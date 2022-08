Balacera en Edomex dejó a tres hombres acribillados en una gasolinera de Naucalpan

En una primera versión se indicó que las víctimas eran parte de un grupo de motociclistas (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

Durante un balacera en el municipio de Naucalpan, Estado de México, tres jóvenes fueron acribillados cuando se encontraban en una estación de gasolina en la tarde del sábado 27 de agosto.

Los hechos ocurrieron en la colonia Loma Linda, en la carretera Naucalpan-Toluca, cerca de las 15:00 horas. De acuerdo con los reportes preliminares, en el lugar se encontraba una decena de motociclistas quienes supuestamente se preparaban para una rodada.

Sin embargo, cuando estaban a punto de partir se escuchó una serie de detonaciones de arma de fuego que generó alerta entre las personas que estaban en el lugar. Durante la ráfaga de disparos, tres jóvenes perdieron la vida y sus cuerpos quedaron tendidos sobre la carpeta asfáltica, mientras que los agresores huyeron de manera inmediata de la escena del crimen.

Una primera versión apuntó a que las víctimas formaban parte de un grupo de motociclistas quienes presuntamente estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. Mientras que algunos medios indicaron que los agresores eran sujetos a bordo de una camioneta, otros señalaron que se trataba de motociclistas.

Por esta balacera, las autoridades del Edomex cerraron seis estaciones de gasolina ubicadas en los alrededores (Foto: Twitter@MrElDiablo8)

Sin embargo, también se reportó que los hombres asesinados eran presuntos asaltantes quienes perdieron la vida en su intento por dilinquir. No obstante, lo anterior no ha sido confirmados por las autoridades del Edomex, toda vez que hasta el momento no se han pronunciado al respecto, de manera que no hay un informe oficial sobre lo sucedido.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal y Municipal, quienes procedieron a asegurar el área para realizar las diligencias correspondientes. Reportes locales indicaron que en el lugar los agentes de la Fiscalía estatal encontraron cerca de 30 casquillos percutidos.

Por lo anterior, las autoridades mexiquenses tuvieron que cerrar seis estaciones de gasolina ubicadas en los alrededores para evitar mayores incidentes de esta índole. En tanto, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a las inmediaciones del Servicio Médico Forense para aplicarles la necropsia de ley.

Aunque se reportó que al menos dos de los cuerpos de los occisos ya fueron identificados, todavía no se han dado a conocer sus identidades. Hasta el momento no se tienen registros de personas detenidas por estos hechos.

Se presume que los agresores dispararon en más de 15 ocasiones contra los policías municipales del Edomex (Foto: Twitter@vulcano_7)

Cabe recordar que hace menos de una semana se llevó a cabo una agresión armada en una gasolinera del Edomex contra dos policías municipales de Teoloyucan, en la que un elemento perdió la vida y una agente resultó herida de gravedad.

El ataque se registró en la mañana del 23 de agosto en la carretera Teoloyucan-Huehuetoca. De acuerdo con los primeros reportes, los uniformados estaban a punto de finalizar su turno, por lo que acudieron a una estación de gasolina para lavar su unidad.

No obstante, un comando armado los interceptó y abrió fuego contra los oficiales de 39 y 38 años de edad. Se presume que se trató de un ataque directo y dispararon en más de 15 ocasiones. Debido a ello, la gasolinera tuvo que suspender sus servicios de manera temporal, mientras las autoridades realizaban las investigaciones de lo ocurrido.

De acuerdo con los informes diarios de la Comisión Nacional de Seguridad, hasta el pasado 26 de agosto se han registrado 179 homicidios dolosos en la entidad gobernada por Alfredo del Mazo. El sábado 20 fue el día en el que se reportaron el mayor número de casos (15 en total).

