Diana Perelli nos habla de “Tonter I.A.” , obra sobre la Inteligencia Artificial a través de un show clown

Tonter I.A (Cortesía de Andrés Rivera)

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Diana Perelli habla sobre Tonter I.A., el espectáculo clown que pone en escena la inteligencia artificial y se pregunta si la tecnología ha hecho al ser humano un ser absurdo. La obra se presenta del 15 de agosto al 4 de octubre en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, con funciones los sábados y domingos a las 13 horas.

Tonter I.A (Cortesía de Andrés Rivera)

La compañía El Gallinero lleva 14 años vinculando el clown con distintas disciplinas. En esta ocasión integra videomapping, loops en vivo y dos inteligencias artificiales desarrolladas específicamente para el espectáculo por Isaías Herrera. La tecnología no es un recurso narrativo: opera en tiempo real y genera situaciones distintas en cada función.

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El público participó desde la primera función

Tonter I.A (Cortesía de Andrés Rivera)

En entrevista con “Infobae México, Diana , dice Perelli nos contó qué tal reaccionó la audiencia en la primera fecha:

“Esta primera función el público reaccionó de manera muy sorprendente. O sea, estuvieron muy contentos, muy felices. En los momentos en los que tienen que participar, todos querían participar. Estaban muy involucrados, tanto con la historia, con los personajes, como con la inteligencia artificial, porque dentro de la obra hay dos inteligencias artificiales que estamos utilizando en vivo. Entonces, el público pedimos unas palabras para meterlas en el prompt de esta inteligencia artificial que utilizamos y estaban todos mega súper participativos y muy contentos. O sea, hay también dentro de la obra varias canciones que nos apoyan como fondo musical. Y el público salió con la cancioncita pegada, o sea, todos estaban cantando. Al final salieron contentos. Fue una muy buena recepción”

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Sobre la IA en el arte

Tonter I.A (Cortesía de Andrés Rivera)

“Nosotras creemos que la inteligencia artificial efectivamente funciona como una herramienta, ¿no? Pero no podemos delegarle toda la responsabilidad de creación. Y me parece que en el área artística, por mucho que una inteligencia artificial pueda lograr cosas que puedan parecer muy bien hechas, siempre va a hacer falta el factor humano, va a hacer falta el error. Que, bueno, precisamente el lenguaje clown que utilizamos se basa mucho en el error humano. Eso es lo que genera la risa, el error humano. Entonces, creo que aunque en el tema literario pueda estar sucediendo esto, me parece que va a llegar un punto en que nosotros como seres humanos nos vamos a dar cuenta que las historias que nos está contando la inteligencia artificial no nos llenan o no nos hablan de la misma manera que nos habla un Shakespeare o un Don Quijote de la Mancha, ¿sabes? Sí, básicamente creo que va a llegar un punto en que tanta artificialidad nos va a terminar haciendo falta lo humano, lo que es el error”.

Una obra construida con científicos

Tonter I.A (Cortesía de Andrés Rivera)

El contenido científico de Tonter I.A. se desarrolló con la Dra. Ivete Sánchez, el Dr. Johan van Horebeek y el Dr. Víctor Muñiz. Perelli describe cómo ese proceso alimentó la puesta en escena:

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“Yo conozco a la compañía desde hace ya un buen tiempo. He asistido muchas veces como producción. Y en ciertas ocasiones me toca fungir como actriz también. En esta obra en particular, yo no estuve en el proceso de creación de la obra, pero sí conozco lo que sucedió. Ellas se dedican a divulgar la ciencia a través del arte y del clown. Entonces, ya habían trabajado con un científico, que ahorita no me acuerdo el nombre, creo que es Johann Von Banger. Bueno, Johann, que trabaja en varias áreas científicas y junto con él tomaron la decisión de hacer este espectáculo que hablara sobre IA, ¿no? Tuvieron conversaciones con este científico y con otra científica que también trabaja tecnologías nuevas. Y a partir de esas pláticas fue que ellas empezaron a desarrollar este espectáculo clown. Y bueno, conocieron a Isaías, que es el que creó las inteligencias artificiales especiales para este espectáculo. Y lo que me preguntabas de cómo me siento trabajando con ellas, pues es muy divertido. Tenemos un gran canal de comunicación entre las cuatro, ¿no? Porque son Jessica, que es precisamente a quien estoy supliendo, Claudia y Lucía. Tenemos una muy buena comunicación. Las cuatro venimos de la misma escuela, conocemos el mismo lenguaje teatral, entonces es muy fácil poder trabajar juntas”.

Tonter I.A (Cortesía de Andrés Rivera)

Esa comunicación, dice, se traduce directamente en escena: “Ya dentro de la escena, pues la consigna es escucharnos, disfrutarlo, jugarlo. Estar ahí la una para la otra, ¿no?”.

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Las redes sociales, el camino al teatro

Sobre cómo acercar a más mexicanos al teatro, Perelli apunta a las plataformas digitales como el puente pendiente:

Tonter I.A (Cortesía de Andrés Rivera)

“Yo creo que es una pregunta que me he hecho muchas veces y siento que nosotros los teatreros a lo mejor estemos muy aferrados a llegar a las personas a través de nuestro arte, sea como sea, ¿no? Y yo creo que debemos aprender a manejar los lenguajes que ahora la gente está consumiendo, que son Instagram, TikTok, ¿no? Poder entenderlos bien para entonces desde ahí poder jalar público que venga a ver teatro, ¿no? Yo creo que sería como utilizar esta herramienta que ya existe de redes sociales, pero entender muy bien el lenguaje para que las personas se enganchen y puedan animarse a levantarse de sus sillones y manejar en el tráfico y todo para ir a los teatros. Siento que ese es el meollo del asunto”.

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Tonter I.A. se presenta los sábados y domingos a las 13 horas en la Sala Xavier Villaurrutia, ubicada en Paseo de la Reforma s/n, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. La temporada cierra el 4 de octubre.