situación, el histrión recordó como nació su famosa frase Qué melódico dentro de la producción de Televisa: “Yo se lo propuse a Eugenio Derbez, a Elías Solorio y al equipo [...] me lo escriben, pero yo le meto, le cambio, le pongo”, arguyó.

El famoso actor anunció su regreso a la pantalla chica en la nueva temporada de Vecinos.

Para finalizar, Eduardo España resaltó las virtudes de su personaje, así como su mirada personal de la serie, que a penas acaba de concluir su temporada 12 el pasado domingo 17 de abril.

“Para mí hacer a Germán, es maravilloso hacerlo, porque es un antihéroe, es un cínico, es desfachatado. El tipo de personajes de Vecinos son personajes que quieres abrazar, porque tiene todos los vicios de conducta con los que nos podemos identificar, podemos ver a alguien reflejado [...] Ves cada personaje ahí que reflejan una serie de vicios de conducta, pero que tocados con la comedia se vuelven encantadores”, concluyó.

