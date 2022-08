Elba Esther Gordillo: así es la colección de arte valuada en más de USD 30 millones que perteneció a la exlíder del SNTE

En agosto del 2019, las obras de arte fueron exhibidas en el Centro Cultural de México Contemporaneo. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El pasado lunes, Elba Esther Gordillo reaccionó, por medio de las redes sociales, a la llegada de Leticia Ramírez a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en sustitución de Delfina Gómez, quien buscará la gubernatura del Estado de México por segunda ocasión de la mano del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Y es que, luego del nombramiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa mañanera del lunes, la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), posteó en su cuenta de Twitter que “Con nuevos liderazgos, nuevos diálogos son necesarios en la @SEP_mx. #Síx3: SÍ a las escuelas de tiempo completo; SÍ a la alimentación de lxs niñxs y; SÍ al horario ampliado que brinda prosperidad familiar y seguridad”.

La Maestra, como es conocida, fue presidenta del SNTE de 1989 a 2013. Además, en tres ocasiones fue diputada federal y senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del que también fue secretaria general de 2002 a 2005. También fue uno de los líderes del Partido Nueva Alianza.

De 2013 a 2018, Gordillo estuvo detenida, enfrentado procesos jurídicos por lavado de dinero y delincuencia organizada, y fue encarcelada en el Reclusorio Femenil de Tepepan. Se mantuvo en arresto domiciliario hasta agosto de 2018, cuando según informes de su abogado Marco Antonio del Toro, fue liberada por un Juez del Primer Tribunal Unitario.

Obras de arte que pertenecieron a La Maestra

Se estima que las obras que pertenecieron a Gordillo, tengan un valor de USD 30 millones. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Luego de la detención de Gordillo en febrero de 2013, acusada de malversación de fondos, la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), decomisó a La Maestra 17 obras de arte que, posteriormente, serían recuperadas por el SNTE.

Dichas obras, que pertenecieron a Elba Esther Gordillo, fueron creadas por famosos pintores. En agosto de 2019, tras ser recuperadas, se exhibieron en el Centro de la Cultura Contemporánea de la Ciudad de México.

Se estimó que los cuadros, en conjunto, tenían un valor de hasta USD 30 millones. ¿Pero por qué el valor tan elevado del conjunto de pinturas? Bien, pues eso se debe a que fueron creadas por artistas como Diego Rivera, Pedro Coronel y Gabriel Orozco. Entre las obras están “Composición de cabezas humanas” y “Defense of the Worker’s Land-Oponente al Fascismo 1933″, de Diego Rivera; “Tortuguitas”, de Francisco Toledo; “Desnudo Femenino 1972″, de Pedro Coronel, y otra más que se le atribuye a Gabriel Orozco que no tiene título ni firma.

Entre los artistas que crearon las obras que tenía Gordillo en su poder, están Diego Rivera, Pedro Coronel y Gabriel Orozco. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

¿Quién es Elba Esther Gordillo?

Elba Esther Gordillo Morales se mantuvo durante 23 años en la presidencia del SNTE, el más grande de América Latina con casi 1,7 millones de maestros agremiados en todo el país. Fue detenida por elementos de la Procuraduría General de la República el 26 de febrero de 2013, al bajar de su avión privado en el aeropuerto de la ciudad de Toluca, en el Estado de México, procedente de San Diego, California. Acusada de los delitos de crimen organizado, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Estuvo presa durante 5 años y medio, después permaneció bajo custodia en un hospital y, posteriormente en prisión domiciliaria debido a su avanzada edad -72 años-. En 2018 quedó libre completamente.

“La Maestra”, como se le conocía coloquialmente, se hizo famosa por permanecer más de dos décadas al frente del gremio magisterial, pero también por sus excentricidades y gastos. En 2018 regaló 59 camionetas Hummer, con un valor de más de 500,000 pesos (USD 26,300 dólares) a los líderes seccionales de los maestros, pero ante la indignación que despertó tuvo que rifar los autos y donar el dinero recaudado.

Era cliente frecuente en tiendas de marca como Channel, Prada, Escada, Louis Vuitton, Hermés, Cartier, St. John y Diane Von Fürstenberg, entre otras, frecuentemente se le veía de compras en la Ciudad de México, San Diego y París. La revista Quien hizo un ejercicio para sumar el costo de su outfit de un sólo día, el cual fijó en 100,000 pesos. También se hizo famosa por sus lujosas propiedades, su afición a los tratamientos estéticos y a los brujos, como relató el periodista.

