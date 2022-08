Cuál fue la apuesta que López Rabadán planteó a López-Dóriga y por qué Noroña aseguró que la perdería

(Fotos: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM, CUARTOSCURO.COM, MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

La polémica Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), compartió con sus seguidores de Twitter que había planteado una amistosa apuesta con el periodista, Joaquín López-Dóriga, de cara a los presidenciables del 2024.

Esto, relató, durante la visita del presentador a la Cámara de Senadores donde compartieron el estrado para la presentación del libro El Imperio de los otros datos: tres años de falsedades y engaños desde Palacio, el pasado 23 de agosto.

Y es que, en su participación, López-Dóriga aseveró que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) volvería a triunfar en los próximos comicios para la Presidencia de la República, pero, aclaró, dicha victoria sería gracias al bloque opositor (Va por México, del PRI-PAN-PRD).

“Como va esto, el candidato o la candidata de Morena, perdóname, Kenia, pero va a ganar la presidencia”, comentó el también columnista, mientras Rabadán negaba la predicción con una sonrisa incrédula hacia López-Dóriga.

La senadora panista quedó sorprendida ante las afirmaciones del comunicador (foto: Twitter)

Es pertinente señalar que la legisladora blanquiazul - así como otras y otros militantes - se han mostrado optimistas para echar a Regeneración Nacional de la Presidencia; esto, argumentando que, a grosso modo, los resultados del actual sexenio han decepcionado a la ciudadanía.

Fue así que, Kenia López, movida por ese ideal, se lanzó a apostarle al comunicador “100 pesotes” a que Va por México sí logrará el cometido de desplazar al partido guinda de la presidencia; comunicándolo a través de su cuenta oficial:

“Un gobierno que miente, roba y traiciona como el de Morena, no puede seguir destruyendo a México. Por eso esta mañana le aposté 100 pesotes a López Dóriga a que LA OPOSICIÓN VA A GANAR EN 2024″, publicó la blanquiazul.

No obstante, el post no pasó desapercibido por el controversial diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), quien replicó al pronunciamiento insinuando que la blanquiazul no sólo vería desaparecer su dinero, también a la alianza.

Esto, por su puesto, no sin antes mofarse del bloque por carecer de un o una candidata que pudiera hacer frente a las corcholatas más fuertes de Regeneración Nacional (Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, etcétera).

“Perderás cien pesitos y algo más. Ni candidato tienen, amén de las enormes dificultades para mantener la unidad de su mostrenco PRIANRD. Saludos, Kenia López”.

Fernández Noroña aseguró que la alianza Va por México estaría a punto de desaparecer. (Foto: captura de pantalla)

Mario Delgado se burló de Va por México por “rogarle” a Movimiento Ciudadano

Otro simpatizante de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) que también insinuó un quebrantamiento de Va por México fue Mario Delgado, dirigente nacional de Morena; esto, tras evocar los llamados del bloque a Movimiento Ciudadano (MC) para integrarse al bloque.

Y es que, pese a que el partido naranja aseguró que no irá en coalición para comicios del 2023 y 2024, el dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno, aduló al grupo parlamentario al afirmar que “la experiencia y visión de MC les permitirá abrirse al diálogo” y comprometerse con el presente y futuro de México.

Esto fue aprovechado por Delgado, quien tachó al bloque de mendigar votos a través de un meme en el cual se aludía a una escena de la película animada Robin Hood, donde el personaje principal - disfrazado de pordiosero - pedía que se le regalasen algunas monedas.

“Los de Va por México rogándole a MC para que se sumen a su alianza ‘ganadora’”, escribió el morenista.

SEGUIR LEYENDO: