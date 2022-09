Tras denuncias de acoso y discriminación, renunció el director del Conservatorio Nacional de Música

El director del Conservatorio Nacional de Música renunció a su cargo. (Foto:INBA)

Alumnado y académicos del Conservatorio Nacional de Música no declinaron en el paro de actividades que declararon desde el pasado 29 de agosto, se mantuvieron en lucha por el respeto de los valores y derechos humanos. Tras las manifestaciones a las afueras del plantel en la Ciudad de México, finalmente Patricio Méndez Garrido, titular de la institución renunció a la dirección de la institución debido a las denuncias por acoso sexual y discriminación en su contra.

El viernes 2 de septiembre, Lucina Jiménez López, directora del INBAL hizo pública la decisión tomada por las autoridades para la destitución de Méndez Garrido. A través de su cuenta de Twitter oficial, Lucia Jiménez compartió el documento en PDF, donde además hizo el nombramiento de la nueva directora del Conservatorio Nacional de Música.

“El INBAL nombra a la reconocida pianista Silvia Navarrete como directora interina del Conservatorio Nacional de Música. El maestro Patricio Méndez Garrido declina asumir la dirección de ese centro educativo”, declaró la titular.

Continuando con los detalles abordados en el comunicado, se menciona la carta que el profesor Patricio Méndez Garrido envió a la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), Dra. Lucina Jiménez López, el pasado 1 de septiembre, donde da a conocer su decisión de no asumir el encargo de la dirección del Conservatorio Nacional de Música (CNM).

Silvia Navarrete, maestra y reconocida pianista fue nombrada nueva directora interina del Conservatorio Nacional de Música. (Foto: INBAL)

El maestro Méndez Garrido, señaló que “la motivación para participar en el proceso de auscultación obedeció a contribuir en el fortalecimiento y el desarrollo académico de esta institución, semillero de artistas y músicos instrumentistas, compositores y musicólogos”, con base en su formación profesional adquirida en el propio CNM.

Asimismo reiteró lo siguiente, “durante mi estancia como profesor nunca recibí alguna queja sobre mi proceder didáctico, pedagógico o por la forma de trato hacia las y los estudiantes, no fui señalado y nunca se me notificó que hubiera algún tipo de denuncias por violencia de género, psicológica, verbal, discriminación y/o hostigamiento sexual”.

Por otro lado, Méndez Garrido, denunció que las supuestas denuncias en su contra, se tratan simplemente de una “campaña mediática de linchamiento” por parte de docentes y un sector de alumnos, las cuales no tienen ningún sustento. Además de que no pueden representar el sentir de la comunidad completa del Conservatorio Nacional de Música. Se dijo también que no tuvo la oportunidad para expresar y aclarar los señalamientos realizados.

Pidió al Instituto realizar las investigaciones necesarias sobre los supuestos hechos denunciados para recobrar su reputación como académico y artista. De la misma forma, señaló que se reserva el derecho de actuar jurídicamente.

Tendedero de denuncias por acoso y hostigamiento sexual en el Conservatorio de Música. (Foto: Twitter)

Más de 150 alumnos y profesores iniciaron un paro con duración de 48 horas, desde el pasado 29 de agosto, a las afueras del Conservatorio Nacional de Música del Instituto de Bellas Artes como protesta por la designación de Patricio Méndez Garrido como titular de la institución.

Las acusaciones a las que se le vincula son por violencia psicológica, hostigamiento sexual, acoso, discriminación por género, origen étnico y condiciones socioeconómicas, por mencionar solo algunos casos. Ante estos señalamientos, el Conservatorio declaró que cuando se le asignó el cargo que actualmente ejerce, no se tenían dichas denuncias.

Fue entonces que el alumnado y los profesores decidieron tomar cartas en el asunto y la medida del paro de actividades, fue principalmente para exigir la destitución del nuevo director.

SEGUIR LEYENDO: