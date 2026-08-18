Siete hábitos que mejoran la función hepática y reducen síntomas del hígado graso

Siete hábitos para un hígado sano, cuidados y prevención diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El hígado graso, conocido hoy como esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, afecta a millones de personas en el mundo y puede revertirse o mejorar de forma significativa mediante hábitos validados por instituciones líderes en salud.

Organismos como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la Fundación Americana del Hígado y la Organización Mundial de la Salud han identificado siete prácticas clave.

Estas recomendaciones se centran en modificar el estilo de vida para detener la progresión de la enfermedad y aliviar sus síntomas desde etapas tempranas.

Las instituciones científicas coinciden en que los cambios sostenidos en alimentación, actividad física, control de factores de riesgo y seguimiento médico son el eje central para mejorar la función hepática.

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Aplicar estas medidas reduce la inflamación, la cantidad de grasa en el hígado y el riesgo cardiovascular, y, en muchos casos, logra revertir la enfermedad cuando se actúa antes de que aparezcan complicaciones graves como la fibrosis avanzada o la cirrosis.

Perder peso y cuidar la dieta

La pérdida gradual y sostenida de peso es el primer hábito con mayor respaldo científico.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, en sus publicaciones sobre enfermedad hepática grasa, describen que una reducción del 5 al 10 % del peso corporal total disminuye de forma directa la grasa acumulada en el hígado.

Las guías conjuntas de las sociedades europeas de hepatología, diabetes y obesidad proponen que la meta ideal de descenso ponderal sea del 7 al 10 %.

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Según sus expertos, esta cifra se asocia con mejoras en la inflamación y las enzimas hepáticas, y puede revertir cambios tempranos de la fibrosis.

La alimentación protectora, segundo hábito esencial, está centrada en el patrón mediterráneo, tal como recomiendan Mayo Clinic y la Fundación Americana del Hígado.

Este modelo prioriza frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables como el aceite de oliva y el pescado graso.

Se aconseja reducir el consumo de azúcares añadidos, ultraprocesados, grasas saturadas y trans, así como limitar la fructosa presente en bebidas y productos de repostería.

La evidencia clínica señala que este tipo de dieta, aun sin pérdida de peso extrema, favorece la reducción de la grasa hepática y mejora la sensibilidad a la insulina.

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Dieta mediterránea: este modelo prioriza frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables como el aceite de oliva y el pescado graso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Movimiento contra el hígado graso

El tercer hábito implica aumentar la actividad física y reducir el sedentarismo, según las directrices de la Organización Mundial de la Salud y el consenso de las sociedades médicas europeas.

Se recomienda realizar al menos 150 minutos de ejercicio moderado semanal, como caminar rápido, trotar o montar en bicicleta.

Los ensayos clínicos recopilados por los Institutos Nacionales de Salud demuestran que el ejercicio regular disminuye la esteatosis hepática y mejora el metabolismo, aunque la pérdida de peso sea modesta.

Además, se destaca que toda actividad cuenta, y que interrumpir periodos prolongados de sedentarismo aporta beneficios adicionales para el hígado y la salud cardiovascular.

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Se recomienda realizar al menos 150 minutos de ejercicio moderado semanal, como caminar rápido, trotar o montar en bicicleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcohol y medicación

Limitar el consumo de alcohol y evitar otras sustancias tóxicas constituye el cuarto hábito.

Las guías clínicas europeas y la Fundación Americana del Hígado señalan que, aunque la esteatosis metabólica no se origina por el alcohol, su consumo puede acelerar el daño hepático existente y aumentar el riesgo de cirrosis.

Por eso, muchas instituciones proponen restringir el alcohol al mínimo o suspenderlo por completo en caso de daño hepático diagnosticado.

Revisar la medicación y evitar la automedicación con suplementos o remedios herbales sin supervisión es parte de las recomendaciones para proteger el hígado, ya que ciertos fármacos y productos naturales pueden ser hepatotóxicos.

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Diabetes, colesterol y presión arterial

El quinto hábito se enfoca en controlar activamente las enfermedades metabólicas que acompañan al hígado graso.

El Servicio Nacional de Salud británico y los Institutos Nacionales de Salud remarcan la importancia de manejar la diabetes tipo 2, la dislipidemia y la hipertensión mediante tratamiento farmacológico y cambios de estilo de vida.

Los estudios demuestran que el manejo integral de estas condiciones no solo reduce la progresión del hígado graso, sino que disminuye el riesgo de complicaciones cardiovasculares, la principal causa de muerte en estos pacientes.

Limitar el consumo de alcohol y evitar otras sustancias tóxicas constituye el cuarto hábito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vacunas y seguimiento médico

El sexto hábito recomendado por el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales consiste en el uso responsable de medicamentos, la revisión periódica de suplementos y la actualización del calendario de vacunación.

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Se aconseja mantener al día las vacunas contra hepatitis A, hepatitis B, gripe y neumococo, ya que quienes tienen enfermedad hepática presentan mayor susceptibilidad a infecciones graves.

Esta estrategia preventiva protege al hígado de daños adicionales y evita descompensaciones en casos de enfermedad avanzada.

Educación y acompañamiento: herramientas para el cambio sostenido

El séptimo hábito involucra el seguimiento médico regular, la educación del paciente y el apoyo conductual.

Las publicaciones de los Institutos Nacionales de Salud y la Fundación Americana del Hígado recomiendan realizar controles médicos periódicos, análisis de sangre, ecografías y consultas multidisciplinarias para monitorear la evolución de la enfermedad y adaptar el tratamiento.

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El uso de aplicaciones de seguimiento, la fijación de objetivos realistas y la participación de la familia y la comunidad son elementos clave para mantener los cambios a largo plazo.

Los expertos sostienen que el acompañamiento profesional y social facilita la adherencia y previene recaídas.

Se aconseja mantener al día las vacunas contra hepatitis A, hepatitis B, gripe y neumococo, ya que quienes tienen enfermedad hepática presentan mayor susceptibilidad a infecciones graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones integradas para la salud hepática

La aplicación de estos siete hábitos, respaldados por organismos internacionales de referencia y detallados en investigaciones revisadas por pares, ofrece una hoja de ruta clara para mejorar la función hepática y reducir el riesgo de complicaciones del hígado graso.

Las instituciones coinciden en que, aunque existen tratamientos farmacológicos en desarrollo para casos avanzados, la modificación del estilo de vida sigue siendo la herramienta más poderosa y accesible para la mayoría de los pacientes.

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La educación, el acompañamiento profesional y el entorno social son determinantes para sostener los cambios y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad.