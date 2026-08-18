La reacción del padre de Arantza Ruiz ante su eliminación de La Casa de los Famosos México 2026

El actor Alejandro Ruiz agradeció el apoyo que recibió su hija Arantza Ruiz durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026. IG: alejandro_ruiz_actor

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El actor, Alejandro Ruiz reaccionó con un video en redes sociales tras la eliminación de su hija Arantza Ruiz de La Casa de los Famosos México 2026.

En el video Alejandro agradeció al público que la acompañó durante las tres semanas que duró su participación en el reality de Televisa.

El actor, con más de cuatro décadas de carrera en la televisión mexicana, publicó el mensaje al conocerse el resultado de la tercera Gala de Eliminación.

Arantza se convirtió en la tercera eliminada de la temporada tras perder ante Flor Vigna en el carrusel final.

“Este video es para agradecer a todos los que apoyaron a Arantza. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron votando, como todos lo saben, salió. Ya no está en La Casa de los Famosos. Duró tres semanas, veintidós días”, expresó Ruiz en el video.

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El padre de la habitante de La Casa de los Famosos México compartió emotivo mensaje de apoyo para su hija (Captura de pantalla: IG/alejandro_ruiz_actor)

El mensaje de Alejandro Ruiz a su hija

Lejos de mostrar decepción, el actor enmarcó la salida de Arantza como un logro, en el mismo mensaje, extendió el agradecimiento a la producción del programa y a los demás participantes, y le dedicó directamente unas palabras a ella.

“Es un gran logro, en verdad es un gran logro. Felicidades, mi vida, tu familia estamos muy orgullosos de ti. Gracias por haberla apoyado, gracias por haberme apoyado. Y bueno, gracias a la producción, gracias a los integrantes y adelante, mi vida. Como yo lo puse en un post anterior, la aventura ahora comienza aquí afuera. Felicidades, mi vida”, señaló el actor.

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La reacción de Alejandro Ruiz llega en línea con el vínculo cercano que el actor ha mantenido públicamente con su hija a lo largo de la participación de ella en el reality.

Desde el inicio de la temporada, el actor manifestó su acompañamiento y orgullo, actitud que mantuvo incluso tras conocerse el resultado adverso de la votación.

Alejandro Ruiz junto a su hija Arantza Ruiz, participante de La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla: IG/alejandro_ruiz_actor)

Arantza presentía su salida antes del carrusel

La actriz llegó al foro con Galilea Montijo visiblemente afectada, al conocerse el resultado, habló brevemente frente al público: “El público decidió y se le respeta”, dijo.

Al día siguiente, en su primera gala como eliminada, Ruiz reveló que la eliminación no la tomó por sorpresa.

“Yo incluso desde que me despido de mis compañeros adentro de la casa, tenía una sensación de que iba a salir. Cuando me despedí de Flor, yo me despedí con toda la entereza de que sabía en el fondo de mi ser que yo salía y estaba muy en paz”, confesó.

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También habló sobre la ruptura con Vigna, una de las relaciones más comentadas en las primeras semanas del programa, Ruiz explicó que intentó sostener el vínculo en repetidas ocasiones antes de decidir alejarse.

“Intenté hablar con ella una vez, dos veces, tres veces. Y de repente ya era muy cansado”.

Ante la posibilidad de una reconciliación fuera del reality, fue directa: “Yo soy muy cortante, yo escojo mucho a mi gente. Cuando me retiro, me retiro por completo, porque doy mucho”.

Arantza no buscará una reconciliación con Flor Vigna. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

¿Quién es Alejandro Ruiz?

Alejandro Ruiz es uno de los actores con mayor trayectoria en la televisión mexicana, durante 35 años formó parte del elenco exclusivo de Televisa y acumuló créditos en más de 40 telenovelas.

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Debutó en “El derecho de nacer”, donde compartió créditos con Verónica Castro, y construyó desde ahí una filmografía que incluye:

“Esmeralda”

“La usurpadora”

“¡Vivan los niños!"

“Amarte es mi pecado”

“La madrastra”

Ganó el Premio TVyNovelas como Mejor Actor de Reparto por Esmeralda y la Estrella de Plata por Encadenados.

Alejandro Ruiz felicitó a su hija Arantza Ruiz por lograr permanecer tres semanas dentro de La Casa de los Famosos México. (IG: alejandro_ruiz_actor)

El inicio de Arantza en el entretenimiento

Arantza nació el 18 de abril de 1997 en la Ciudad de México y debutó en “Amarte es mi pecado”, una de las producciones de su padre, a los seis años.

La actriz logró formar una comunidad solida en sus redes sociales. (Captura de pantalla YouTube)

Representa la tercera generación de una familia dedicada al entretenimiento: su madre, Socorro Méndez, es productora, guionista y directora de cine, fundadora de Cinemágico Producciones y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres en el Cine y TV.

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Fuera de las telenovelas, Arantza construyó una base de más de 1.3 millones de seguidores en TikTok como creadora de contenido y streamer.