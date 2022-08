Rosario Robles ayudará en la lucha de otras mujeres olvidadas por la justicia

Tras tres años de permanecer privada de su liberta, la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles fue liberada por el cambio de la medida cautelar dictada por un juez. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

Rosario Robles Berlanga fue detenida en 2019 y durante tres años estuvo en la cárcel sin que se llevara a cabo el juicio en su contra por su presunta responsabilidad en la “Estafa Maestra”, hasta que este viernes 19 de agosto dejó el Penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.

“Han sido tres años de mucho aprendizaje, tres años en los que he conocido en carne propia la injusticia”, fueron sus palabras al dejar el penal y adelantó que a partir de ahora dedicará su vida a defender las causas de las mujeres sufren las injusticias del sistema penal mexicano.

Robles Berlanga señaló que la visita del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, ayudó a visibilizar la situación de un gran número de mujeres que permanecen presas sin un debido proceso judicial.

“Yo soy una de las 180 que están en el juzgado Décimo Cuarto de amparo por estar en prisión preventiva excesiva y espero que como aquí se comprometió se haga justicia para todas las mujeres que están injustamente recluidas en Santa Martha Acatitla”, dijo la ex Jefa de Gobierno del Distrito Federal.

Acusada por su presunta implicación de recursos públicos al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles pasó tres años en prisión preventiva por decisión del juez Felipe del Jesús Delgadillo Padierna (sobrino de la legisladora de Morena, Dolores Padierna), quien basó su decisión en una licencia de conducir falsa que presentó el Ministerio Público como elemento de prueba en contra de la acusada.

Al dejar la prisión, Robles apuntó que seguirá su proceso para demostrar que es inocente: “Se hizo justicia y de que lo que dije desde el primer día, que yo soy inocente y estoy absolutamente dispuesta a comparecer ante las autoridades competentes, pero desde luego, como tenía derecho y como tengo derecho, en libertad”.

La ex perredista destacó que su caso no debe considerarse exclusivo pues cientos de mujeres llevan años esperando un defensor público y no han llevado una legitima defensa.

Las internas de Santa Martha Acatitla tienen una gran expectativa sobre la visita de Arturo Zaldívar

Señaló que abogará por otras mujeres “porque la causa de la justicia no es exclusiva y no debería ser exclusiva de absolutamente nada ni de nadie, sino justicia y piso parejo que es lo que siempre pedimos”.

Rosario Robles y su batalla legal

La exfuncionaria del Gobierno deberá seguir el proceso por el desvío de recursos públicos en lo que se denominó la “Estafa Maestra” y tendrá que firmar cada 15 días, además tiene prohibido abandonar el país.

“El pasado 17 de agosto del año en curso, la señora Rosario “R”, presentó ante la FGR, una solicitud de cambio de medidas cautelares, para poder seguir su juicio en libertad, con la imposición de las restricciones que la ley señala para estos casos, en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad”, dio a conocer la FGR.

De acuerdo con la autoridad judicial, se valoró “el estado de salud de esta persona y las medidas de seguridad que garanticen su presencia en el proceso”, por lo que solicitó a un juez de control mexicano “su anuencia para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada”.

De acuerdo con la decisión del juez, se determinó sustituirle la prisión preventiva justificada e imponerle las medidas cautelares de prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la FGR y la presentación periódica ante esta Institución, para así cumplir la orden de la autoridad jurisdiccional.

La defensa legal de la exfuncionaria mexicana argumentó que Robles, de 66 años, padece hipertensión, rinitis crónica y problemas en la cadera, los cuales fueron acreditados durante su encierro.

