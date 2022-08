Ex titular de Salud de Calderón advirtió “peligro” en una carrera de la Universidad creada por AMLO

Salomón Chertorivski condenó la impartición de una carrera en las universidades Benito Juárez (Foto: Cuartoscuro)

Salomón Chertorivski, ex titular de la Secretaría de Salud (SSa) durante el sexenio de Felipe Calderón, advirtió “un engaño y un peligro” en una licenciatura impartida en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, esto en razón de la atención médica que se puede brindar por parte de los egresados de dicha carrera.

A través de redes sociales, el actual diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC) señaló este martes 23 de agosto que la licenciatura que lleva por título “Medicina Integral y Comunitaria” cuenta con ineficiencias en los métodos de aprendizaje y comparó su plan de estudios con el de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con la carrera de Médico Cirujano.

“En 20 de 146 Universidades Benito Juárez del país se imparte una carrera llamada Medicina Integral y Comunitaria, un engaño y un peligro tanto para los jóvenes en formación como para la población que busca atención médica”

Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, criticó el plan de estudios de la carrera de Medicina Integral y Comunitaria (Foto: Twitter / @Chertorivski)

Señaló que, actualmente, en México están en formación entre 135 mil y 160 mil jóvenes en los 150 institutos que cuentan con las carreras de Medicina; asimismo, ejercen 300 mil médicos, de los cuales, el 70% son médicos generales y el 30% cuentan con especialidad. agregó que para tener el nivel de formación de médico en la UNAM, por ejemplo, se necesitan de siete años de cursos y cursar alrededor de 60 materias impartidas por profesores titulares.

“En contraste, en las Universidades Benito Juárez forman a los médicos como a cualquier estudiante de primaria: es un solo profesor quien imparte todas las materias”

Aunado a esto, señaló que estos recintos educativos no cuentan con el registro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) o de la propia UNAM, “por lo que, en caso de graduarse, los alumnos NO podrían ejercer como médicos. Esto es un grandísimo engaño no solo para quienes están en formación sino para toda la población mexicana”.

“Ésto es uno de los síntomas del pensamiento oscurantista que se ha posicionado de la vida pública del país, de acuerdo al cual la evidencia, la especialización y la ciencia no importan”

Cerró diciendo que los jóvenes serán los más afectados “por las terribles decisiones de un gobierno que no escucha, y que ha hecho de nuestro sistema de Salud una catástrofe”.

Al respecto, Infobae México consultó el pan de estudios que ofrece la Universidad Benito Juárez en dicha licenciatura y se advierte, a primera vista, que el alumno debe de cursar 13 semestres, en los que se revisan tres áreas de conocimientos (Atención Primaria a la Salud y Salud Comunitaria, Estudio Integral del Ser Humano en Medicina y Herramientas para la reflexión y acción en salud) y se cursan 42 materias (18 menos que las señaladas por Chertorivski Woldenberg).

De entre las materias que deben de cursar las y los estudiantes que se matriculen a dicha carrera, se destacan medicina general en campos clínicos y comunitarios, fisiopatología en el cuerpo humano, vigilancia epidemiológica y atención integral de la persona adulta mayor.

Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García ofrecen diversas licenciaturas e ingenierías y, la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para crear dicho instituto fue socializar la educación y garantizar la educación superior a los jóvenes egresados del nivel bachillerato en México. Entre las carreras que se pueden cursar son ingeniería en procesos agroalimentarios, ingeniería agroforestal, licenciatura en enfermería y obstetricia, derecho, contabilidad, ingeniería en gestión integrada del agua, entre otras.

