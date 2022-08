Así fue el momento en que una manada de toros apareció corriendo en calles de Nuevo León

Manada de toros corriendo en Nuevo León (Foto: Captura de pantalla)

Los habitantes del municipio de García en el estado de Nuevo León fueron sorprendidos por una manada de toros que pasaron corriendo a gran velocidad entre las calles de la zona sin ningún tipo de cuidador.

A través de redes sociales la usuaria Yadith Valdez compartió su experiencia al ver a los toros pasando frente a sus ojos. Según reportes de medios locales los animales se encuentran en áreas verdes del fraccionamiento La Reserva Cumbres, en el municipio de García.

De acuerdo con los comentarios de algunos usuarios de redes sociales es normal que durante la madrugada los toros anden libres por la zona para posteriormente volver a internarse entre las zonas baldías cercanas.

“Captan a enorme toro y a manada de toros, que iba a toda velocidad, en las áreas verdes del sector de La Reserva en #García, NL. De acuerdo a testigos, la familia de toros sale a recorrer la zona a altas horas de la noche. Cuidado a quienes suelen caminar por ese sector”, dijo la usuaria que compartió videos de los toros en su Facebook y Twitter.

Sin embargo parece ser que no son los únicos animales que se ven en la región, pues otro internauta dijo que: “también hay familia de jabalíes, y me tocó ver un Correcaminos!, Pero los coyotes son los que más se dejan ver!”. Hasta el momento las autoridades no han mencionado nada sobre estos avistamientos.

No hay que olvidar que algo similar fue captado en video a inicios del mes. En esa ocasión de un oso negro que fue grabado merodeando las calles de Monterrey. Se presume que es durante el verano cuando es ver a los osos en las colonias de la parte alta de Monterrey.

Fue el presentador local, Nelson Valdez, quien a través de Twitter compartió la filmación en la que se puede ver al carnívoro, el cual estaba en búsqueda de comida. Las cámaras captaron al depredador hurgando en un bote de basura de donde sacó una bolsa blanca.

“Tremendo tamaño del Oso negro avistado anoche en calles de la colonia Vista Montaña en la zona sur de Monterrey”, escribió el presentador.

Habitantes de la entidad reaccionaron a las imágenes del oso. Algunos de ellos señalaron que el vecindario se encuentra en una zona montañosa, por lo que no resulta extraño que el animal se haya acercado mientras que otros argumentaron que éste seguirá merodeando la zona mientras las personas continúen dejando desechos fuera de sus casas.

En el centro de México también han ocurrido avistamientos de animales silvestres caminando entre las calles. Fue en julio pasado cuando un tigre de bengala deambuló por calles de Mixquiahuala, en el estado de Hidalgo y causó alerta entre los presentes.

El felino derribó una motocicleta y finalmente fue retenido por un hombre que estaba al interior de una taquería. Poco después el presunto dueño del animal apareció y con ayuda de otras personas finalmente se logró su resguardo en un domicilio cercano.

Asimismo, un mes antes un ejemplar de esta misma especie fue visto en un área de construcción en Tizayuca, localidad también ubicada en territorio hidalguense.

La recomendación de Protección Civil ante el avistamiento de un animal salvaje es no alimentarlo, tampoco hay que acercarse, ni amenazarlo, tampoco tomarse selfies con ellos ni dejar basura a su alcance. Dicho de otro modo, verlos pasar y después seguir la ruta con normalidad.

