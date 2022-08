Hermano de Rosario Robles difundió la primera fotografía de la extitular de Sedesol en su casa

(Foto: Twitter/Rosario_Robles_)

Francisco Robles Berlanga, hermano de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, dio a conocer la primera fotografía de la exfuncionaria en su casa acompañada de su familia y amigos, luego de abandonar el Penal de Santa Martha Acatitla, en donde permaneció por tres años.

A través de su cuenta de Twitter, Francisco Robles difundió una instantánea en donde se observa a Rosario con una blusa negra con flores y adornos étnico en color azul agua, blanco y beige, y acompañada de todos los miembros de su familia y amigos.

“De nuevo @Rosario_Robles_ junto a su familia, amigas y amigos. Enhorabuena, estamos felices de tenerla de nuevo con nosotros. Gracias a tod@s por su respaldo y solidaridad que nos cobijó durante estos tres largos años”, escribió Francisco Robles.

Cabe recordar que minutos después de las 22:30 horas del viernes 19 de agosto, Rosario Robles abandonó el Penal de Santa Martha Acatitla en donde permaneció durante tres años.

Esto ocurrió luego de que un juez le otorgó la libertad provisional tras la celebración de una audiencia de modificación de medida cautelar celebrada en el Reclusorio Sur.

El juez determinó esto debido a que sus condiciones de salud ya no le permiten seguir el proceso privada de su libertad, por lo que ahora tendrá que presentarse quincenalmente a la Fiscalía para así, cumplir la orden de la autoridad jurisdiccional y no salir del país.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el pasado 17 de agosto, la también exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) presentó una solicitud para efectuar este cambio.

(Captura de pantalla)

Tras salir del Penal de Santa Martha Acatitla, Rosario abrazó a su hija Mariana Moguel y a algunos familiares y amigos y dio unas breves palabras a los medios de comunicación ante quienes reiteró su inocencia y se dijo dispuesta a comparecer ante las autoridades.

“Han sido 3 años de mucho aprendizaje en los que he conocido a muchas mujeres, incitado a seguir luchando, y solo tengo un enorme agradecimiento a quienes aquí me cobijaron y al ministro (Arturo) Zaldívar porque gracias a él se visibilizó la situación de muchas mujeres”, dijo.

Rosario Robles aseguró que su salida era un regalo para su hija “jamás me ha abandonado, aquí están mis hermanos, todo el tiempo estuvieron al pie del cañón”, resaltó al tiempo que agradeció a su abogado Epigmenio Mendieta por la labor titánica que representó su proceso.

Igualmente dijo que no todo estaba mal en el sistema judicial y que después de ella, seguían otras mujeres que estaban presas de forma injusta. Por lo que aseguró que seguiría con su causa y la de las mujeres presas.

(Captura de pantalla)

Al ser cuestionada si buscaría al presidente para tener algún diálogo, respondió que el acercamiento sería con su familia “porque pues tres años no he estado más que viéndolos... a mi hija”. Y en cuanto a si presentaría una contrademanda solo dijo que disfrutaría la vida.

La ex titular de la SEDATU ingresó al centro femenil en agosto de 2019 por el ejercicio indebido del servicio público debido a que omitió informar al entonces presidente Enrique Peña Nieto, sobre el desvío de más de 5 millones de pesos cuando estaba al frente de la SEDATU, en el caso conocido como La Estafa Maestra.

Aunque el delito de omisión generalmente no requiere prisión preventiva, en el caso de la ex funcionaria se le dictó la medida cautelar ante el riesgo de fuga y no contar con arraigo en la Ciudad de México. Además, en su momento se encontró una licencia de conducir falsificada con su fotografía. Pero su defensa mencionó que no había posibilidad de fuga.

SEGUIR LEYENDO: