Feminicidio de Melani Fernanda: buscan a ex novio que se exhibía comiendo tamales después del crimen

Melani Fernanda Trejo García tenía 27 años el día que la mataron en Huitzilac (Foto: Familia Trejo García)

La Fiscalía de Morelos dio a conocer que se emitió la orden de captura del feminicida de Melani Fernanda Trejo García, una joven de 27 años que fue asesinada el pasado 6 de agosto en Huitzilac. Desde el día uno la familia de Melani señalaron al culpable: su ex pareja; sin embargo, las autoridades tardaron 18 días para emitir la orden de aprehensión.

En conferencia de prensa el fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, indicó que la Fiscalía de Feminicidios emitió la orden de captura en contra de Ernesto Ibarra Torres alias El Neto, presunto responsable del feminicidio de Melani Fernanda y el homicidio calificado de Cristopher Mondragón, también de 27 años de edad.

La familia de Melani señaló desde el primer día a Ernesto Ibarra, puesto que antes del feminicidio, ella ya había sufrido violencia por parte del feminicida. También afirmaron que al día siguiente él se encontraba comiendo “como si nada” por la zona y las autoridades no hicieron nada.

#FiscalíaMorelos emite ficha de búsqueda de presunto feminicida



•Privó de la vida a una pareja en el municipio de #Huitzilac



Lee más: https://t.co/5f5gfx5E2S#Morelos pic.twitter.com/lIK6qMkd29 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) August 24, 2022

“Ahora tampoco nos quieren dar copia de la carpeta de investigación, no sabemos qué hacer, este sujeto está plenamente identificado, todos saben quién es pero las autoridades no han actuado, incluso se le vio al otro día como si nada comprando tamales por la zona, está prófugo pero no sabemos si la autoridad va a actuar o no, no queremos que este sea un feminicidio más y que este sujeto vuelva a matar”, advirtieron familiares de la joven asesinada.

Asimismo, señalaron que ellos sospechaban que cuando la agredía estaba bajo los efectos de drogas e incluso él estaría señalado de venderlas porque siempre estaba armado, “al descubrirlo Melani seguramente quiso separarse pero él la amenazó de muerte”.

Se detalló que desde el inicio de la relación de Melani con Ernesto, ella sufría violencia por parte de él. En el mes de julio Melani decidió regresar a vivir con su madre; sin embargo, el agresor prometió no volver a violentarla, motivo por el cual ella regresó con él.

La joven de 27 años salió a divertirse con unas amigas, se encontró con un amigo a quien también mataron (Tik Tok @melanifer54)

En el comunicado de la Fiscalía se puede leer: “La Fiscalía Especializada solicitó y obtuvo cinco órdenes de cateo y una orden de aprehensión en contra de Ernesto Ibarra Torres alias “El Neto” por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en contra de Melani y el homicidio de Cristopher”.

Asimismo, el fiscal General reiteró el compromiso que tiene la Fiscalía y la responsabilidad de feminicidio para buscar justicia para este caso. “Sabemos lo que tenemos que hacer y también lo sabemos hacer”, afirmó.

Melani tenía una hija de nueve años, quien quedó huerfana tras el crimen (Tik Tok @melanifer54)

El viernes 5 de agosto, Melani salió con dos de sus mejores amigas a divertirse a un bar, en uno de los videos que subió a su cuenta de Tik Tok se le pudo ver feliz y disfrutando del momento. Posteriormente, al lugar llegaron otros conocidos, entre ellos Christopher, quien fue su pareja sentimental años anteriores, pero ahora eran buenos amigos.

Los familiares de Melani detallaron que la noche en la que salió la joven con sus amigas, primero estaban en su casa y luego se movieron a un bar en Tres Marías muy popular entre las personas de la zona.

Melani fue asesinada afuera del domicilio de sus padres ubicado en el paraje de Zacapexco en compañía de su ex pareja, momento en el que llegó Ernesto en una camioneta roja y sacó entre su ropa un arma de fuego, misma que utilizó para disparar hacia ambos.

SEGUIR LEYENDO: