Dafne Almazán: a los 13 fue la psicóloga más joven del mundo y tras Harvard, quiere cambiar la educación en México

Hace unos meses Dafne Almazán se convirtió en la mexicana más joven en graduarse de posgrado en el Master Math for Teachin, pero este logro es sólo un peldaño más. Fue diagnosticada como sobredotada a los tres años, estudió la primaria en un año y la secundaria en otro más, entró a estudiar la universidad a los 10 años y se tituló a los 13, convirtiéndose en la psicóloga más joven del mundo.

Su necesidad de conocimiento la llevó, además, a completar su educación con clases de chino, francés, inglés, violín, guitarra, piano, teatro y hasta artes marciales.

Sus padres la encaminaron a ella y a sus dos hermanos mayores en el autoaprendizaje lúdico, así más adelante la familia creó en la Ciudad de México el programa de Potenciación Intelectual del Centro de Atención al Talento (CEDAT) que atiende a niños con mayor desarrollo intelectual.

Estadísticamente se calcula que el 3% de la población infantil tiene sobrecapacidad, lo que equivaldría a cerca de un millón de niños en México, sin embargo, generalmente no son diagnosticados.

En entrevista para Infobae México la joven que ahora tiene 20 años relató cómo fue su vida y si tuvo que hacer sacrificios para llegar a donde está.

— ¿Cómo fue el ambiente en que creciste y cómo llegaste a amar el conocimiento?

— Yo tenía 3 años cuando fui diagnosticada como sobredotada. Entré normal a la primaria a los 6 años, pero yo ya tenía conocimientos previos de biología, matemáticas, entre otras materias, estudié la primaria y secundaria en un año cada una, comencé la prepa a los 8 (años), terminé a los 10, la universidad la hice en 3 años y terminé a los 13. Realmente no sentí una diferencia hasta que entré a la preparatoria y estaba más pequeña de lo normal que mis compañeros.

Pero también en el Cedat, que en ese momento fue donde se fundó la institución que atiende a niños superdotados y fue ahí donde desarrollé esa parte social yo iba a la prepa hacer mis materias, regresaba y era una niña normal, jugaba y todo. Académicamente estaba más avanzada pero yo seguía siendo una niña.

A los 13 se convirtió en la psicóloga más joven del mundo en titularse (Ig dafneaalmazan)

Me encantaba seguir haciendo ejercicio y tener mis clases de taekwondo, música, pintura e idiomas. Para mí también está el hecho de romper esos estereotipos de que los niños sobredotados siempre están estudiando o estás encerrados, no es así; me sirvió mucho ver a otros niños que sus historias eran muy distintas y cada uno era muy distinto.

— ¿Tuviste celular?

— No, no tuve uno hasta que crecí, cuando tenía 15 años.

— ¿Los compañeros te aceptaban o te molestaban por ser más pequeña?

— Cuándo entré la preparatoria casi no convivía con mis compañeros yo tenía clases tutoriales porque apenas tenía 8 años y en la universidad también no podían meter a niños, eran jóvenes de 15 y 16. Me quedaban clases tutoriales las mismas materias pero solamente a mí, además mi hermana estaba acabando la prepa y quedaba conmigo para acabar mis clases.

Estudió la primaria y secundaria en un año respectivamente y a los 10 comenzó la universidad (Ig dafneaalmazan)

He estado muy apoyada por mi familia, pero sí tenía que presentar exámenes en el salón con mis compañeros, fue una experiencia dónde también aprendí, que no tenía que ser algo malo sino que también había respeto.

Cuando entré a la universidad estudié psicología y había más contacto con mis compañeros, sí había más trabajos en equipo y siento que me trataron de una manera muy buena, como si fuera de su edad y la exigencia era igual. De todo ahí fui aprendiendo fue ese respeto al que me trataran como si fuera de su edad.

— ¿Cómo fue estudiar en Harvard?

— Fue muy interesante, un antes y un después no solo por la parte académica sino por el hecho de que aprendí mucho de cómo aplicar en México y esta parte de la experiencia de ver personas que en este nivel tener mucha experiencia laboral y académica, que pudiera enseñarme y darme cuenta que ellos también querían aprender algo de mí.

Para mí fue muy bonito porque me di cuenta de cómo los maestros aprenden de los alumnos y los alumnos aprenden de los maestros, aprendemos unos de otros, es una experiencia muy enriquecedora, es una gran responsabilidad. Todo esto que he aprendido me abre nuevos panoramas en la parte académica y cómo puedo llevarla a aplicar a México.

— ¿Cómo te visualizas en cinco o 10 años, qué te falta por hacer?

— Estoy explorando la música y desarrollando mi primer álbum que se llamará “Pensar o sentir”. Ahorita estoy terminando un doctorado en educación, estoy en mi tesis sobre la enseñanza de las matemáticas en niños, sobredotados me estoy enfocando mucho en esta área porque después puedo combinarlo y poderlo aplicar en los niños y si funciona poder ver cómo se puede aplicar en la educación de la población en general.

