Excandidato de Veracruz fue denunciado por presuntamente arrancarle la nariz a joven tras resistirse a un abuso

Jazmín Pérez Hermida, denunció que sufrió una agresión por parte de un hombre identificado como Roberto de Anda, un excandidato independiente aspirante a presidente municipal en Tlalixcoyan, Veracruz. La joven pide justicia por las graves lesiones causadas y los traumáticos hechos que vivió en la localidad de Piedras Negras.

La noche del 17 de agosto, el sujeto se habría lanzado a golpes sobre Jazmín, pues pretendía abusar sexualmente de ella y la mujer al poner resistencia enfureció a Roberto “N”, quien terminó arrancando parte de su nariz a mordidas.

Cabe mencionar que la víctima de 28 años de edad ya interpuso una denuncia penal por lo sucedido, sin embargo, las autoridades siguen sin atender la demanda y sin girar una orden de aprehensión en contra de Roberto “N”.

Los hechos se suscitaron cuando Jazmín y su pareja acudieron a una reunión en un bar con amigos entre los que se encontraba también su agresor. La velada avanzó tranquila hasta que en cierto momento el político intentó propasarse con la víctima, ya que quería besarla y tocarla sin su consentimiento.

Acerca de Jazmín Pérez, es madre soltera, tiene un hijo de 5 años a quien no ha visto desde el día del ataque y al que tuvo que decirle que se cayó de una bicicleta para justificar las lesiones en su nariz y los días que lleva internada en el hospital del Puerto de Veracruz.

“Me siento muy triste, pero con mucho coraje también. Del dolor de la mordida nos tiramos al piso en la calzada y es cuando su mamá le grita que me suelte y es cuando me desprende la mitad de la nariz. Cuando él hace eso yo no me doy cuenta que me había quitado la mitad de la nariz, sino es cuando escupe el pedazo de mi nariz”, recordó la víctima en entrevista con el medio Imagen.

La herida resultó tan grave que Jazmín necesita 3 operaciones para que los médicos puedan reconstruirla, el 22 de agosto la joven ya tuvo una cirugía reconstructiva de nariz, la cual requirió que le cortaran tejido del interior de la boca, de la mejilla y algo de cartílago de detrás de la oreja. Y como lo confirmó la misma Jazmín, los gastos médicos no han sido cubiertos por su agresor, al contrario, este sujeto sigue sin aparecer. Por lo que colectivos feministas en Veracruz abrieron una campaña para recaudar fondos y así poder financiar las intervenciones que requiere la mujer y que cuestan alrededor de medio millón de pesos.

Roberto “N″ ya cuenta con antecedentes de agresiones a mujeres en 2019 y 2020, uno en contra de una mujer en San Luis Potosí y otro en contra de su ex esposa en Veracruz.

A nivel mundial, México es el séptimo país más peligroso para ser mujer. La incidencia de casos violentos contra las mexicanas ha encendido diversas alertas entre la ciudadanía y las autoridades; sin embargo, diversos factores como la impunidad o la cultura de la misoginia han permeado en los procuradores de justicia, teniendo como consecuencia inmediata la revictimización de ellas ante los crímenes.

Esta ola de violencia ocurre mientras México afronta una crisis de violencia machista a nivel nacional con más de 10 mujeres asesinadas cada día, según ONU Mujeres.

