Una cámara de seguridad captó el intento de secuestro de una mujer en Monterrey

Un hombre intentó subir a la fuerza a una mujer que iba caminando sobre la Avenida Paseo de los Leones en Monterrey. El suceso quedó registrado en video. (Screenshot: Twitter7@Apodaca_News)

Un intento de secuestro a una joven en la Colonia Cumbres en Monterrey, fue denunciado por internautas a través de redes sociales. El incidente sucedió el pasado miércoles 17 de agosto y quedó registrado en un video, donde es posible ver como un sujeto acorrala a la mujer y la dirige a su vehículo para llevársela sobre la Avenida Paseo de los Leones y segundos más tarde, dos conductores se detienen a auxiliarla.

Intento de secuestro en la Colonia Cumbres en Monterrey

La joven forcejea con el hombre que intenta subirla a su auto, sin embargo logra liberarse cuando otra persona se detiene justo frente a ellos con la total intención de defenderla. Finalmente, el supuesto secuestrador suelta a la mujer y se sube inmediatamente a su auto para emprender la huida.

Por su parte, la Fiscalía de Nuevo León informó que ya fue alertada de este suceso y ya inició una investigación, a pesar de que la mujer todavía no ha presentado alguna denuncia por el intento de secuestro. Hasta el momento no se ha identificado a la víctima y no se tienen más datos sobre lo ocurrido en esa avenida.

La trata de mujeres en México

Cabe mencionar que las mujeres deben mantenerse alerta, ya sea de día o de noche, pues en México delitos de este tipo son el pan de cada día. Esto se conecta directamente con la trata de personas en el país, de acuerdo con Mario Luis Fuente Alcalá, titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este es uno de los crímenes más violentos en el país, así como de los más difíciles de identificar, debido a las pocas denuncias por parte de las víctimas.

Asimismo, este crimen no solo está relacionado con delitos de carácter sexual, sino que también afecta otras modalidades que involucran a grupos de riesgo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que las principales víctimas de este delito suelen ser niños, niñas y mujeres, quienes se ven forzados a sufrir trabajos de explotación sexual. De acuerdo a la propia comisión, la trata de personas implica la promoción, facilitación, traslado, entrega y recibimiento de personas.

De acuerdo con el registro oficial de mujeres desaparecidas en lo que va de 2022, 320 víctimas tienen entre 10 y 19 años de edad.

La trata de mujeres está relacionada con delitos de carácter sexual y también afecta otras modalidades que involucran a grupos de riesgo. (Foto: especial)

Dicha estadística corresponde a las mujeres reportadas como desaparecidas en lo que va del año y que permanecen en esa condición, pues en el mismo periodo han sido localizadas 729 en todo México, 12 de ellas muertas.

Las Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) constató que cada día, 14 personas de entre 0 y 17 años de edad fueron reportadas como desaparecidas, no localizadas o localizadas durante 2021. Esto con basa en los datos proporcionados por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) con corte del 11 de abril de 2022.

Según los datos consultados, desde que se tiene registro (es decir desde 1964), 82 mil 328 niñas, niños y adolescentes han sido reportadas en esta situación y una de cada cinco de estas personas continúa desaparecidas o no localizadas hasta el 11 de abril de 2022.

SEGUIR LEYENDO: