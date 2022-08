Telmex: cuál es la propuesta de Carlos Slim para evitar una nueva huelga entre sus trabajadores

Rectora de la UNMSM: “No tengo plata para pagar y defenderme de tantos marico...”

“Ahora la Sunedu dice que me va a denunciar. ¡Que lo haga, pues! No me importa lo que digan”, declaró Jeri Ramón al semanario Hildebrandt en sus trece luego de no acatar el fallo del Poder Judicial que suspende la contrarreforma universitaria.