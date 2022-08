A ritmo de danzón, mambo y chachachá, así celebrarán el Día del Abuelo

El 28 de agosto, el Monumento a la Revolución será un salón masivo de baile, para celebrar el día del abuelo. (Foto: Milton Martínez/Secretaría de Cultura de la Ciudad de México).

En 1982 se decretó conmemorar, a nivel internacional, el mes de agosto como el de la vejez; y en México se determinó que el día 28 de agosto como el Día del Abuelo, hoy llamado Día de las Personas Mayores.

Por eso, ya está todo listo para celebrar a los abuelitos en su día y qué mejor convertir al Monumento a la Revolución en un salón de baile masivo con música de danzón, mambo, chachachá, rock and roll, sones veracruzanos, entre otros géneros musicales.

Las personas mayores podrán lucir sus mejores atuendos, sacar brillo a la pista al presumir sus mejores pasos de baile el domingo 28 de agosto en un horario que va de las 12:00 y hasta las 16 horas.

A fin de celebrar el Día de las Personas Mayores, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México invitó a las danzoneras Urbán, Isora Club y Anáhuac quienes pondrán a bailar a todo el público con temas clásicos del danzón como Nereidas, Mi locutor, La negra, Mi Mérida, entre otras composiciones del repertorio popular de los salones de baile.

En 2020 residían en México 15.1 millones de personas de 60 años o más, que representan el 12% de la población total. (Foto: Milton Martínez/Secretaría de Cultura de la Ciudad de México).

Las tres agrupaciones se caracterizan por su dominio en el arte de los ritmos afrocubanos nacidos el siglo pasado, y en su búsqueda de traer aires nuevos a una música tradicional que tiene entre sus mayores escuchas a las personas mayores, pero que capta con mayor frecuencia a públicos más jóvenes.

Fundada en 1969 por el trombonista y compositor Felipe Urbán Solano, la Danzonera Urbán es una de las agrupaciones más emblemáticas de este ritmo en nuestro país. A lo largo de sus más de 50 años de carrera, tres generaciones de esa familia se han consagrado a difundir este popular baile de salón.

Por su parte, la Danzonera Isora Club, integrada por mujeres, se caracteriza por incluir canto a sus melodías a fin de hacer más interesante este ritmo musical a las nuevas generaciones.

La Danzonera Isora Club, integrada por mujeres, será parte de la atracción musical.(Foto: Milton Martínez/Secretaría de Cultura de la Ciudad de México).

En este evento no podía faltar la participación de un referente en los salones de baile, se trata del Salón Los Ángeles, que el pasado 2 de agosto celebró 85 años de historia y que sostiene la famosa frase “Quien no conoce el Salón Los Ángeles no conoce México”. Se trata de uno de los foros de baile con mayor tradición en la capital y que ha visto desfilar a emblemáticas agrupaciones musicales y a personalidades como Cantinflas, Frida Kahlo, Diego Rivera, Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez y hasta Ernesto “Ché” Guevara.

Aumentó el número de adultos mayores en los últimos 50 años

De acuerdo con cifras del INEGI en 2020 residían en México 15.1 millones de personas de 60 años o más, que representan 12% de la población total. Entre 1970 y 2020, el índice de envejecimiento pasó de 12 a 48 personas de 60 años y más por cada 100 niñas y niños con menos de 15 años.

En México el 20% de las personas adultas mayores no cuentan con afiliación a una institución de servicio de salud. (Foto: REUTERS/Nacho Doce).

El incremento de los adultos mayores evidencia un proceso de envejecimiento demográfico, de acuerdo con las proyecciones de población que publica el Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estima que en 2050, el porcentaje de adultos mayores será de 22 por ciento.

La cifra representa una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, según la Organización de las Naciones Unidas, ya que desencadenará consecuencias para casi todos los sectores como el mercado laboral, financiero, la demanda de bienes y servicios (viviendas, transportes, protección social); así como para la estructura familiar y los lazos entre generaciones.

