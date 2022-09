“El sexenio más violento y con un sistema de salud colapsado”: Aguilar Vega arremetió contra AMLO

Marcos Aguilar Vega vocero nacional del Partido Acción Nacional. (Foto:pan.org.mx).

Concluye su cuarto año como Presidente de México, y Andrés Manuel López Obrador nos queda a deber mucho, pero su mayor deuda es la seguridad, señaló Marcos Aguilar Vega, vocero nacional de Acción Nacional.

“Por más que mire al pasado pretendiendo justificar con estrategias fallidas, lo que no ha podido resolver, en los hechos este sexenio es históricamente el más violento de las últimas décadas, sumando a la fecha más de 121 mil homicidios, con regiones completas asoladas por grupos delincuenciales al amparo de una estrategia fallida de abrazos”

El vocero del PAN habló sobre el tema de la economía y aseguró que aumentó el número de pobres en el país y creció el desempleo: “Pese al bienestar social comprometido, el segundo saldo a deber es la economía, más de 2.3 millones de personas desempleadas y una inflación por arriba del 8.7%, siendo la más alta en los últimos 20 años”.

Lo que va el sexenio aumentó la tasa de desempleo a 2.3 millones de personas sin poder generar ingresos. (Foto: Karina Hernández / Infobae).

En lo referente a salud notificó que el sistema está colapsado y resulta una tarea titánica para miles de familias con enfermos puedan acceder a los medicamentos y servicios que debía garantizar el Instituto de Salud para el Bienestar, el famoso INSABI que fue creación y fracaso de la 4T.

Recordemos que El Insabi a poco más de dos años de arrancar operaciones, no pudo con la tarea de llevar servicios de salud y medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social y en abril de este año se declaró oficialmente relevado por el IMSS-Bienestar.

En otras ocasiones Aguilar Vega ha opinado sobre el T-MEC: “En el corazón del T-MEC hay obligaciones fundamentales sobre comercio e inversión, incluyendo el trato no discriminatorio, mismo que no se está dando debido a la política que impulsa AMLO, la cual está por demás decirlo no favorece las energías limpias y renovables. Es evidente que bajo esta circunstancia no llegará más inversión extranjera a México en tiempos post-pandémicos”.

No obstante, uno de los temas más serios de este enfrentamiento para Acción Nacional, es que deja en evidencia la falta de compromisos realistas del gobierno mexicano con el medio ambiente y las futuras generaciones. La propuesta de acciones hacia la transición energética para acelerar el tránsito de México hacia un desarrollo sostenible y con una menor huella de carbono en la 4T no existe, finalizó Aguilar Vega.

Resaltó que ahora el gobierno le miente en la cara a la ciudadanía y decide militarizar al país, rompiendo su promesa de no hacerlo. La realidad es que la estrategia de seguridad de este gobierno fracasó; con todo y su Guardia Nacional, la violencia está peor que nunca y las familias han perdido su tranquilidad.

"Con todo y su Guardia Nacional, la violencia está peor que nunca y las familias han perdido su tranquilidad". (Foto: Twitter/@MarcosAguilar).

El vocero escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Sin seguridad no hay prosperidad, no hay inversión y tampoco generación de empleos. Y peor aún la militarización nos confirma el autoritarismo de este gobierno, ¿Cuál es el rumbo?”, “Que indigno ser diputado o diputada de Morena; en tiempos de campaña con el discurso en contra de la militarización y llegando al poder dando el voto para militarizar a México, sin vergüenzas de representantes”.

“Así las columnas vertebrales de la vida de México atraviesan la peor crisis de su historia en medio de discursos populistas, cargados de polarización y siempre dispuestos a dividir, Andrés Manuel vive en su eterna campaña. Porque si bien el presidente tiene grandes pendientes, ha convertido en una prioridad la sucesión presidencial, con el propósito que su movimiento político trascienda a su sexenio, aunque en la realidad la transformación nunca llegue, finalizó el vocero nacional.

