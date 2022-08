CJNG desplegó narcomantas en Celaya tras desatar el narcoterror

Se amenaza a los ministeriales y la policía de Guanajuato (Foto: Especial)

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desplegó una serie de narcomantas en distintos puntos de Celaya, luego de haber desatado el narcoterror en Guanajuato, en cuyos mensajes se deslindan de dos masacres en centros nocturnos que sumaron 21 víctimas.

De acuerdo con reportes locales, las narcolonas fueron colgadas en un puente de la Avenida 2 de Abril, otro más en la calle Gaspar de Almanza, así como en un paso peatonal de la avenida Celaya Dolores-Hidalgo y en el llamado puente de la Pepsi, durante las horas de la madrugada de este 13 de agosto.

Transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona compartieron fotografías de los narcotextos, diseñados al igual que las narcomantas colgadas en León en octubre del año pasado. Con el mismo fondo, colores y simbolos, entre ellos el rostro de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.

El mensaje estaba firmado por la célula del Grupo Elite, brazo armado que dirige Ricardo Ruiz Velasco, el Doble R y/o el Tripa, quien escapó de una narcoreunión en Ixtlahuacán del Río, Jalisco, donde se encontraba con Gerardo González Ramírez, el Apá.

Las narcomantas estaban en diversos puentes (Foto: Especial)

Ambos burlaron al Ejército, luego de que fueran sorprendidos en su cónclave y enseguida ordenaron a sus operadores que reaccionaran con la quema de decenas de vehículos y tiendas en Zapopan, así como en zonas de Guanajuato el pasado 9 de agosto. Por estos hechos hubo 16 detenidos en las dos entidades, un abatido y dos civiles inocentes que fueron agredidos por los sicarios.

En su comunicado reciente, el CJNG volvió a advertir a supuestos integrantes de células del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL). El cártel de las cuatro letras identificó que sus enemigos asesinaron a civiles en el bar clandestino los Tres Amigos y en el Hotel Gala de Celaya, porque los dueños no quisieron pagar la cuota criminal.

“NOSOTROS NOS DESLINDAMOS DE SUS CORRIENTADAS, NOSOTROS NO MATAMOS INOCENTES, NO COBRAMOS PISO Y NO VAMOS A DEJAR QUE LOS DOS O TRES PUTOS CORRIENTES QUE QUEDAN DE USTEDES SE SIGAN METIENDO ASÍ CON LA POBLACIÓN (sic)”.

El CJNG no ha dominado Guanajuato (Foto: Especial)

El ataque al establecimiento clandestino ocurrió la noche del 5 de agosto pasado y fueron asesinadas 9 personas, ocho de ellas murieron en el lugar y una más en el hospital. Mientras que el atentado en el Hotel Gala fue el 23 de mayo, donde sicarios asesinaron a 12 víctimas.

También llamaron a la ciudadanía para que denunciara por las extorsiones, porque extraer rentas locales son medidas desesperadas en la cumbre de la extinción. Añadieron que seguirán con el exterminio y no se detendrán hasta terminar con quienes sobrevivan.

De nueva cuenta amenazaron a personal de la Fiscalía de Guanajuato, dependencia a la cual solicitaron que dejara actuar a los sicarios para eliminar al Cártel Santa Rosa de Lima.

“NO ESTÁN VIENDO EL MATADERO DE GENTE INOCENTE QUE TRAEN, NO QUEREMOS QUE NOS APOYEN, NOMÁS NO ESTORBEN Y DÉJENOS TRABAJAR PARA PODER TERMINAR CON LOS PUTOS TECATOS MUGROSOS (sic)”, agregaron.

También implicaron en sus amenazas al secretario de Seguridad de la entidad, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, a quien advirtieron que su personal está infiltrado por integrantes del crimen organizado en Juventino Rosas y Villagrán, en la zona Laja-Bajío donde se consolidó el CSRL que dirigía José Antonio Yépez Ortiz, el Marro.

Presuntos miembros del CJNG evacuan a empleados de una tienda para quemarla

Amagaron con asesinar a los policías que encontraran en los municipios que están desplegados, pues los acusaron de cateos arbitrarios, sin órdenes judiciales de por medio en sus narcotienditas o casas de seguridad. El funcionario fue amenazado de muerte, al igual que los oficiales a su mando.

“SI QUIEREN GUERRA, GUERRA LES VAMOS A DAR PUTO, LOS VAMOS A EMPEZAR A MATAR EN SUS CASAS Y SALIENDO DE SUS BASES”, finalizaron.

El CJNG y el CSRL protagonizan la narcoguerra en Guanajuato desde antes de 2017, lo que ha sumido al estado en una ola de violencia incesante. La entidad es considerada la más violenta del país por miles de asesinatos de esa disputa que se agudizó en los últimos cuatro años.

Aunqe el Marro fue detenido en agosto de 2020, siguen operando sus remanentes, incluso aliados con el Cártel de Sinaloa. Mientras el Grupo Elite sigue imbatible, pese a la constante captura de sus integrantes. Parte de la batalla es por venta de metanfetamina que se distingue por el color, el llamado jale azul vs jale blanco.

