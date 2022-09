Ciberseguridad debería considerarse prioridad nacional: “ciberataque afectaría a toda la población”

Javier López Casarín es presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Foto: Cortesía

Para el diputado Javier López Casarín, perteneciente a la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y quien se desempeña como presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara Baja, es importante abordar el tema de la ciberseguridad como un tema prioritario en la agenda política nacional, y sobre todo, bajo un esquema de seguridad nacional.

En entrevista con Infobae México, López Casarín explica en la Cámara de Diputados se tiene presente un planteamiento, que podría convertirse en propuesta en un futuro, sobre la ciberseguridad en México, y que viene para entender en dónde estamos parados, hacia dónde va el mundo, cómo se está detonando la economía del conocimiento, cómo nos estamos comportando hoy día, el acceso derivado de la pandemia, que vino a llevarnos a los hogares a estudiantes, profesores y trabajadores, sin contar con alguna guía o protección.

”La vulnerabilidad a la cual se expuso a la gran mayoría de la población es alta, eso en cuanto a usuarios del día a día, cuando vienen planteamientos importantes sobre qué está sucediendo, cómo estamos conectados, la cantidad de personas que tienen acceso a internet, a la velocidad, la manera de comunicarse, la manera en la cual las empresas y los documentos se comparten, la cantidad de información que actualmente estamos generando por hora, y que cuando uno lo quisiera medir, hay que entender, por ejemplo, que la cantidad de fotografías, es información que se genera, imágenes, que se genera en la actualidad en menos de un día, equivaldría a todas las fotografías tomadas antes del año 2000, esa es la cantidad de información que generamos, eso es por imágenes, y la respuesta la vas a encontrar en que los dispositivos inteligentes, la gran mayoría de ellos, tienen una cámara de alta resolución y nos hemos ido acostumbrando a fotografiar, imágenes, momentos, lo que estás viviendo”.

Explica que esta tendencia se ha ido acrecentando por el uso de las redes sociales. “Cuando te percatas que hay plataformas que tienen 2 billones de usuarios, o sea, una cuarta parte del mundo, son temas que deben llamar la atención por la cantidad de información que estas plataformas tienen y cuáles son las líneas, en su caso, legales, que les dan un comportamiento, o les deben marcar un comportamiento”.

Según el diputado del PVEM, en México, en lo que va del año, se han recibido 156 mil millones de ciberataques, por lo que se trata de un tema de seguridad nacional. “Quizá para la mayoría de los usuarios, un ciberataque está concebido en un posible intento de fraude a través de alguna plataforma de mensajería, donde alguien suplantaba algún perfil y le pedían dinero y depositaba. Eso es un tipo de ciberataque en el cual caían, o alguna forma en la que les robaban su identidad y había algún perfil, digamos que eso es lo más común”.

Para el diputado del PVEM es importante que el tema sea tratado como un asunto de seguridad nacional. Foto: Cortesía.

Sin embargo, explica que el Estado tiene la obligación de velar, en primera, por todos los usuarios que estén en el territorio mexicano, comenzando por las y los mexicanos que tienen acceso a internet, aunado a esto, están las personas morales, “toda aquella empresa que decide instalarse en el territorio nacional para hacer negocio y generar empleo, ser parte de la cadena productiva del país, y que también tenemos que tener una gran responsabilidad con ellos”.

De ahí, menciona, elevarlo al tema de gobierno en los diferentes niveles, gobierno en la parte de estrategia, donde se guardan los documentos secretos de un país, donde se debe resguardar la información de las mexicanas y mexicanos, las personas físicas y morales. “El padrón de electores, la base de datos de pasaportes, de CFE, en fin, todos esos datos que, por demás, son sensibles. Y a su vez, la parte de instalaciones críticas: puntos de CFE, aeropuertos, la bolsa, puntos de PEMEX, pues que son sujetos a cualquier ciberataque”.

Menciona que un ciberataque, para visualizar lo intangible en tangible, si se pudiera tabular oponerle un número, se hablaría de cantidades que nos llevarían a replantear presupuestos, o alcances, y si se ve en tiempo o pérdidas, es algo verdaderamente escandaloso. “Tenemos que entender que un ciberataque no necesariamente tiene detrás un fin económico, puede haber la intención de generar un daño, o puede haber una mucho más elevada, que puede haber un desequilibrio político, o un desequilibrio en la población, tú podrás ver cómo los grandes movimientos que han sucedido en las últimas décadas han sido movilizados por las redes sociales, entonces, qué pasa si nosotros no llevamos a la discusión la urgente necesidad de ver la ciberseguridad como un tema de seguridad nacional”.

Por esto, en la Cámara de Diputados está en proceso un planteamiento, en el que propone que se construya un marco jurídico sólido. “Somos la quinceava economía del mundo, tenemos 130 millones de personas, las empresas, micros y PyMES son familiares, y que además, nuestro gobierno está en este proceso de convertirse en un gobierno digital, que es que estamos evolucionando a una forma de conducirnos, donde hoy día en la Cámara de Diputados hay una discusión sobre reforma electoral, y en ella estamos hablando del voto electrónico, entonces estamos migrando a un gobierno digital, donde debemos tener la seguridad o dar la fortaleza y certidumbre que los usuarios necesitan”.

Menciona que si hay un marco jurídico sólido, se transmite tranquilidad a la personas de carácter nacional e internacional. “Lo puedes traducir, la seguridad o el respeto al estado de derecho, te da seguridad, y una seguridad se traduce en inversión, y de ahí generas empleos, generas cadenas productivas, empiezas a construir con más elementos o con nuevos sectores una economía.

Para Javier López Casarín, es importante la creación de un marco jurídico enfocado en el ciberespacio. (foto: Dir&Ge)

”Cuando estamos hablando de que tenemos que construir un marco jurídico sólido, ese marco jurídico sólido implica diferentes áreas, habla de ciberdefensa, ciberseguridad, protocolos o buenas prácticas, lineamientos sobre alguna u otra restricción técnica, tecnológica, y de aquí esto se va a ir desdoblando y va a ir teniendo repercusiones en otras leyes, reglamentos, porque en el momento en el que hoy día uno hace una denuncia sobre un posible ciberdelito, pues está tratado en el fuero común y una de las principales propuestas es que los ciberdelitos sean considerados del fuero federal, porque se integran de otra forma”.

Al hablar del ciberespacio, algo que no es tangible, y lo queremos tratar como algo tangible, donde se puede integrar una carpeta de investigación llamando al otro estado, “en lo que yo hago la investigación para ver dónde nace el posible delito, pues ya se tardó un año, y evidentemente, la persona, personas, algoritmo, o donde se le quiera buscar, ya no va a estar”.

Por esto, dice, va a ser necesario tener repercusiones en los códigos penales, Ministerios Públicos, Fiscalías, además de que se tendrá que ir entrenando cada vez más a personas dentro de los ministerios de cómo tratar los ciberdelitos, y de tener la capacidad de actuar a la velocidad a la que se genera un ciberdelito.

”No solamente estamos hablando de que el marco jurídico estaría enfocado en una ley, sino que este marco jurídico debe de ir creciendo y enriqueciéndose por diferentes leyes, enfocadas con esta visión de fortalecer un marco jurídico de una ciberseguridad, una ciberdefensa, y aquí si viene un planteamiento de mi parte, en las primeras reuniones que tuvimos al haber instalado la Mesa de Ciberseguridad Permanente, de señalar que valdría la pena contemplar la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad, es decir, este ente que pueda controlar de manera transversal todos los esfuerzos que en la materia sucedan, y que los pueda coordinar, y que pueda de ahí agrupar y dirigir, independientemente de lo que las diferentes áreas vayan haciendo”, enfatiza el diputado.

Explica que es importante todo lo que hacen las diferentes áreas, pero ¿Quién las coordina? “Esa es la pregunta, y bajo qué regulación es que lo hacen”.

El diputado cree que es importante educar a las personas sobre el uso de dispositivos móviles. Foto: Cortesía.

Otro tema que toca el diputado perteneciente al PVEM, es que a las personas no se les educa para tener un dispositivo con conectividad a internet, algo muy importante, pues es muy fácil que a una persona le llegue algún mensaje con un link peligroso, y al no saber que es algo malo, simplemente lo abren y se exponen.

En este aspecto, dice, incluso se platica que a los niños se les prepare desde pequeños con este tipo de temas.

”Instalamos las mesas de ciberseguridad y las pusimos a trabajar de dos maneras, una pista, digámosle así, es en la parte pública y otra es la parte privada. La parte pública que está compuesta por la gran mayoría de las dependencias federales, que van desde la Oficina de la Presidencia, de la Coordinación de asesores, hasta la última incorporación que tuvimos a la Secretaría de Economía, por las obligaciones que México tiene en materia internacional a través de diferentes tratados que ha firmado y han sido ratificados en el Senado, y que nos obliga a tener cumplimientos en la materia”.

Por la parte privada, explica, “desde constructores, desarrolladores, generadores de software, de redes sociales, de plataformas sociales, de hadware, de cámaras, las diferentes cámaras de las industrias, la Barra Mexicana de Abogados, despachos que ya están litigando la materia, representantes de los ciudadanos, entonces ya hemos construido un colectivo, en el que entra también la academia”.

Enfatiza que reflexionó en que el primer entregable que debían hacer y construir, para ver que estaban avanzando y atendiendo, es crear la Ley Federal de Ciberseguridad, en el que, la intención es que el esfuerzo del trabajo entre todos, para finales de septiembre tengan la versión cero. “Esta versión recopila las 15 iniciativas que encontramos en la Legislatura anterior, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y han sido respetados los trabajos de las legisladoras y legisladores compañeros, diputados, diputadas y senadores, para contemplarlos, pues es muy importante el trabajo que se ha venido haciendo, más las ideas y propuestas por los demás integrantes de la mesa.

En la Cámara de Diputados existe una Mesa de Ciberseguridad. EFE/Cámara de Diputados

”De esta forma vamos integrando la primera Ley, pero hay otras tantas que van robusteciendo este marco, y seguramente habrá modificaciones a otras tantas leyes donde tengamos que contemplar, por ejemplo, temas de personas con discapacidad, hay un tema serio en el tema del ciberespacio, en la materia laboral, ahorita que llamó la atención qué pasaba con las personas que trabajaban desde el hogar, y que es materia laboral pero es del ciberespacio, y qué tenemos para garantías laborales”, menciona.

Explica que lo que tienen que hacer es llevar a la Mesa esta discusión de lo que se tiene que atender, pues en un futuro, lo que se está buscando, es que la economía vaya transitando a una digitalización, a una incorporación del sistema financiero, algo que ya muchos países hacen, e incluso, ya las transacciones económicas se realizan por medio de aplicaciones.

“¿Qué pasa cuando estás ahí y no hay un marco jurídico que te blinde? ¿Qué sucede con plataformas que nos hemos encontrado que no tienen un domicilio legal en nuestro país al cuál requerirles información?, tienes que elevarlo a la cancillería para que se pida el soporte o desde una de las autoridades pedir el apoyo para que de esta manera te ayuden. Imagínate nada más, ayúdame o colabora conmigo, y es una petición que está sujeta a una respuesta que puede ser negativa y se acabó, pero cuando tengas un marco jurídico sólido tienes que dar cumplimiento, y si como autoridad te pido información me la tienes que dar”, dice López Casarín.

Concluye que la Mesa de Ciberseguridad va avanzando muy bien hasta el momento, y han encontrado una voluntad importante de quienes forman parte, y el éxito ha sido que está integrada por el área técnica complementada con el área legal, y lo que se está viendo es la materia a través de los ojos de legislar. “Esa es nuestra función, tenemos que verlo bajo la óptica legislativa, y si además, actualmente en el gobierno del presidente López Obrador existe una de las políticas públicas sociales más agresivas que hay, que es el dar internet para todos, pues con más razón debemos tener este marco jurídico que le dé seguridad, porque por supuesto que una vez que tú le das acceso a internet a las personas, tienen acceso a información, a educación, y con eso de alguna manera vas a ir elevando el conocimiento de las personas y vas a ir emparejando la cancha. Si no les doy seguridad, pues muy probablemente los voy a exponer a algo que no es de su conocimiento”.

Apunta que también hay que poner atención en lo que está pasando a nivel internacional, pues no se trata de sobre regular, pues eso desincentiva cualquier inversión, pero si hay que entender que hay acciones que deben ir trabajando de manera conjunta a niveles internacionales, pues esto no respeta la visión de decir “el territorio de México”, pues cuando se habla del ciberespacio no hay fronteras, como se hace con cualquier otra ley.

