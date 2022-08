Morelos: secuestraron a Karen Jimena Barón mientras atendía su negocio en el municipio de Xochitepec

Familiares de la joven pidieron ayuda en redes sociales (Foto: Facebook / Sonia Salazar)

El último rastro que familiares y amigos de Karen Jimena Barón tienen de ella es un video que grabó la cámara de seguridad de su negocio en donde se aprecia a dos sujetos subiéndola a la fuerza a un vehículo marca Chevrolet, modelo Spark color negro sin placas.

Los hechos ocurrieron durante la tarde noche del pasado viernes 26 de agosto cuando, de acuerdo con el relato de sus familiares, Karla Jimena se encontraba atendiendo su negocio ubicado en la calle Los Pinos en el poblado de Chiconcuac, del municipio de Xochitepec, en Morelos.

Desde aquel momento, familiares y amigos perdieron contacto con la joven y al menos hasta la tarde del sábado pasado se desconocía información sobre su paradero, únicamente en redes sociales comenzó a viralizarse el video de su secuestro y su foto en grupos de búsqueda de personas extraviadas.

En la grabación que se volvió viral en redes sociales se puede apreciar el momento exacto en el que un vehículo sin placas de color negro se estaciona a las afueras del negocio de Karen Jimena Barón, quien fue descrita por sus familiares como una mujer de complexión mediana con una altura aproximada de 1.60 metros y que al momento de su sustracción vestía un pantalón de mezclilla y una blusa negra.

Segundos más tarde se observa como descienden dos sujetos que ingresan al negocio de la joven, la cargan y por la fuerza la suben al automóvil anteriormente mencionado.

Los presuntos secuestradores utilizaban gorra y cubrebocas por lo que no es posible identificar con claridad su rostro, no obstante, se logra apreciar que uno de ellos es de complexión delgada y al momento de los hechos utilizaba una sudadera color gris y playera negra.

En tanto, el presunto segundo involucrado en el delito es de complexión robusta, vestía de color negro y llevaba puesta una gorra gris; la altura promedio de ambos se sitúa en 1.75 metros.

Familiares y amigos de Karen Jimena Barón pidieron ayuda en redes sociales para localizar a la joven privada de su libertad, no obstante, los resultados no fueron favorables pues únicamente se viralizó el video de su secuestro pero no existe información sobre su paradero.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos no ha emitido ningún pronunciamiento o ficha de búsqueda con la fotografía de la joven, por lo que también se desconoce si la familia de Karen Jimena Barón presentó una denuncia formal ante dicha dependencia.

Pese a ello, familiares de la joven pidieron dejar de difundir en redes sociales el video del secuestro de la joven, esto con la intención de no obstaculizar las investigaciones ni poner en riesgo la vida de Karen Jimena

Cabe mencionar que también se desconocen los motivos por los cuales la joven fue privada de su libertad ya que, de acuerdo con los primeros reportes, los presuntos delincuentes no se han comunicado con la familia de Karen Jimena Barón para pedir ningún tipo de rescate.

“Alerta!!! Ayuda!!!! Acaban de robar a mi sobrina en Av. De los pinos Chinconcuac ayuda por favor. Karen Jimena Barón Pérez por favor compartan”, escribió una familiar de la joven identificada como Rosa María Guzmán en Facebook.

Morelos ocupa el primer lugar en secuestros

En marzo de 2022, durante la tradicional conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que el estado de Morelos se encuentra todavía en el primer lugar nacional en el delito de secuestro “aunque con una tendencia a la baja”.

El Secretario de la Defensa Nacional detalló que en el caso del secuestro, se registraron 57 casos en 2019 y que en 2021 eso se redujo a 22, con un decremento de 47 por ciento. Durante los primeros meses de 2022, se reportaron cinco casos y en cuanto a la trata de personas, señaló que Morelos se encuentra en el lugar 23.

