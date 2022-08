La verdad detrás del feminicidio de Melani Fernanda Trejo, golpes, amenazas y ex un novio obsesionado

Melani Fernanda Trejo García fue asesinada la madrugada de el 6 de agosto en Huitzilac, Morelos (@melanifer54)

Melani Fernanda Trejo García tenía 27 años el día que la mataron en Huitzilac, Morelos, era madre trabajadora y amorosa de una niña de nueve años, pero le arrebataron salvajemente la vida.

El viernes 5 de agosto salió con dos de sus mejores amigas a un bar donde se divirtió cantando y bailando, incluso se le vio feliz y animada con ellas en un video que subió a su cuenta de Tik Tok, horas antes que la mataran, sin embargo esto pudo delatar su ubicación donde acudió el asesino que la espiaba.

Posteriormente en el lugar llegaron otros conocidos, Melani se quedó platicando con uno de ellos quien fue su ex pareja años atrás pero ahora eran sólo buenos amigos.

Sin embargo el homicida los siguió con un plan atroz: matarlos.

La joven de 27 años salió a divertirse con unas amigas, se encontró con un amigo a quien también mataron (Tik Tok @melanifer54)

“Hace un año comenzamos a saber que salía con esta persona (su ex novio a quien señalan como el homicida), ella estaba muy ilusionada hablaba muy bien de él que la quería mucho y la trataba bien, incluso nos dijo que se querìa ir a vivir con él”, comentó un familiar de Melani Fernanda.

“Pero mucho después nos enteramos que la maltrataba, la golpeó varias veces y la encañonó, porque cargaba pistola, cuando ella lo terminó, él la amenazó de muerte, no sé en qué negocios sucios andaba pero parece que es talamontes”, añadió sobre este periodo donde la joven decidió terminar la relación debido a quien creía era el amor de su vida en realidad la maltrataba, la celaba y controlaba.

El familiar detalló que la noche en que la joven salió con su amigas primero estaban en su casa, sin embargo decidieron ir a un bar en Tres Marías donde todos acudían a relajarse por fin de semana.

Foto: (Google)

En la madrugada los vecinos escucharon disparos y cuando se asomaron vieron el cuerpo de un hombre, quien sería identificado posteriormente por la policía como Cristopher Mondragón, de 27 años. En ese momento llamaron a la policía, pero minutos después se volvió a escuchar la camioneta y vieron que tiró el cuerpo de Melani, a quien previamente le quitaron la ropa de la parte superior y le dispararon en el rostro y a un costado del estómago.

Desde el primer momento los vecinos y familiares informaron a los policías que llegaron a la escena del crimen, los datos y características de la camioneta roja, pero las autoridades no quisieron ir en su búsqueda.

“Ahora tampoco nos quieren dar copia de la carpeta de investigación, no sabemos qué hacer, este sujeto està plenamente identificado, todos saben quién es pero las autoridades no han actuado, incluso se le vio al otro día como si nada comorando tamales por la zona, está prófugo pero no sabemos si la autoridad va a actuar o no, no queremos que este sea un feminicidio más y que este sujeto vuelva a matar”, advirtieron familiares de la joven asesinada.

Este fue el ùltimo video que subió la joven a su cuenta de Tik Tok y que pudo ser vista por asesino, quien la habría esperado a la salida, seguido y posteriormente asesinado junto con su amigo

“Sospechamos que cuando la agredía era bajo influjos de drogas, incluso pensamos hasta que él pudiera vender drogas, porque andaba armado y parece que en malos pasos, al descubririlo Melani seguramente quiso separarse pero él la amenazó de muerte”, explicaron.

El presunto agresor es señalado por la familia de Melani como quien estuvo el día de su asesinato con la misma camioneta roja que le pertenecía, su nombre es Ernesto “Neto” y tiene alrededor de 30 años, por lo que esperan que la Fiscalía actue y se de con su paredero para que se haga justicia y ni una muerta más.

De enero de este 2022 a la fecha, en Morelos se han documentado 65 feminicidios ocurridos en 21 municipios, en donde se encuentran incluidos los 8 (municipios) que tienen decretada la Alerta de Violencia de Género.

Melani tenía una hija de nueve años, quien quedó huerfana tras el crimen (Tik Tok @melanifer54)

Los feminicidios del 2000 al 31 de Julio del 2022 se han registrado en 33 de los 36 Municipios que conforman el Estado de Morelos, incluyendo los 9 Municipios con Alerta de Violencia de Género.

Los 10 Municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 249, Jiutepec con 115, Temixco con 98, Cuautla con 79, Yautepec con 72, Emiliano Zapata con 59, Xochitepec con 55, Puente de Ixtla con 47, Jojutla con 45, Huitzilac con 41 casos y Tlaltizapán con 40.

En cuanto a los Feminicidios ocurridos durante la Alerta de Violencia de Género en Morelos (10 de agosto 2015 – 31 de Julio 2022) tenemos que el mayor rango de edad está dentro de los 21 a 30 años con 120 casos; seguido del de 31 a los 40 con 81 registros y en tercer lugar tenemos al de 41 a 50 años con 51 feminicidios. Dando un total de 1260 feminicidios en casi 22 años.

SEGUIR LEYENDO: