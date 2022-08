Los mejores memes que dejó el anuncio del cartel Hell Heaven Open Air 2022

Kiss se despide de México en el festival con su última gira. (Foto: REUTERS)

Finalmente el festival de música Hell and Heaven Open Air 2022 reveló su cartel para el próximo 2, 3 y 4 de diciembre, así es, serán tres días de metal y heavy metal. La sede que recibirá a leyendas como Kiss, Scorpions y Judas Priest será el ya conocido Foro Pegaso, ubicado en el estado de Toluca.

“El 2020 paró el mundo luego de la última vez que nos reunimos. Dos años después estamos de regreso y no venimos solos. ¡Se parte de esta gran celebración junto a grandes leyendas de la música! Estamos felices de volver a verlos. Preventa BBVA a partir del 31 de agosto, boletos en: hellticket.com.mx”, publicó en sus redes oficiales el festival Hell and Heaven Open Air.

Cabe mencionar que varios de los headliners ya confirmaron su participación a través de sus redes sociales oficiales. Sin embargo, la risa y diversión nunca falta, pues las bromas de los internautas van desde el retiro de Kiss, los dobles de algunas agrupaciones e incluso la reputación que los organizadores se han ganado por eventos pasados que defraudaron a sus fans.

Cartel oficial de Hell and Heaven 2022. (Foto: facebook.com/hellandheavenopenair)

Las bandas que se presentarán el primer día del festival son: Scoprions, Pantera, Arch Enemy, Behemoth, Messhugah, Epica, Cradle of Filth, Venom, Possessed, Marduk, Vended, Nagflar, Taake, Mortuary, Deadly Apples, Cemican, Obesity, Killbane, El Chivo, Mexxica, Kill Us, Minipony, Strike Master, Lineage, Shattered Vessels y Deborah.

Usuarios en redes sociales reaccionaron al anuncio del cartel oficial para el festival Hell & Heaven Open Air 2022. (Fotos: Captura de pantalla Twitter)

Para el segundo día, el 3 de diciembre el evento arranca con: Slipknot, Judas Priest, Bad Religion, Behemoth, Trivium, Kitie, Heaven Shall Burn, Pain, Unleashed, Benediction, Demolition Hammer, Cryptic Slaughter, Kampear, Nifelheim, Revocation, Destroyer 666, Especimen, Acidez, S7N, Cruchan, Aetherevm, Garrobos, Artilleria, B Chaos, For centuries, The Shelter y Todos los muertos.

Y el 4 de diciembre, Kiss cerrará el festival ya que se presentarán con End of the Road, gira con la pondrá punto y final a su carrera en los escenarios. Ese día los acompañan en el cartel: Megadeth, Merciful Fate, Ska-P, Panteón Rococo, P.O.D, Stryer, Hypocrisy, Tormentor, Butcher Babies, While She sleeps, Suicide Silence, Einherjer, Soziedad alkoholika, Vodoo Glow Skulls, Born of Osiris, 3 puntos, Nightbreed, Transmetal, Los mala vibra, Tulkas, Voltax, Rotten, Hate Ritual y Surgery.

Experiencia Hell & Heaven

El evento promete 4 escenarios para que disfrutes mejor a tus bandas favoritas, dos de los cuales son los icónicos Twin Stages, el Trve Stage se desbordará con el género más metalero y el New Blood Stage, donde se estarán presentando las grandes promesas del talento local y extranjero.

Y no podían faltar las atracciones especiales, como son el Templo H&H, los juegos mecánicos y el área especial de comida.

La preventa de boletos comenzará el 31 de agosto para los clientes con tarjeta de crédito en BBVA, mientras que la venta general comenzará el 8 de septiembre a las 11 horas.

Los precios de los boletos conocidos como “Hell Ticket” ya se anunciaron y será un sablazo seguro a tu bolsillo. El boleto general te da acceso a todas las áreas del festival, activaciones, experiencias de patrocinadores y acceso a los juegos mecánicos. Preferente te ofrece una zona más cercana al escenario principal y acceso al resto de las áreas; finalmente el boleto VIP asegura meet & greet con bandas del cartel y un after party.

Preventa

Fase 1

Fase 2

Fase 3

