Asesinato en Celaya: conflictos entre el CJNG y Santa Rosa de Lima construyeron la ciudad más violenta del mundo

El asesinato del hijo del alcalde de Celaya se suma a los narcobloqueos, emboscadas a policías y enfrentamientos armados registrados en la ciudad (FOTO: DIEGO COSTA/CUARTOSCURO.COM)

El asesinato de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez, puso en evidencia una vez más por qué este municipio de Guanajuato es uno de los más inseguros y letales en todo México y el mundo.

En el mes de julio y agosto se han registrado narcobloqueos, multihomicidios en bares y hoteles, emboscadas contra policías y enfrentamientos armados entre grupos criminales, pese a que en mayo cerca de 800 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano arribaron a la ciudad para reforzar la seguridad.

El episodio de violencia más reciente fue la ejecución del hijo del presidente municipal de Celaya, quien fue ejecutado por sujetos con armas largas en la colonia Villa de los Reyes, calle 2 de abril esquina con Madero. Su cuerpo quedó inherte al interior de una camioneta tipo Grand Cherokee y en el lugar se encontraron al menos 15 casquillos percutidos.

Este asesinato conmocionó a la población e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que otras figuras políticas, expresaron sus condolencias al alcalde Javier Mendoza por la terrible pérdida de su hijo. “Es un hecho muy lamentable, le mandamos a él y a su familia un abrazo muy fuerte”, declaró.

Celaya tuvo una tasa de 109 mil 038 homicidios por cada 100 mil habitantes, según el Ranking 2020 de las 50 ciudades más violentas del mundo (Foto: REUTERS/Juan Moreno/NI REVENTAS NI ARCHIVOS)

Celaya: la ciudad más violenta del mundo

De acuerdo con el Ranking 2020 de las 50 ciudades más violentas del mundo, presentado el año pasado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Celaya ocupó el primer lugar de la lista (Irapuato, otro municipio de Guanajuato, se colocó en el quinto puesto).

A pesar de que el reporte usa “estimaciones” (por lo que no es 100% exacto) y no toma en cuenta las ciudades de países en conflicto, se indica que Celaya tuvo una tasa de 109 mil 038 homicidios por cada 100 mil habitantes.

De los 10 primeros lugares de la lista, siete son ciudades de México. Además de Celaya e Irapuato, también aparece Tijuana, Baja California (segundo lugar), Ciudad Juárez, Chihuahua (tercero), Ciudad Obregón, Sonora (cuarto), Ensenada, Baja Calidornia (sexto) y Uruapan, Michoacán (octavo).

Las razones por las que Celaya aparece en el primer lugar tienen que ver, en parte, con los conflictos entre varios grupos del crimen organizado vinculados al narcotráfico, principalmente entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL).

El CJNG ha mantenido una disputa por el control del territorio con el CSRL (FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM)

CJNG vs Santa Rosa de Lima

Ambos grupos delictivos han mantenido una disputa territorial en Guanajuato, la cual se ha venido acentuando desde 2017. Y es que no solamente se busca controlar las rutas para el trasiego de drogas en la región del Bajío, sino que también se intentan dominar otras actividades criminales, como la extorsión, el secuestro y el robo de combustible (también conocido como huachicol).

Pese a que José Antonio Yépez, alias “El Marro”, líder del CSRL fue condenado a 60 años de prisión en enero de este 2022, su cártel se ha mantenido a flote, pues incluso ha sido identificado como uno de los principales generadores de la violencia en la entidad.

Las rencillas entre estas estructuras delictivas se han visto reflejadas en el despliegue de narcomantas en Celaya, en las que se amenazan mutuamente, así como en los múltiples enfrentamientos armados en la región.

Las fuerzas de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se han deslindado de diversas masacres cometidas en el municipio y han responsabilizado a supuestos integrantes de células del CSRL, como ocurrió en el bar clandestino “Los Tres Amigos” y en el Hotel Gala, que dejaron a 21 víctimas mortales, debido a que supuestamente los dueños no quisieron pagar la cuota criminal.

El Grupo Elite del CJNG desplegó unas narcomantas en la que se deslindaron de las masacres en Celaya (Foto: Especial)

En una de las nacomantas desplegadas el pasado 13 de agosto, el llamado “Grupo Elite” del CJNG, brazo armado que dirige Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R”, advirtieron consecuencias por las matanzas en centros nocturnos y aseguraron que todo Celaya y Guanajuato solo tiene un dueño: el “señor Mencho”.

“NOSOTROS NOS DESLINDAMOS DE SUS CORRIENTADAS, NOSOTROS NO MATAMOS INOCENTES, NO COBRAMOS PISO Y NO VAMOS A DEJAR QUE LOS DOS O TRES PUTOS CORRIENTES QUE QUEDAN DE USTEDES SE SIGAN METIENDO ASÍ CON LA POBLACIÓN (sic)”.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero de 2019 a abril de 2022 se registraron 9 mil 762 casos de homicidios dolosos en Guanajuato, de los cuales mil 253 ocurrieron en Celaya, lo que significa que uno de cada 10 asesinatos en la entidad sucedieron en ese municipio.

SEGUIR LEYENDO: