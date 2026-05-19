México

Predicción del clima en Santiago Ixcuintla para antes de salir de casa este 19 de mayo

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Google icon
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son ejercicios que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco certeros.

PUBLICIDAD

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más acertadas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Santiago Ixcuintla para este 19 de mayo:

PUBLICIDAD

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 37 grados, la probabilidad de lluvia será del 2%, con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 39 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que alcancen un nivel de hasta 13.

Para la noche, la temperatura llegará a los 20 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 1%, con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento serán de 26 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Santiago Ixcuintla

Santiago Ixcuintla es una ciudad del estado de Nayarit caracterizada por tener un clima cálido húmedo que provoca una temporada de lluvias muy marcada entre junio y octubre, siendo julio y agosto los meses donde hay más días lluviosos.

En dicha localidad, los meses de mayo a octubre son los más calurosos, siendo junio el mes en el que se registran las temperaturas más altas con un promedio de 34 grados en el día y 24 grados por las noches.

La temporada más fresca se da en el invierno, de diciembre a febrero, cuando el termómetro marca máximas de 31 grados y mínimas de 15 grados por las noches.

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente distintas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro un decrecimiento de las precipitaciones anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Santiago IxcuintlaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima hoy en México: temperaturas para Tijuana este 19 de mayo

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima hoy en México: temperaturas para Tijuana este 19 de mayo

Clima en Ecatepec: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Ecatepec: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

México: las predicciones del tiempo para Acapulco de Juárez este 19 de mayo

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

México: las predicciones del tiempo para Acapulco de Juárez este 19 de mayo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 18 de mayo?: servicio lento en la Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 18 de mayo?: servicio lento en la Línea 7

Cuándo empiezan las multas por no tener placa en tu scooter eléctrico en CDMX

Un nuevo reglamento marca cambios para quienes circulan en vehículos eléctricos en la Ciudad de México

Cuándo empiezan las multas por no tener placa en tu scooter eléctrico en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aplazan audiencia en EEUU de Joaquín Guzmán, hijo del Chapo

Aplazan audiencia en EEUU de Joaquín Guzmán, hijo del Chapo

Definen fecha para la audiencia en EEUU de Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa

Detienen a en Oaxaca cuatro hombres por asesinato del líder de la organización Confederación Joven de México

FGR entrevistó a miembros de Defensa por el caso del narcolaboratorio hallado en Chihuahua

Caifanes reivindica a madres buscadoras: “Lo que no hace el Estado lo están haciendo ellas”

ENTRETENIMIENTO

Moenia en el Palacio de los Deportes: “A estas alturas, si no nos planteamos retos, estaríamos nadando de muertito” | ENTREVISTA

Moenia en el Palacio de los Deportes: “A estas alturas, si no nos planteamos retos, estaríamos nadando de muertito” | ENTREVISTA

Corona Capital 2026: Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, los headliners de noviembre en la CDMX

Alexis Ayala revela que Cinthia Aparicio quería tener tres hijos con él: "No puedo compartir eso"

Verónica Castro confirma distanciamiento con Cristian y prevé nuevas polémicas: “Yo me lavo las manos”

Kalimba reacciona a acusaciones de abuso que enfrenta su ex cuñado Vadhir Derbez: “No lo creo capaz”

DEPORTES

Cómo vive México un Mundial: las tradiciones y costumbres del hincha mexicano que hacen única la experiencia

Cómo vive México un Mundial: las tradiciones y costumbres del hincha mexicano que hacen única la experiencia

Así fue el momento en que Jorge Campos lloró por la clasificación de Pumas a la final del Clausura 2026 Liga MX

Ellos son los tres jugadores que militan en Europa y que se suman a la concentración del Tri para el Mundial 2026

Canelo Álvarez se mete al top 5 de mejores libra por libra del campeón peso pesado Oleksandr Usyk

Liga Mx confirma horarios para la gran final entre Pumas y Cruz Azul