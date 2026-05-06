Protesta de regidora morenista irrumpe acto de Isabel Díaz Ayuso en Aguascalientes

La irrupción convirtió un acto protocolario en un espacio de confrontación política y social. Crédito: captura de pantalla

La ceremonia de entrega de llaves de la ciudad a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se vio interrumpida en Aguascalientes cuando la regidora de Morena, Martha Márquez, subió al escenario con una pancarta que decía “No tenemos agua”.

El hecho ocurrió durante una sesión solemne de Cabildo y generó abucheos, llamados al orden y un intercambio de posturas en pleno acto oficial.

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Irrupción en Cabildo durante acto protocolario

El evento se desarrollaba con normalidad cuando la funcionaria municipal se acercó a la zona principal del presídium portando el mensaje sobre el desabasto de agua.

Interrupción en cabildo.

Su presencia alteró momentáneamente el protocolo y sorprendió tanto a autoridades como a asistentes.

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Mientras permanecía cerca de la mandataria española, parte del público reaccionó con desaprobación.

A pesar del ambiente, la regidora se mantuvo en el lugar durante varios minutos antes de que se le concediera la palabra para fijar su posicionamiento.

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“No tenemos agua”: protesta y demanda local

El mensaje de la pancarta colocó en el centro del evento una problemática local: el acceso al agua en Aguascalientes.

La intervención trasladó una demanda ciudadana a un espacio institucional de carácter solemne, lo que modificó el ritmo de la ceremonia.

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Protesta de la regidora.

Aunque el acto no se suspendió, la organización tuvo que ajustarse para integrar la participación de la regidora, en medio de un ambiente de tensión y opiniones divididas entre los asistentes.

Discurso de Martha Márquez: críticas y acusaciones

Durante su intervención, Martha Márquez afirmó que en México existe “memoria, dignidad y rechazo a posturas que ofenden al país”. También señaló que la visita de Isabel Díaz Ayuso fue utilizada por actores políticos locales, a quienes acusó de corrupción.

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La regidora sostuvo que continuará manifestándose mientras exista democracia en México y defendió los principios de Morena.

Regidora en protesta. Crédito: especial

En su mensaje, también hizo referencia a decisiones políticas en la entidad, incluyendo temas relacionados con deuda pública y derechos, lo que generó nuevas reacciones y llamados a ceñirse al protocolo de la sesión.

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Respuesta de Isabel Díaz Ayuso: protocolo y democracia

Tras la interrupción, Isabel Díaz Ayuso tomó la palabra y señaló que este tipo de situaciones forman parte de la vida política.

Indicó que el respeto al protocolo en actos oficiales es fundamental y subrayó que la representación del pueblo se define en las urnas.

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Isabel Díaz Ayuso. EFE/ Comunidad De Madrid SÓLO USO EDITORIAL / SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La mandataria española también destacó la importancia de la convivencia entre distintas fuerzas políticas y la necesidad de mantener el respeto institucional, lo que permitió retomar el desarrollo del evento.

Una visita con posicionamientos políticos y polémica

La visita de Isabel Díaz Ayuso a México ha incluido encuentros con empresarios, académicos y actores políticos, en los que ha expresado posturas sobre economía, democracia y modelos de gobierno.

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En sus intervenciones, ha advertido sobre los riesgos de lo que denomina “las cadenas del socialismo”, señalando que este modelo puede debilitar instituciones y afectar la libertad individual.

En una conferencia ante estudiantes y líderes empresariales, la mandataria sostuvo que este fenómeno representa un riesgo tanto para México como para España, y afirmó que las democracias pueden deteriorarse de manera gradual.

Isabel Díaz Ayuso en su visita a la capital mexicana.

También criticó a gobiernos que, en su opinión, sustituyen a profesionales por perfiles sin experiencia y debilitan la separación de poderes.

Sus declaraciones incluyeron señalamientos sobre problemáticas del país, como el número de personas desaparecidas y las condiciones en servicios públicos, lo que generó reacciones en distintos sectores.

Reacciones desde México a sus declaraciones

Los posicionamientos de Díaz Ayuso han provocado respuestas de actores políticos mexicanos.

Desde el gobierno federal, se ha defendido la autonomía del país y su modelo político, subrayando que México ha decidido su rumbo de manera soberana.

Gobierno Fedral rechaza posturas de la española. EFE/ Isaac Esquivel

Asimismo, sus posturas sobre la historia compartida entre México y España —como su rechazo a pedir disculpas por la conquista y su defensa del mestizaje— han generado debate público y críticas de distintos sectores.

Quién es Isabel Díaz Ayuso

Cargo actual: Presidenta de la Comunidad de Madrid desde 2019, con reelección y mayoría absoluta en 2023.

Formación y perfil: Licenciada en Periodismo , con especialización en comunicación política .

Trayectoria: Militante del Partido Popular desde 2005, con carrera en el ámbito institucional y legislativo en Madrid.

El evento en Aguascalientes continuó tras la intervención, en un entorno donde coincidieron expresiones de inconformidad y llamados al respeto institucional.