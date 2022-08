¡No tiene perdón!: Ricardo Anaya acusó a AMLO de querer adoctrinar con la 4T a las y los niños mexicanos

El excandidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN) acusó a AMLO y a la Cuarta Transformación de querer adoctrinar a las y los niños mexicanos.

Desde que empezó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y hasta ahora en 2022, datos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa han señalado que al menos un millón y medio de jóvenes y niños en el país han dejado de estudiar. Dicha cifra supuso un parteaguas para que Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN), lanzara una ácida crítica hacia el actual sistema educativo mexicano y, por su puesto, al mandatario tabasqueño y su administración autodenominada como Cuarta Transformación.

No es un secreto que Ricardo Anaya se ha consolidado como un ferviente crítico del actual gobierno de México, así lo constatan las videocolumnas semanales que cada lunes el político mexicano publica en sus redes sociales. En esta ocasión, tras el reciente nombramiento de Leticia Ramírez como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el excandidato a la presidencia acusó a Andrés Manuel López Obrador y a su administración de querer adoctrinar a las infancias mexicanas.

Del mismo modo, el militante de la bancada blaquiazul aseguró que hay rasgos en la personalidad del mandatario tabasqueño que lo han llevado a nombrar como titulares de Secretarías y dependencias del gobierno a gente de su confianza, sin importarle si cuentan con la capacidad y habilidades suficientes para dirigir sus encomiendas.

Los peligrosos rasgos en la personalidad de AMLO según Ricardo Anaya

Ricardo Anaya aseguró que Andrés Manuel López Obrador es inseguro y megalómano (Foto: Twitter/ @RicardoAnayaC)

Son múltiples las decisiones que ha tomado Andrés Manuel López Obrador que han causado polémica a lo largo de su administración; algunas de ellas incluso han propiciado a que la misma oposición lo encasille bajo el término de “dictador” o “loco”. La explicación de dichas circunstancias, según Ricardo Anaya, radica en que el poder acentúa y hace más evidentes rasgos de la personalidad del político.

En el caso particular de Andrés Manuel López Obrador, el excandidato a la presidencia por la bancada blanquiazul aseguró en primera instancia que el presidente de México es sumamente inseguro y, en un segundo punto, Ricardo Anaya indicó que el mandatario tabasqueño es megalómano, es decir, que tiene un trastorno de personalidad con ideas de grandeza.

Fue así como el militante del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que las consecuencias de dichos rasgos en el presidente de México podrían ser gravísimas pues, en relación a su inseguridad, Ricardo Anaya expuso que actualmente Andrés Manuel López Obrador únicamente confía en personas cercanas a él que no lo contradicen y a las cuales ve diario.

¿Quiénes son las personas que obedecen ciegamente y ven diario al presidente de México? Sus guardaespaldas, aseguró Ricardo Anaya. De acuerdo con lo expuesto por el excandidato a la presidencia, la inseguridad “patológica” de Andrés Manuel López Obrador lo ha llevado a nombrar como titulares de ciertas dependencias y Secretarías a personas de su círculo social más cercano que no lo cuestionan, tal es el caso del titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) o del gerente de contrataciones para proyectos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ricardo Anaya reveló que el presidente de México ha hecho ese tipo de nombramientos en al menos 16 ocasiones, destacando también a Leticia Ramírez como la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“En su paranoia, solo confía en quién está a su lado y no le importa si tiene o no los conocimientos técnicos necesarios, por eso puso a un amigo suyo que es agrónomo -que no sabía nada de petróleo- al frente de Pemex, y hoy Pemex está quebrada. O sea por eso estamos como estamos, y ahora acaba de hacer lo mismo en la Secretaría de Educación y eso es por mucho, lo más grave que ha hecho”, puntualizó Ricardo Anaya.

Respecto a la megalomanía que, según Ricardo Anaya, el presidente de México padece, ésta se hace presente desde su decisión de autodenominar a su administración como la Cuarta Transformación pues de acuerdo con su relato la primera gran transformación que vivió México fue la Independencia en 1810, luego la Guerra de Reforma en 1858, la Revolución Mexicana en 1910 y hasta la actualidad.

El excandidato a la presidencia indicó que en su imaginario, Andrés Manuel López Obrador se siente un personaje del calibre de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Benito Juárez, Francisco I. Madero o Lázaro Cárdenas, mismos que aparecen en las mamparas de la tradicional conferencia mañanera del mandatario tabasqueño.

El adoctrinamiento de la Cuarta Transformación

Ricardo Anaya acusó a AMLO de querer adoctrinar a las infancias y jóvenes mexicanos con la Cuarta Transformación (Foto: Twitter/ @RicardoAnayaC)

Dichos precedentes llevaron al excandidato a la presidencia a exponer las trágicas consecuencias que la decisiones del mandatario tabasqueño traerán al país, tales como el nombramiento de una de sus amigas como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) la cual tiene en sus manos el futuro de millones de infantes mexicanos.

“Lo que realmente le importa es adoctrinar a los niños con su cuento de la Cuarta Transformación, la educación le vale gorro”, aseveró Ricardo Anaya.

Adicionalmente, el militante de la bancada blanquiazul criticó el hecho de que Andrés Manuel López Obrador se atreviera a ponerse a él mismo y a su administración en los libros texto, aún y cuando desde el inicio de su mandato pidió que no le hicieran monumentos o le pusieran su nombre a calles.

Cabe recordar que, desde su campaña presidencial, el mandatario tabasqueño promovió el popular eslogan de “Por el bien de todos, primero los pobres”, no obstante, Ricardo Anaya le recriminó que si eso fuera cierto, la educación sería la prioridad número uno en su gobierno, cosa que no ha sucedido ya que durante el sexenio del mandatario tabasqueño han desaparecido las escuelas de tiempo completo y se ha reducido considerablemente el presupuesto, llegando a ser incluso el más bajo en 12 años.

“Le quitaron dinero a la educación y ¿a dónde se fue? ¿a Dos Bocas? ¿esa es la prioridad? O sea, ese señor (AMLO) empeñó el futuro de tus hijos para hacer una refinería. Lo que pretende no es educar, es adoctrinar. Pretenden que las niñas y los niños en lugar de saber español y matemáticas, crean la tontería de que la técnica es neoliberal y que hay que ignorarla”, enfatizó el excandidato a la presidencia.

Por ello, Ricardo Anaya acusó a la Cuarta Transformación de pretender alimentar el resentimiento bajo la premisa de que el conocimiento científico es colonialista y que hay que emanciparse.

La propuesta de Ricardo Anaya

Ricardo Anaya hizo un llamado a priorizar el acceso a educación de calidad de las próximas generaciones (Foto: Twitter/ @RicardoAnayaC)

Ante las múltiples problemáticas que identificó Ricardo Anaya en el sistema educativo de la Cuarta Transformación, el excandidato a la presidencia propuso ver en la educación la llave para el desarrollo del país, para el crecimiento humano integral de las infancias y jóvenes mexicanos.

Para ello, recalcó que es necesario no solo darle al sector todos los recursos posibles sino también los mejores perfiles para que pongan en marcha políticas públicas que eleven la calidad de la educación en el país. Asimismo, hizo un llamado al actual gobierno a que, al menos en la educación, dejen de pensar en las próximas elecciones y se concentren y prioricen mejor las próximas generaciones.

