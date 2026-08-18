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Tigres alista la presentación de su nuevo director técnico, estas son las pistas

El presidente de Tigres aseguró que se sabrá pronto del nuevo entrenador de los felinos para el Apertura 2026

La directiva ya habría elegido su próximo DT. Mandatory Credit: Rob Gray-Imagn Images
La directiva ya habría elegido su próximo DT. Mandatory Credit: Rob Gray-Imagn Images
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Tigres atraviesa horas decisivas para definir al entrenador que tomará las riendas del equipo después de la salida de Guido Pizarro.

Mientras el conjunto felino marcha en el Apertura 2026 con un cuerpo técnico interino, la directiva continúa con las negociaciones para elegir al nuevo estratega y todo apunta a que la espera podría terminar muy pronto.

Según reportes, el club ya tiene una lista reducida de candidatos y la intención es tomar una decisión en las próximas horas.

Presidente de Tigres adelanta que el nuevo DT podría definirse en menos de 24 horas

La principal pista sobre la llegada del nuevo entrenador surgió este martes 18 de agosto, cuando Carlos Emilio González, presidente de Tigres, arribó a las instalaciones del Estadio Universitario y fue cuestionado por los medios de comunicación sobre el momento en que se conocerá al sucesor de Pizarro.

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El Presidente de los felinos cuenta con una amplia experiencia en Cemex, tanto a nivel nacional como internacional. (X/@omarzeron)
El Presidente de los felinos cuenta con una amplia experiencia en Cemex, tanto a nivel nacional como internacional. (X/@omarzeron)

El directivo no quiso ofrecer mayores detalles sobre el proceso, pero sí dejó una respuesta que incrementó las expectativas alrededor del banquillo felino.

Mientras ingresaba al inmueble, González aseguró que la decisión podría concretarse prácticamente de inmediato: “Se puede cerrar hoy, en menos de 24 horas”.

La declaración coincide con los reportes que señalan que la directiva ya mantiene conversaciones avanzadas con los principales candidatos y pretende resolver la situación cuanto antes.

Incluso, la intención sería que el nuevo estratega pueda incorporarse rápidamente al trabajo del plantel, aunque el partido de este viernes todavía será dirigido por el cuerpo técnico interino encabezado por Hernán Elizondo.

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El momento deportivo también explica la premura de la institución. Tigres suma apenas un empate y tres derrotas en el Apertura 2026, por lo que todavía no conoce la victoria en el semestre.

La caída más reciente ocurrió el sábado frente al Atlas, que se impuso 2-1 en el Estadio Jalisco.

Los Tigres vienen de quedar eliminados en Leagues Cup. REUTERS/Cristian De Marchena
Los Tigres vienen de quedar eliminados en Leagues Cup. REUTERS/Cristian De Marchena

Quique Setién, Barros Schelotto y Juan Carlos Osorio, serían los candidatos

Entre los nombres que aparecerían con mayor fuerza para ocupar el banquillo de Tigres según reportes, se encuentran el argentino Guillermo Barros Schelotto, el español Quique Setién y el colombiano Juan Carlos Osorio.

Setién se convirtió en una de las alternativas que más interés generaron en las últimas horas.

El entrenador español tiene como antecedente más reciente su paso por el Beijing Guoan, equipo que dirigió entre 2024 y 2025. Desde entonces se encuentra sin club, una situación que facilitaría las negociaciones para incorporarlo.

Setién sería opción según reportes
Setién sería opción según reportes

Por su parte, Barros Schelotto actualmente dirige al Vélez Sarsfield, por lo que su contratación implicaría negociar su salida del conjunto argentino. Su nombre apareció desde las primeras horas como una de las posibilidades contempladas por la directiva felina.

El tercer candidato es Juan Carlos Osorio, entrenador con amplio conocimiento del futbol mexicano por sus etapas anteriores al frente de la Selección Mexicana y Tijuana. Su experiencia internacional también forma parte del perfil que analiza la institución, aunque las próximas horas serán determinantes para conocer si permanece en la carrera.

La directiva no descarta analizar otras opciones en caso de que no consiga cerrar un acuerdo con alguno de estos entrenadores, pero el objetivo es definir al elegido a la brevedad. La propia declaración de González apunta a que el anuncio podría llegar antes de que termine el miércoles.

Mientras Tigres termina de definir a su nuevo director técnico, el equipo ya prepara su siguiente compromiso del Apertura 2026.

Los felinos recibirán al Atlante este viernes en el Estadio Universitario, correspondiente a la Jornada 5, duelo que todavía será dirigido por el cuerpo técnico interino.

El nuevo estratega, una vez anunciado, tendría como primera misión comenzar a cambiar el rumbo de un equipo que necesita urgentemente su primera victoria del semestre.

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