“La vida de las mujeres no vale hasta que la pierden”: sobrevivientes de feminicidio exigen leyes concretas

Víctimas de tentativa de feminicidio exigieron se legislara en el tema

“Nosotras las sobrevivientes somos las olvidadas de la justicia, no estamos en ninguna numeralia, nadie nos cuenta, no estamos en las leyes y nos dicen ‘están vivas, ¿Qué más quieren?’”. Con estas palabras, Carolina Ramírez, fundadora de la colectiva Sobrevivientes de Feminicidio, se manifestó en el foro sobre tentativa de feminicidio llevado a cabo en la Cámara de Diputados el pasado 22 de agosto.

En él, participaron, víctimas, expertas y abogadas, especialistas, quienes buscaron impulsar en el Senado, la realización de leyes y acciones concretas en favor de aquellas mujeres cuya vida ha sido puesta en peligro en alguna tentativa de homicidio en razón de género.

Y fue eso lo primero que se puso sobre la mesa, la clasificación del delito y el nombramiento de las víctimas:

“Es muy difícil de explicar la tentativa de feminicidio a las fiscalías, a los abogados, a las instancias que compete esto, porque si sobreviviste, entonces es violencia, lo minimizan a un grado atroz a pesar de que se sobrevivió a un atentado contra tu vida. Al no ser contadas no hay políticas públicas, no hay acceso a la justicia. Es de vital importancia empezar a escucharnos y erradicar este y todos los tipos de violencia para México dejé de ser un país feminicida”, comentó Ana Valderrama, hija de una víctima.

La iniciativa, que pretende establecer en las leyes el feminicidio en grado de tentativa, surgió desde el trabajo del Colectivo de Sobrevivientes de Feminicidio que han buscado el respaldo de diversos miembros del poder legislativo. Se trata de mujeres que han sobrevivido a ataques feminicidas de extrema violencia, pero que no han logrado acceso a la justicia en contra de sus agresores y se encuentran en riesgo de volver a ser agredidas.

Aseguraron que en primer lugar se encuentra la visibilización de sus casos nombrándolos

Las consecuencias del daño se ven visibles en su vida diaria, su economía y su seguridad, aseguró la perito en Trabajo Social, Roxana Medina. En algunos casos hay efectos médicos de gravedad, como en los ataques con ácido o sustancias químicas, quemaduras, o lesiones con armas de fuego o punzocortantes, cuyo tratamiento ellas no pueden costear ni atender dignamente.

Las mujeres pidieron que se hiciera justicia en forma de leyes para sancionar a sus agresores, exigieron seguridad para no volver a ser agredidas y reparación integral del daño. Esto es lo que buscan impulsar en el Senado y que se establezca a nivel nacional.

En marzo, la impulsora del foro y de la legislación en la materia, Elizabeth Pérez Valdez, propuso junto con Héctor Chávez (ambos de la bancada del PRD en San Lázaro) que se incluyera en el Código Penal Federal (CPF) el delito de “tentativa de feminicidio”, esto con la finalidad de reconocimiento del ilícito, visibilización de la víctima y garantizar la reparación del daño con perspectiva de género.

De este modo, los abanderados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propusieron modificar los artículos 63 y 325 del CPF, al buscar establecer que toda investigación del homicidio de una mujer se investigue, de entrada, como feminicidio y sea el Ministerio Público (MP) quien infiera la existencia del delito en razón de género para continuar con la investigación con dicha perspectiva.

Las defensoras, además pusieron sobre la mesa, los daños y peligros con los que se vive siendo sobreviviente de feminicidio

De acuerdo con la iniciativa presentada por el sol azteca en la Cámara de Diputados, para acreditar la tentativa de feminicidio se considerará preponderante el dicho de la víctima, así como la valoración psicológica y de riesgo. Se presumirá que hay tentativa de feminicidio cuando las lesiones dolosas ocasionadas a una mujer tengan algún precedente de violencia respecto del mismo agresor.

En caso de que, después del proceso de investigación, se encuentre culpable al agresor, además de recibir la sanción que la ley defina, el juez deberá condenarlo también al pago de la reparación del daño a favor de la víctima o de quienes le subsisten.

