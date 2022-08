La Cineteca Nacional aclaró el supuesto hackeo de su cuenta de Twitter

La cuenta de la Cineteca Nacional no sufrió ningún hackeo (Foto: Cuartoscuro)

Recientemente, una cuenta de Twitter con el usuario @ClNETECA causó un gran asombro entre los internautas, pues incluso se convirtió en tendencia de esta red social, ya que las personas detrás de la misma comenzaron a publicar controversiales opiniones, memes y supuestas actividades que se llevarían a cabo en la Cineteca Nacional, ubicada en la colonia Xoco de la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Se trata de una cuenta parodia que busca hacer sátira (Foto: captura de pantalla/Twitter/@CINETECA)

En lugar de la acostumbrada agenda cultural y pósters de películas o cortometrajes, los internautas comenzaron a ver publicaciones graciosas de entretenimiento, por lo que algunas personas creyeron que se trataba de la cuenta oficial de la Cineteca Nacional y que alguna persona la podría haber hackeado.

Es importante notar que no tiene la famosa "palomita azul", la cual certifica un perfil como auténtico (Foto: captura de pantalla/Twitter/@CINETECA)

Dos de los eventos anunciados fueron la proyección de la película de Los Minions (2022) en noruego y una plática con el influencer Luisito Comunica. “El día de mañana, domingo, a las 19:00 horas no se pierdan la platica con nuestro cinéfilo invitado @LuisitoComunica Boletos en taquilla”, se pudo leer este día.

Por otra parte, también hubo quienes pensaron que se trataba de una nueva estrategia de contenido para atraer público de redes sociales, pues llamó la atención el tuit que decía “@Cinepolis y @Cinemex nos la pel...n”.

Cabe señalar que la cuenta apócrifa usa la misma portada, descripción y foto de perfil que la cuenta oficial, pero sin el símbolo de la palomita azul, si no se tiene conocimiento sobre lo que significa, sería muy fácil confundirse. Este icono certifica un perfil como aútentico, cuando es necesario averiguar si se trata de una estafa o un canal falso, es importante verificar que lo tenga.

Hola, la cuenta oficial de Cineteca Nacional en Twitter es @CinetecaMexico Nos deslindamos de publicaciones hechas a nuestro nombre a través de canales no oficiales. Saludos. — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) August 27, 2022

Sin embargo, ambas versiones son totalmente falsas, el perfil @ClNETECA es una parodia a la cuenta verificada de la Cineteca Nacional, es por esto que el recinto se deslindó de los comentarios emitidos por redes sociales no oficiales.

Así se leyó en el Twitter oficial: “Hola, la cuenta oficial de Cineteca Nacional en Twitter es @CinetecaMexico Nos deslindamos de publicaciones hechas a nuestro nombre a través de canales no oficiales. Saludos.” El breve texto fue una respuesta al usuario que pidió una aclaración.

Las publicaciones fueron hechas desde una cuenta ajena a las redes sociales verdaderas de la Cineteca Nacional (Foto: captura de pantalla/Twitter/@CINETECA)

Mientras algunos usuarios aplaudieron la existencia de la cuenta parodia, otros mencionaron que sería muy fácil que las personas se confundan de cuentas, por lo que llamaron a denunciar a @CINETECA por hacerse pasar por @CinetecaMexico. Hasta la tarde de este 27 de agosto, la cuenta falsa sigue disponible y sin ninguna sación por parte de Twitter.

Estas son algunas de las publicaciones que se pueden leer en la cuenta de broma cabe señalar que la mayoría buscan hacer reír, pero también tienen como objetivo crear polémica por hacer uso del nombre Cineteca Nacional, mencionar a diferentes personajes políticos y hacer mofa o sátira de las películas consideradas de culto o que están de moda:

Así son las publicaciones de la cuenta falsa de la Cineteca Nacional (Foto: captura de pantalla/Twitter/@CINETECA)

“Vamos a quitar las salas y poner un campo de golf , a ver si dejan venir hippies y desempleados”,”En el reino de los ciegos, el mal gusto (Everything Everywhere All At Once, MCU) es rey”, “Un clásico del cine mexicano, “Vergui...s ching...s”, hoy a las 18:00 y 21:00 en la Sala 3 #EnCartelera”, “El mejor capítulo de La Rosa de Guadalupe es el que se llama “Los poetas malditos”, donde los raritos del salón que leen a Rimbaud y a Baudelaire hacen un tiroteo. Es más, se cancelan todas las actividades en la Cineteca: vamos a proyectar ese capítulo en repeat, ching... su ma...”.

Lo que esta cuenta realiza en redes sociales se conoce como trolleo (por engañar a quienes no saben cómo verificar una cuenta verdadera) con shitpost (que significa literalmente: publicaciones basura).

